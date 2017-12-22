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22 декабря 2017, 09:09
бизнес Владимир Путин Иерусалим Каталония КПРФ ООН погода

Заголовки утра. 22 декабря

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в материале «Нет повода не вздрогнуть» пишет, как и о чем Владимир Путин предупредил бизнесменов в канун Нового года.

«Виталий Мутко завершает футбольную карьеру». Как стало известно тзданию, Виталий Мутко, курирующий в качестве вице-премьера РФ отечественную спортивную отрасль, на следующей неделе покинет одну из занимаемых им заметных должностей.

«КПРФ ищет кандидата по всему левому флангу». По словам источников Ъ в КПРФ, 21 декабря на президиуме ЦК обсуждалось несколько кандидатов, а Геннадий Зюганов, в частности, предложил директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. 

«Ведомости»: «Путин разрешил олигархам тайно вернуть капитал в Россию».  Государство поможет бизнесу безопасно вернуть капитал из-за границы домой с помощью облигаций. Выпущены они будут в 2018 г. 

В материале «День свободных выборов не для всех» рассуждается о том, что оппозиция достигла успехов в политтехнологиях, но не в выработке общей повестки.

РБК также рассуждает об итогах встречи главы государства с бизнесом. В материале «Евробонды на черный день: как власти решили вернуть капиталы в Россию». можно почитать, что Владимир Путин поручил начать в 2018 году выпуск специальных еврооблигаций для возврата в страну российских капиталов.

«Новогодний пролет: почему Росавиация сократила чартеры в праздничные дни». Росавиация рекомендовала авиакомпаниям сократить чартерные рейсы на новогодние праздники, чтобы пассажиры не застряли за границей, как это было с «ВИМ-Авиа». 

«Известия» вспоминают, что в четверг, 21 декабря, прекратил работу Международный трибунал по бывшей Югославии. В материале «Жестокая леди Гаага» говорится, какое наследие оставил после себя трибунал.

«Молниеносная стратегическая оборона». В США выяснили, как Россия собирается воевать.

«Газета.ru» также не обходит вниманием тему поручения президента выпустить облигации для возврата капитала в Россию. Об этом - с материале «Пора домой: Путин поможет бизнесу вернуться на родину».

«Мороз Москве не верит». В ближайшие дни в столицу вернется морозный воздух и приведет за собой небольшой снег и гололедицу. Однако начало новой недели ознаменуется возвратом влажных и теплых воздушных масс — температура будет колебаться от -6°С до +3°С.

The Economist: Налоговую реформу одобрили. Что теперь? (Tax reform has passed. What now?). После того как демократы грозили гражданам, что налоговая реформа будет исключительно в интересах богатых, для большинства американцев республиканская инициатива стала приятным сюрпризом.

Bloomberg: США должны поддержать новые выборы в Гондурасе (The U.S. Should Back New Elections in Honduras). США следует вмешаться в политический кризис в Гондурасе.

The Wall Street Journal: Каталонское стремление к независимости столкнулось с испытанием в виде региональных выборов (Catalan Push For Independence Faces Test in Regional Vote). Каталонское голосование покажет, остается в силе угроза сепаратизма в регионе или волна сепаратистских настроений схлынула.

The Washington Post:  ООН готовится проголосовать по иерусалимской резолюции (U.N. prepares to vote on Jerusalem resolution). Администрация американского президента рассчитывает на то, что некоторые страны не станут поддерживать резолюцию, осуждающую признание Иерусалима столицей Израиля.

The Guardian: Польша предложила Терезе Мэй поддержку по Brexit’у в разгар ссоры с ЕС (Poland offers Theresa May backing over Brexit deal amid rift with EU). Польша заговорила об опасностях брюссельского протекционизма.

Al Jazeera: Эрдоган: Г-н Трамп, турецкая демократия не продается (Erdogan: Mr Trump Turkey's democracy is not for sale). Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, обращаясь к президенту США Дональду Трампу, что турецкую демократию нельзя купить за доллары. Это произошло перед голосованием в ООН по иерусалимской проблеме.

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