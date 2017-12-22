The Economist вслед за Bloomberg тему развивает искусственного интеллекта. Голливудские фильмы и развлекательная пресса, пишет автор, уже давно эксплуатируют сюжет о конкуренции между человеком и искусственным интеллектом. Более приземленные предсказатели рассуждают о том, что искусственный интеллект грозит сокращением рабочих мест, ростом преступности и разжиганием войн. Но все эти прогнозы относятся к весьма отдаленному будущему.

А пока конкуренция, действительно, есть, но только не между людьми и машинами, а между технологическими гигантами, которые лихорадочно инвестируют в соответствующие разработки, чтобы занять доминирующую позицию в этой области. Обстоятельства к этому располагают. Стремительно растут объемы данных в цифровых форматах, мощность компьютеров и эффективность алгоритмов. Все это внесло сильнейшее оживление в этот прежде невнятный раздел информатики, и им необычайно заинтересовались такие корпорации, как Alphabet (которой принадлежит Google), Amazon, Apple, Facebook, IBM и Microsoft. В такие разработки начали вкладываться вкладываются и китайские технолидеры.

Самое актуальное здесь направление, с точки зрения технологических гигантов, - это машинное обучение, благодаря которому программы оказываются способны сами выделять и распознавать повторяющиеся паттерны. Эти технологии уже сейчас массово используются при таргетировании продуктов, рекомендаций для покупателей.

Робот-продавец в супермаркете / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Венчурные компании усматривают в бурном развитии искусственного интеллекта наступление новой технологической эры. Первое поколение массово используемого программного обеспечения появилось благодаря созданию быстрых и вместительных баз данных, допускающих дешевое хранение значительных объемов информации. Искусственный интеллект должен стать основой для нового поколения.

Среди корпоративных поклонников искусственного интеллекта сейчас лидирует Alphabet. Он уже не первый год разрабатывает эти технологии, получая с них внушительную прибыль и привлекая к их развитию лучших специалистов и ученых. Но гонка только началась, поэтому пока трудно судить, как долго Alphabet сможет сохранять первенство. Расстановка сил, считает автор, будет постепенно проясняться в течение нескольких последующих лет. В течение этого времени гиганты будут состязаться между собой по трем направлениям.

Во-первых, они будут конкурировать за «мозги» - пытаться устанавливать сотрудничество с лучшими умами и обучать своих собственных специалистов. Этот процесс, собственно, уже идет, но дальше конкуренция может стать более ожесточенной. Во-вторых, они будут пытаться с разной степенью успешности применять технологии на основе искусственного интеллекта к своим уже существующим проектам. И в-третьих, они будут стараться найти новым технологиям новое применение.

Какого плана будут новые проекты, предсказать трудно. Вероятно, взаимодействие с интернетом все больше выходить за рамки текстового. В этом смысле показательно увлечение созданием устройств и приложений, действующих в сфере так называемой «дополненной реальности». Одним из первых масштабных проектов в этой области стала игра Pokémon Go. Но это было только начало: в перспективе дополнение физической реальности цифровыми компонентами, скорее всего, будет происходить не только через маленький экран смартфона. И Amazon, и Google уже занялись разработкой устройств, которые бы позволяли лучше интегрировать физическое и виртуальное пространства.

Выставка технологий виртуальной реальности / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Еще одно популярное направление — полностью автоматизированные автомобили. Этой темой интересуются многие компании, в том числе Alphabet, Apple и Microsoft. Здесь возможны варианты. Компании могут начать специализироваться на выпуске различных компонентов (программных и физических) и продаже их компаниям, выпускающим конечный продукт. А могут сами сосредоточиться на разработке инновационных продуктов полностью. Второй вариант может быть в их интересах постольку, поскольку те же самые технологии они смогут использовать для других своих продуктов, и тогда им будет выгоднее держать их при себе.