Заголовки утра. 22 декабря

«Коммерсантъ» в материале «Нет повода не вздрогнуть» пишет, как и о чем Владимир Путин предупредил бизнесменов в канун Нового года.

«Виталий Мутко завершает футбольную карьеру». Как стало известно тзданию, Виталий Мутко, курирующий в качестве вице-премьера РФ отечественную спортивную отрасль, на следующей неделе покинет одну из занимаемых им заметных должностей.

«КПРФ ищет кандидата по всему левому флангу». По словам источников Ъ в КПРФ, 21 декабря на президиуме ЦК обсуждалось несколько кандидатов, а Геннадий Зюганов, в частности, предложил директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

«Ведомости»: «Путин разрешил олигархам тайно вернуть капитал в Россию». Государство поможет бизнесу безопасно вернуть капитал из-за границы домой с помощью облигаций. Выпущены они будут в 2018 г.

В материале «День свободных выборов не для всех» рассуждается о том, что оппозиция достигла успехов в политтехнологиях, но не в выработке общей повестки.

РБК также рассуждает об итогах встречи главы государства с бизнесом. В материале «Евробонды на черный день: как власти решили вернуть капиталы в Россию». можно почитать, что Владимир Путин поручил начать в 2018 году выпуск специальных еврооблигаций для возврата в страну российских капиталов.

«Новогодний пролет: почему Росавиация сократила чартеры в праздничные дни». Росавиация рекомендовала авиакомпаниям сократить чартерные рейсы на новогодние праздники, чтобы пассажиры не застряли за границей, как это было с «ВИМ-Авиа».

«Известия» вспоминают, что в четверг, 21 декабря, прекратил работу Международный трибунал по бывшей Югославии. В материале «Жестокая леди Гаага» говорится, какое наследие оставил после себя трибунал.

«Молниеносная стратегическая оборона». В США выяснили, как Россия собирается воевать.

«Газета.ru» также не обходит вниманием тему поручения президента выпустить облигации для возврата капитала в Россию. Об этом - с материале «Пора домой: Путин поможет бизнесу вернуться на родину».

«Мороз Москве не верит». В ближайшие дни в столицу вернется морозный воздух и приведет за собой небольшой снег и гололедицу. Однако начало новой недели ознаменуется возвратом влажных и теплых воздушных масс — температура будет колебаться от -6°С до +3°С.