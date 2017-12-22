Первый заместитель главы Администрации президента (АП) Сергей Кириненко, который курирует весь внутриполитический блок этого ведомства, заявил, что попытки вмешательства извне в президентскую кампанию 2018 года в России предпринимаются «уже сегодня». При этом он уверен, что на волеизъявление граждан они не повлияют.

В ответ на прямой вопрос Кириенко заявил журналистам, что ожидает попытки «внешнего влияния» на выборы президента России в 2018 году. «И мы их сегодня видим. Есть ли попытки каким-то образом повлиять и повмешиваться, попробовать подавить на общественное мнение к предстоящей выборной кампании? Ну конечно, это видно», — передает его слова ТАСС. Также Кириенко сослался на комиссию по защите государственного суверенитета Совета Федерации, пояснив, что такие попытки ею «фиксируются». «Это невооруженным глазом видно. Даст ли что-то это давление на людей в стране? Я убежден, что нет. Я уверен, что граждане России сами сделают свой выбор и никто в это вмешаться и надавить не сумеет», — уверен Сергей Кириенко.

Также первый заместитель главы АП вспомнил выступление Владимира Путина на форуме ОНФ. «Он сказал, что сильная Россия не всем нужна, кроме нас самих, мало кому нужна, кроме нас самих. Пока Россия была слабой, какие-то иллюзии были по этому поводу, когда Россия становится сильной — это многим не нравится», — заявил Кириенко.

Напомним, временная комиссия СФ по защите госсуверенитета была создана в середине июня 2017 года для мониторинга вмешательства иностранных государств и международных организаций «в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России». Возглавляет комиссию Андрей Климов, в ее состав входят, в том числе, Борис Невзоров и Олег Морозов.

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета Совет Федерации

В конце ноября стало известно, что комиссия подготовила план ежегодного доклада о вмешательстве во внутренние дела России. В закрытой части доклада, если верить утечкам в прессу, авторы расскажут о том, что западные страны стимулируют социальные, межэтнические и межрелигиозные протесты в России. Одна из целей Запада, считают сенаторы, — превратить российскую молодежь «в инструмент расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев "цветных революций", государственных переворотов, социальной дестабилизации». Иностранным государствам это нужно для формирования «среды лидеров, способных через 10–15 лет изменить конституционный строй, существенным образом изменить внутреннюю и внешнюю политику в угоду интересам внешних заказчиков подобных программ», говорится в плане доклада.

Ранее, отметим, во вмешательстве во внутренние дела обвиняли как раз Россию. В Соединенных Штатах до сих пор идет расследование того, оказала ли влияние Москва на выборы президента 2016 года, когда победил Дональд Трамп. Кремль и российский МИД отвергают саму возможность того, что Москва могла вмешиваться в американские выборы.

Сергей Кириенко сделал еще два интересных заявления.

Во-первых, он не стал называть дату ежегодного послания президента, которое все последние годы оглашалось в декабре. «Когда президент сочтет нужным сделать послание, тогда он его и сделает, это право президента», — заверил он. При этом в Конституции сказано, что глава государства «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». Таким образом может получиться, что в 2017 году парламент обойдется без послания.

Во-вторых, Кириенко в очередной раз прокомментировал информацию о том, что он может возглавить предвыборный штаб Владимира Путина. «Это абсолютная чушь, такого мнения не было, не обсуждается, чушь», — заявил Кириенко. Напомним, 8 декабря издание «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к АП источники сообщило, что предвыборный штаб Путина могут возглавить глава администрации российского президента Антон Вайно или его заместитель Сергей Кириенко. До 2012 года предвыборные штабы Владимира Путина и Дмитрия Медведева возглавляли руководители АП или их заместители.