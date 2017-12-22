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Специалисты консалтингового бюро (КБ)«Стрелка» провели исследование доходов и расходов региональных столиц, составив рейтинг самых богатых и бедных из них.



Эксперты выделили несколько категорий: «бедные и зависимые», «бедные и независимые» «богатые и зависимые», а также «богатые и независимые».

«Богатство — это уровень доходов на душу населения. Независимость определяют доля безвозмездных поступлений в бюджете, динамика этих поступлений и сбалансированность собственных доходов», — отметили специалисты КБ, слова которых приводит РБК.

Также свойством «богатых городов» исследователи назвали умение ставить стратегические задачи и иметь «подушку безопасности» в ситуации кризиса. В число этих городов вошли Благовещенск, Хабаровск и Южно-Сахалинск, которые заняли верхние строки рейтинга. Ниже — Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пенза, Пермь, Тула, Уфа, Ярославль, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск и Тюмень.

​В категорию «Богатых и несамостоятельных» городов вошли Анадырь, Биробиджан, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Абакан, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл, Салехард, Ханты-Мансийск и Челябинск. В европейской части России к таким городам, по мнению КБ «Стрелка», относятся Белгород, Великий Новгород, Вологда, Грозный, Калуга, Киров, Нарьян-Мар, Ростов-на-Дону и Сыктывкар.

В число «бедных и зависимых городов» эксперты отнесли Курган, Брянск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Орел, Саранск, Саратов, Тверь, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск и Элиста. В категорию «бедных и самостоятельных» вошли Владивосток, Барнаул, Омск, Улан-Удэ, Чита, Астрахань, Воронеж, Иваново, Казань, Кострома, Нижний Новгород, Псков.

Антиновость

В городе Юрьевце Ивановской области рано утром обрушилась часть жилого пятиэтажного дома на улице Пушкина. 54 жильца были вовремя эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в региональном МЧС.

Сообщение об обрушении поступило в ведомство в 6 утра. Известно, что обрушились две внешние угловые стены и потолочные перекрытия пяти квартир.

Жители дома не пострадали благодаря одному из жильцов — 59-летнему Владимиру Галочкину, который ночью услышал треск, проснулся и разбудил соседей.

«Я просто услышал треск, проснулся, взял фонарик и пошел на улицу посмотреть фундамент, смотрю — трещины. На пятый этаж пошел, всех разбудил, сказал, чтобы выходили», — отметил Владимир Галочкин, слова которого приводит РИА Новости.

Все эвакуированные жильцы были размещены в общежитии колледжа. На месте обрушения работают около 300 спасателей.

Обрушение части дома в Юрьевце ГУ МЧС Ивановской области

Непонятная новость

Жительница Перми, имевшая большую задолженность по алиментам за содержание двух детей, спряталась от судебных приставов в хозяйственной сумке в своей квартире. Женщина уклонялась от выплаты суммы долгое время, в результате, когда долг превысил 100 тысяч рублей, в ее квартиру пришли судебные приставы, говорится в сообщении на сайте управления ФССП по Пермскому краю.

«На первый взгляд в комнате никого не было, кругом царил беспорядок, на полу валялись разбросанные вещи, и стояла большая хозяйственная сумка. Осмотрев помещение, судебные приставы и взыскатель уже направились к выходу, как внезапно заметили, что сумка слегка пошевелилась», — уточняется в сообщении.

Приставы попросили женщину «покинуть укрытие и проследовать до отдела судебных приставов».

По двум составленным на нее протоколам по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) суд принял решение о наказании в виде 50 часов обязательных работ.

Ассорти

В Чебоксарах на впервые пройдет фестиваль скандинавской ходьбы. Мероприятие будет организовано на Московской набережной города. В программе —мастер-классы от сертифицированных инструкторов INWA, сообщает сайт «Чебоксары.ру».

Фестиваль начнется 8 января 2018 года в 10:00. Участие в нем бесплатное.

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В Кемеровской области шахта «Есаульская» возобновила свою работу после обрушения.

Вчера из нее самостоятельно эвакуировались 96 горняков, трое оставались на глубине 10 метров. Ночью 22 декабря их удалось спасти, пишет со ссылкой на Минэнерго РФ агентство ТАСС.

«В 08:00 (мск) работа шахты по добыче угля возобновлена. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении на сайте министерства.

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В Ямало-Ненецком автономном округе депутаты обратились к министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву с просьбой внести изменения в правила рыболовства. Чиновники предложили разрешить неограниченный отлов рыбы в период ее массовой гибели.

День рыбака в ЯНАО muravlenko.com

В пресс-службе Заксобрания ЯНАО сказали, что если такая угроза возникнет, то разрешить промышленное, любительское и спортивное рыболовство без ограничений по объемам и суточным нормам вылова.

«Объемы заморов сопоставимы с объемами рыбы, которая вылавливается, —это порядка 9 тыс. тонн. Рыба просто пропадает, а так мы могли бы ее использовать. Особенно это важно для коренных малочисленных народов Севера», — отметил председатель комитета окружного парламента по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов, слова которого приводит «Интерфакс».

По его словам, гибель рыбы приводит не только к негативным экологическим последствиям для региона, но и к ухудшению финансовых результатов организаций рыбной отрасли.

Рыба в регионе гибнет в силу естественных причин — из-за изменений гидрохимических показателей воды в водоемах.