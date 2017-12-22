СМИ обсуждают вопрос, вероятно ли, чтобы Либерально-демократическая партия России в обозримом будущем выдвинула на президентских выборах другого кандидата вместо Владимира Жириновского – по примеру КПРФ, которая решает вопрос, выдвигать ли Геннадия Зюганова или заменить его другой кандидатурой.

Идеи о том, что парламентским партиям, возможно, было бы полезно выдвинуть новых харизматичных кандидатов, чтобы иметь возможность привлечь некое дополнительное число избирателей помимо того основного ядра, которые голосовали бы партию и так, высказывались давно. Однако при этом речь шла главным образом о КПРФ.

Действительно, 21 декабря источники газеты «Коммерсантъ» в КПРФ сообщили, что накануне пленума и съезда партии президиум ЦК ее лидер Геннадий Зюганов предложил в качестве кандидата в президенты директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться в руководстве партии 22 декабря.

В то же время политологи расходятся во мнениях, вероятно ли, что на аналогичный шаг решатся и либерал-демократы – вообще или в сколько-то близком будущем. Побеседовать с «Полит.ру» об этом согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий.

По его оценке, для ЛДПР подобное решение маловероятно, так как она, по сути, является «партией одного человека», прочно завязана именно на личность ее создателя Владимира Жириновского; общество во многом воспринимает его как яркого шоумена, за которого вполне могут голосовать уже по причине его яркости и умения вызвать интерес.

«Если говорить об ЛДПР, то пока нет никого, сравнимого с Жириновским, по силе производимого впечатления. Так что, думаю, Жириновский будет до конца верен своей роли.

Плюс тут есть еще два важных момента, первый из которых состоит в том, что ЛДПР – это партия одного человека, партия, носящая ярко выраженный лидерский характер. Держится она на Жириновском, который воспринимается людьми как шоумен, как человек, с которым интересно. Тогда как КПРФ – партия идеологическая.

КПРФ хотя и не прямая, но все-таки идейная наследница КПСС, Компартии Советского союза. Поэтому роль «человека номер один» там велика, но не так, как в ЛДПР. Все-таки Зюганов в КРПФ не является самодовлеющей фигурой: можно представить себе КПРФ и без него. А вот ЛДПР без Жириновского, думаю, невозможна. Там есть его сын, Игорь Лебедев, но это не то – у него нет своей харизмы.

И если за Жириновского, можно сказать, прикольно проголосовать, то за Лебедева голосовать не прикольно вообще. Он вызывает у избирателей равнодушное отношение. Что он может выйти из тени своего отца, маловероятно. Ничто пока на такую возможность не указывает.

И есть еще один существенный момент. Конечно, и у Зюганова, и у Жириновского на их планах уже сказываются и возраст, и здоровье. Но, судя по всему, Зюганов больше устал, чем Жириновский. Есть ощущение, что Зюганов в значительной степени уже озабочен перспективами своего внука, к которому в партии отношение очень разное. Напомню, в этой партии высоко ценятся старые заслуги – или хотя бы заслуги относительно старые. У Леонида Зюганова же их не видно.

Словом, есть ощущение, что Зюганов устал в большей степени. Все-таки в семьдесят с лишним лет ходить в буденовке на каких-то акциях ему уже неинтересно, по-моему, даже сильно надоело. С Жириновским – другое дело.

Все-таки Зюганов – это человек партийного аппарата. Он – человек, который еще до запрета КПСС и распада СССР стал политиком. Это было видно по тому, как он позиционировал себя внутри Коммунистической партии РСФСР, где он был одним из секретарей Центрального комитета; это было видно по тому, как он выстраивал отношения с представителями национально-патриотического сообщества уже в то время – как человек, отвечавший за партийную пропаганду. И уже тогда его воспринимали как человека со своей политической идентичностью. То есть Зюганов – это политик. Но у него нет того, что есть у Жириновского, – нет артистической идентичности.

То есть Жириновский в данном случае более высоко мотивирован, потому что политика для него – все. Для Зюганова она – очень многое, а для Жириновского – все. Жириновский живет этим. И когда он начинает выступать, первые две-три минуты видно, что это – пожилой уставший человек. Но потом он загорается и меняется.

Это как артист: выходит на сцену, играет нечто уже в 125 раз. Ему уже действительно все это малоинтересно, он знает каждую реплику наизусть, 125 раз проговорил ее. Знает каждый свой шаг, уже нет ничего нового. Но проходит два-три минуты – и на сцене вместо старого артиста появляется какой-нибудь Ричард III. Причем очень убедительный. Вот Жириновский – это именно такой вариант, он действительно политикой живет, вдохновляется. И даже когда чувствуется, что уже почти все ему изрядно надоело, он на трибуне, как на сцене артист, в очередной раз раскрывается, дает эмоцию.

То есть это достаточно разные феномены. Их объединяет то, что они давно уже понимают правила игры, давно играют по этим правилам. Они оба давно уже ни на что большое не претендуют. И сейчас, если бы у Зюганова было твердое второе место, он бы, наверно, и сам согласился идти на выборы. Но тут для него есть вопрос», – сказал Алексей Макаркин.

Политолог также высказал мнение, что для КПРФ на этот раз было бы выгоднее выдвинуть в качестве кандидата именно Геннадия Зюганова, а не Павла Грудинина, которого предлагает сам Зюганов. Однако Зюганов, считает Макаркин, не слишком заинтересован в выдвижении, так как устал от политической деятельности и понимает, что есть риск занять на выборах не второе, а третье место, что стало бы нежелательным завершением его карьеры.

Что касается ЛДПР, то на выборы 2018 года ЛДПР выдвинула именно Жириновского. 21 декабря он первым из всех претендентов на пост главы государства подал в Центризбирком документы по выдвижению кандидатом на выборах в 2018 году. 22 декабря Центральная избирательная комиссия России рассмотрела его документы, передает информационное агентство РИА Новости. Вскоре информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии ЛДПР на выборах и уполномоченных Жириновского по финансовым вопросам, а также разрешил ему открыть специальный избирательный счет.

Таким образом, Жириновский стал первым утвержденным ЦИК кандидатом.

ЛДПР входит в число партий, которые освобождены от сбора подписей избирателей, и от ее кандидата не требуются подписные листы. Так что Жириновскому на этапе регистрации нужно было представить только ограниченный перечень документов (в частности, данные об изменении в сведениях о кандидате, если такие изменения были, уведомление об отсутствии зарубежных активов, документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета, как пояснил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко).