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22 декабря 2017, 12:59
Владимир Жириновский выборы Геннадий Зюганов КПРФ ЛДПР
Алексей Макаркин

КПРФ находит кандидата

Павел Грудинин
Павел Грудинин
Пресс-служба ЦК КПРФ

КПРФ и НПСР могут выдвинуть единого кандидата на выборы, утверждают СМИ. Правда, пока НПСР предпочитает видеть своим кандидатом публициста Юрия Болдырева, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов предлагает своим товарищам по партии кандидатуру директора Совхоза им. Ленина Павла Грудинина.

Обсуждение вопроса, может ли Коммунистическая партия Российской Федерации выдвинуть в качестве кандидата от партии не ее лидера Геннадия Зюганова, а кого-то другого, шло в прессе давно. По оценкам политологов, новый харизматичный кандидат, возможно, дал бы партии шансы привлечь некое дополнительное число избирателей помимо того основного ядра, которые голосовали бы за него как за представителя коммунистов.

Вероятность того, что такой кандидат будет выдвинут, оценивалась по-разному, поскольку сложным делом представлялось не только найти такого кандидата, но и согласовать его кандидатуру с членами партии. Однако 21 декабря источники газеты «Коммерсантъ» в КПРФ сообщили, что накануне пленума и съезда партии президиум ЦК ее лидер Геннадий Зюганов предложил в качестве кандидата в президенты директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина.

Как пояснили источники, это понравилось не всем в руководстве Компартии, и официально решение еще не принято. Планируется, что президиум ЦК КПРФ будет обсуждать в том числе этот вопрос 22 декабря, причем в заседании уже будет участвовать Павел Грудинин.

 
Павел Грудинин и Геннадий Зюганов
Пресс-служба ЦК КПРФ

Издание отмечает, что определенное представление о Грудинине у руководителей партии уже есть: на одном из секретариатов ЦК под конец ноября был показан фильм о об этом директоре подмосковного совхоза. Кроме того, по сведениям СМИ, его кандидатура обсуждалась в качестве кандидата на выдвижение и «Левым фронтом»: Грудинин победил на интернет-праймериз этой партии.

21 декабря в прессе также появилась информация о том, что партия «Национально-патриотических сил России» может выдвинуть единого кандидата вместе с коммунистами. Однако, по сообщению интернет-издания «Экономика сегодня», Грудинин не смог присутствовать на съезде НПСР из-за внеочередной срочной проверки в совхозе, и от национал-патриотов в качестве кандидата был предварительно выдвинут публицист Юрий Болдырев.

Что же касается кандидата от КПРФ, то, по словам самого Болдырева, у партии есть право на выдвижение любого претендента, но будущее он видит не за узкопартийным подходом, а за широкой коалицией.

Окончательное решение по поводу выдвижения единого кандидата от КПРФ будет принято на съезде партии 23 декабря. Однако в прессе уже обсуждают вероятность выдвижения единого кандидата от КПРФ и национал-патриотов. Кроме того, рассматриваются вопросы, почему все-таки Геннадий Зюганов склоняется к тому, что на выборы от партии должен идти не он, а также насколько хороша будет замена с точки зрения тех избирателей, которые знают Зюганова и не знают Грудинина.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его мнению, для КПРФ все же было бы выгоднее, чтобы в качестве кандидата от партии выдвигался именно Зюганов. В то же время сам Зюганов, считает политолог, не слишком заинтересован в том, чтобы выдвигаться снова, так как он устал от политической деятельности и, к тому же, понимает, что есть риск занять не второе, а третье место, что стало бы нежелательным завершением политической карьеры.

«Я думаю, что для КПРФ было бы выгоднее, если бы от партии баллотировался Геннадий Андреевич Зюганов. Потому что у него высокая степень известности, к нему достаточно высокая степень лояльности внутри партии. Зюганов никого нового не может вдохновить, но это ожидаемая кандидатура, и не надо объяснять, кто это такой.

Относительно «Национально-патриотических сил России», которые, возможно, могли бы стать союзником КПРФ на выборах, можно сказать вот что: сейчас их удельный вес крайне мал. Они не представляют собой чего-либо самостоятельного, сильного и способного дать какой-то дополнительный имиджевый результат. Они способны только дать понять внимательному, интересующемуся политическими процессами избирателю, что КПРФ – не одна. Что есть какие-то другие политические силы, которые готовы поддержать коммунистов.

Это, на самом деле, традиционная для коммунистов линия. Впервые такая тактика была использовала на президентских выборах в 1996 году на президентских выбора, когда Зюганов получил поддержку НПСР, Народно-патриотического союза России (был когда-то такой проект под руководством Березкина). Делалось это для того, чтобы немного «разбавить коммунистичность» КПРФ, сделать ее более приемлемой политической силой для более широких слоев населения.

Но тогда задача была совсем другой – задача была выиграть, и после парламентских выборов 1995 года, на которых КПРФ показала отличный результат, это считалось вполне возможным. Сейчас же задача КПРФ – не выиграть, а достичь существенно меньшего. И в этом разница. Соответственно, внимания, интереса ко всему этому меньше.

Кстати, НПСР в 1996 году Зюганову не очень помог: потому что Зюганов как был коммунистом в глазах людей, так и остался. Для кого-то это было плюсом, для кого-то – минусом. Но для тех, кому это было плюсом, НПСР был излишним, они голосовали за Компартию. А для тех, кому минусом, этого было недостаточно для того, чтобы привлечь их на сторону Зюганова. 

Ну, а сейчас какая задача стоит перед КПРФ? Задача сейчас – борьба за второе место. Судя по всему, в этом и заключается интрига.

Зюганов, думаю, не уверен в том, что займет второе место. Если судить по опросам, сейчас на втором месте Жириновский, что, в общем, необычно для политической расстановки сил. Но не очень удивительно, если мы посмотрим на расклады, которые мы видим, начиная с 2016 года.

В 2016 году КПРФ заняла второе место на парламентских выборах, но с очень маленьким, в десятые доли процента, отрывом от ЛДПР. Такого не было с 1995 года – КПРФ всегда была второй с большим, твердым отрывом. Тут же еще чуть-чуть – и ЛДПР опередила бы ее. Затем посмотрим на результаты муниципальных выборов в Москве в сентябре 2017 года, где КПРФ удалось провести очень мало своих депутатов. КПРФ перестала быть в  Москве второй политической силой, если брать муниципальные собрания.

Наверно, и то, и другое, связано с тем, что прошла очень серьезная эррозия «ядерного» электората КПРФ. Он остался, но сильно уменьшился. Судя по всему, произошла она просто в силу возраста многих людей из «ядра»: многие люди, дисциплинированно голосовавшие за КПРФ и обеспечивавшие ей достаточно высокий результат, умерли, либо сильно и окончательно разочаровались в КПРФ, либо им стало физически трудно ходить голосовать в силу их возраста.

Все это привело к тому, что даже при невысокой явке в 2016 году (а такая явка всегда была выгодна коммунистам, потому что их избиратель приходил) они практически ничего не получили. То есть опасность не занять второго места на президентских выборах есть.

Для Зюганова третье место – это очень серьезный удар по его позициям. Думаю, он совершенно не так полагал завершить свою политическую карьеру. Причем, наверно, есть и другие неприятные факторы на этих выборах: помимо Жириновского, есть еще и Ксения Собчак. Я не думаю, что Зюганов полагает, что проиграет и Собчак – все-таки такой масштаб катастрофы крайне маловероятен. Но с Собчак придется идти на дебаты!

Коммунистический кандидат на дебаты приходит – и обычно встречает серьезных политиков, которых понимает, с которыми давно общается. А тут вдруг будет Ксения Собчак, которая может начать его троллить – ей же надо самовыразиться. Это очень психологически дискомфортно для Зюганова и сразу же делает выборы для него непривычными. К Жириновскому он уже привык: они ругались многократно, вместе стояли на трибуне, когда надо было, вместе работали в Думе с 1993 года. Словом, Зюганов уже привык и к эпатажу Жириновского, и тот уже не вызывает у лидера КПРФ того отторжения, что вызывал в 1993 году. А вот эпатаж Собчак для него может быть очень неприятным.

Ну, и, наверно, состояние здоровья и возраст тоже сильно демотивирует. Возможно, в силу всего этого он и начал лоббировать вариант Грудинина. Он мог бы делать это хотя бы потому, что если Грудинин и займет третье место на выборах 2018 года, то это все-таки будет не Зюганов, а другой кандидат от КПРФ. Здесь Зюганову легче.

У Грудинина есть свои достоинства как у политика. Это новый человек, и это человек, который успешен в своем бизнесе, человек, который умеет выступать. И его предпринимательство, те практики, которые есть в его совхозе, не противоречит современной идеологии КПРФ, которая, конечно, от социализма ушла уже очень далеко. В общем, фигура это интересная. Но наряду с плюсами у Грудинина есть и минусы, и их много.

Есть минус, который является продолжением плюсов: так как Грудинин – новый человек, и он малоизвестен, его «раскрутить» непросто. Между тем на раскрутку очень мало времени. Времени – всего несколько дней до Нового года. Дальше будет пауза. Да, на этот раз она будет чуть поменьше, чем бывало прежде, но все равно эта пауза может занять три недели. Ну, может быть, две недели, пока люди будут приходить в себя после огромных выходных. А затем останется практически только два месяца до выборов. И за два месяца очень непросто проявить себя в условиях, когда интерес к кампании будет невысоким. А он не будет высоким, потому что нет главной интриги – вопроса, кто победит. Тут все понятно.

Эта одна большая системная проблема в случае с Грудининым. Есть и другие проблемы: например, коммунисты очень подозрительно относятся к чужому. Так уж получилось, у них была своя грустная история, на чем закончилась попытка создать блок коммунистов с беспартийными. Закончилась она тем, что со стороны беспартийных блок возглавил бизнесмен Генндий Семигин, который потом решил перехватить контроль и над партией. Это было в 2003-2004 годы, после поражения КПРФ на парламентских выборах 2003 года, и значительная часть ЦК была тогда на стороне Семигина. Зюганову тогда пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы переломить ситуацию.

Он это сделал, но это запомнили. Так что к чужакам в КПРФ отношение с тех пор очень сдержанное. КПРФ – это такое сообщество своих, которые все друг друга знают, все – товарищи по борьбе. И вдруг в таком идеологическом сообществе появляется посторонний человек! Несмотря на то, что сообщество это прагматизировалось, это уже не те люди, которые были там в 1993-1995 годах, другие по своему стилю и своим планам, много достаточно новых людей, – но это все-таки идеологическое сообщество. А тут вдруг – новый человек, неожиданно, быстро и на такой высокий уровень пришедший.

В таких сообществах высоко ценят заслуги перед партией; такие сообщества носят ностальгический характер, причем не только по отношению к СССР, но и по отношению к 1990-х годам. Конечно, по отношению к 1990-м годам не как к событиям, эти события коммунисты ненавидят, а как к периоду, когда побеждали на выборах (1995 год – победа на парламентских выборах), как все вместе ходили на митинги. Вот по тем успехам партии ностальгия есть. А ведь Грудинина с ними в одной колонне не было!

Плюс, как я уже говорил, его предпринимательские практики не противоречат современной идеологии КПРФ. В этом смысле КПРФ – очень гибкая партия, по ее спискам баллотировалось уже достаточно много предпринимателей. Ничего страшного в этом не было, но эти предприниматели все-таки не претендовали на пост кандидата на президентских выборах. Это все-таки было другое. К тому же для части оставшегося, сузившегося «ядерного» электората КПРФ предпринимательство по-прежнему в принципе неприемлемо. Даже если это – совхоз имени Ленина. Это старая гвардия, они настроены антипредпринимательски. И здесь тоже есть проблемы.

Так что фигура Грудинина вызвала ожидаемые разногласия в руководстве партии. А сама партия пока, видимо, находится в некотором недоумении по поводу того, что произошло. Все-таки ожидался Зюганов, и многими он ожидается и сейчас. Думаю, что сегодня вопрос о кандидате будет решаться – сегодня пленум ЦК. Но на пленуме, конечно, многие будут в недоумении, будут хотеть привычного Геннадия Андреевича и побуждать его все-таки согласиться в последний раз выступить от имени партии.

В противном случае, в случае выдвижения Грудинина, неясно, насколько эффективно весь аппарат будет партии будет на него работать. Все-таки одно дело – работать на своего, а другое – на чужого», – сказал Алексей Макаркин.

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