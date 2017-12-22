Топ новостей 22 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Белоруссия легализовала криптовалюты, появились новые кандидаты в президенты, Счетная палата нашла за чертой бедности 20 млн россиян.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», официально вводящий в оборот цифровые валюты и токены. Закон разрешает физическим лицам создавать, приобретать и отчуждать токены. Белорусы теперь имеют право обменивать токены, майнить их, продавать и покупать за белорусские рубли, иностранные валюты и электронные деньги. Отметим, что деятельность по майнингу, купле-продаже криптовалют, предпринимательством не считается. Декларировать криптовалюты и доходы с них закон не обязывает, налоги будут взиматься с 1 января 2023 года.

Белоруссия легализовала биткоины! И ввели ещё очень много льгот для айтишников и майнеровhttps://t.co/Yuu7W0GX0j pic.twitter.com/4ib99zkkh5 — Лентач (@oldLentach) 22 декабря 2017 г.

Лукашенко разрешил в стране криптовалюту и криптовалюты обвалилсь. Перед тем как Лукашенко подписал декрет, беларусы побежали по привычке сдавать биткоины — РБ головного мозга (@belamova) 22 декабря 2017 г.

Рынок криптовалют сейчас выглядит примерно так pic.twitter.com/2Q201jDBfW — ДОХОДЪ (@dohod_ru) 22 декабря 2017 г.

Сооснователь политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский на сегодняшнем ее съезде выдвинут кандидатом в президенты — и несмотря на его низкий рейтинг на момент старта кампании, однопартийцы надеются, что он займет третье место с 10% голосов. Конкурент Явлинского из ЛДПР Владимир Жириновский между тем стал первым, кто подал в Центризбирком документы на выдвижение кандидатом, зарегистрировав своих уполномоченных представителей от партии и получив разрешение на открытие специального избирательного счета.

Григорий Явлинский yabloko.ru

«Яблоко» выдвинуло Григория Явлинского кандидатом в президенты



Явлинского на каждый выборы достают из чулана, отряхивают, дают немножко деньжат, чтобы следующие шесть лет говорить: ну вот смотрите у нас либералы набирают по 2%, стране не нужны западные свободы — Сталингулаг (@StalinGulag) 22 декабря 2017 г.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о том, когда президент РФ Владимир Путин зарегистрируется в качестве кандидата на мартовские президентские выборы: «Не исключаю, что это произойдет до Нового года, но опять же точной даты вам назвать не могу».

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая на XVII съезде партии «Единая Россия», сообщила, что более 20 млн россиян живут за чертой бедности. «Пока мы фиксируем хоть и не такое, как было ранее, в предыдущие периоды, высокое снижение доходов населения, но все-таки 1,4% — это достаточно высокий показатель. И количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это 20,3 млн человек».

Счетная палата насчитала более 20 миллионов россиян за чертой бедности. Мнение экспертов по этому поводу: https://t.co/O8BETuVpQO



СПОЙЛЕР: ВСЁ ОЧЕНЬ ПЛОХО pic.twitter.com/cAEUBuk09z — Лентач (@oldLentach) 22 декабря 2017 г.

В ходе строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны Крыма возникли проблемы с грунтом, использующимся для строительства земляного полотна. Дополнительные средства нужны не только на исправление ошибок в проекте по грунтам, но и на изменения проекта по электрификации, СЦБ, транспортной безопасности и т. д. Таким образом, общая сумма дополнительных расходов достигает 2,9 млрд рублей.

Установка железнодорожной арки Крымского моста. Август 2017 most.life

Ждем сообщений, что вездесущие бакланы склевали грунт и никакой ошибки изначально не было pic.twitter.com/aHUJYItWD2 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 22 декабря 2017 г.

При строительстве Крымского моста обнаружена кривизна земли — 🌲недруги за бугром🌲 (@Lndcalling) 22 декабря 2017 г.

Эксперты фонда «Петербургская политика» подготовили доклад о восприятии российских министров общественным мнением, выделив среди них «аллергенов» и отметив, что у этих же чиновников низкий коэффициент позитивного восприятия в СМИ. В получившийся черный список попали глава Минкульта Владимир Мединский, его коллега из Минобрнауки Ольга Васильева, вице-премьеры Виталий Мутко и Дмитрий Рогозин.

Международная федерация футбола (ФИФА) заключила соглашения о предоставлении прав на освещение чемпионата мира по футболу 2018 консорциуму «2 Спорт 2», который представляет Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ».

Телеведущая Ксения Собчак, собирающаяся принимать участие в выборах президента РФ в качестве кандидата, заявила о намерении подать в Генеральную прокуратуру заявление на вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина о возможном совершении уголовного преступления. Речь идет о скандале, который разразился в соцсетях из-за новой разработки отечественных специалистов — технологии жидкостного дыхания, продемонстрированной Рогозиным прибывшему в Россию с визитом президенту Сербии Александару Вучичу.

Дмитрий Рогозин kremlin.ru

Рогозинская такса свалила из страны. pic.twitter.com/pvI9H1LHPg — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 22 декабря 2017 г.

Рост коммунальных платежей в России втрое превышает инфляцию. Об этом свидетельствуют данные банков из топ-30, принимающих платежи за ЖКХ. Сумма средней квитанции по оплате ЖКХ составляет 2700 рублей, за январь-октябрь сумма увеличилась на 9,5%.

В социальных сетях появились сообщения об установке аэрозольно-распылительных установок на мусорном полигоне «Кучино» в Балашихе. Участники соцсетей связали распыление сладковатых ароматов с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина в академию РВСН и дивизию Росгвардии, которые находятся в этом городе.

Ничего необычного, просто трактор распыляет духи над свалкой Кучино в Балашихе, потому что сегодня туда приезжает президент Путин pic.twitter.com/Bz3bdxG8aO — Лентач (@oldLentach) 22 декабря 2017 г.