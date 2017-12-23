Владимир Путин выступил на пленуме «Единой России». «У нас много-много задач», — напутствовал он партийцев и по совместительству главных законодателей и чиновников страны. Председатель ЕР Дмитрий Медведев поддержал решение Путина идти самовыдвиженцем.

Около 2500 человек приветствовали Владимира Путина на съезде «Единой России». Сегодня партия обновила свой высший совет — он разросся с 90 до 100 человек: двое партийцев покинули этот орган, 12 — примкнули к нему.

Также съезд поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента, приветствуя и то, что Путин решил пойти самовыдвиженцем.

«Мы приветствуем решение Владимира Владимировича Путина по самовыдвижению. Мы окажем вам, Владимир Владимирович, всю возможную поддержку и сейчас, и в будущем», — пообещал председатель партии и правительства Дмитрий Медведев.

Хотя, по словам Медведева ЕР «была бы рада выдвинуть Владимира Путина как своего кандидата на высший государственный пост». Тем более что она уже это делала в 2011 году.

«Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Путину правильно опираться на самые широкие слои граждан, а это не предполагает партийного представительства», — отметил премьер-министр.

«Партия — это более 2 миллионов 200 тысяч членов и около 900 тысяч ее сторонников. У нас почти 90 тысяч первичных организаций по всей стране. Все наши возможности должны служить единой цели — чтобы 18 марта следующего года стала днем безусловной победы нашего кандидата Владимира Путина», — поставил Медведев задачу перед собравшимися.

Премьер добавил, что Путин — лидер партии с момента ее основания — «лидер, который объединяет людей живущих в нашей стране, объединяет Россию, тот, кому доверяют и кого поддерживают абсолютное большинство граждан нашей страны».

О том, как будет проводиться поддержка на выборах, рассказал и. о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, все региональные отделения партии должны стать «неформальными штабами поддержки, центрами агитации, сбора наказов, точками обратной связи».

В ближайшие дни членам ЕР расскажут, как это будет происходить на практике.

«Называть себя партией президента — это не статус по праву рождения, а право, которое нужно заслужить и ежедневно подтверждать», — сделал комплимент Путину Турчак.

Сам президент много говорил о том, к чему руководству России и партии нужно стремиться, и от чего уходить.

«Ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили — от политиков, чиновников, бизнеса или от тех, кто называет себя элитой», — казалось, читал Путин мысли своих оппонентов.

«Все это ослабляет и размывает устойчивость развития, нашу общественную солидарность и стабильность. Подчеркну: именно это, а вовсе не справедливые требования людей решать наболевшие проблемы», — вроде бы сделал президент ремарку в сторону участников протестных акций.

«Убежден, — продолжил глава государства, — что нам нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии, в полной мере раскрывать потенциал гражданской активности, который заложен в нашей Конституции, поощрять конкуренцию, соревнование идей, предложений, подходов к решению задач развития».

Но тут же отметил, что с уважением стоит относиться только «к дееспособной и ответственной оппозиции», которая не только критикует, но и имеет «ясную программу позитивных действий».

Далее Владимир Путин заявил о задачах на ближайшее будущее:

- «преодолеть тяжелые последствия демографических провалов, с которыми столкнулась страна в прошлом веке» — «именно на это направлены и наши новые, дополнительные меры по поддержке материнства и детства»;

- обеспечить «современное здравоохранение и продвижение ценностей здорового, активного образа жизни, снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни… Формирование современной среды для жизни в городах и поселках…Удобное, качественное жилье, доступное для миллионов наших граждан…Добиться долгосрочного устойчивого повышения реальных доходов граждан. Увеличить пенсии и социальную поддержку».

На фоне этого «Россия должна стать пространством подлинной экономической свободы для всех, кто ведет свое дело, для десятков тысяч новых стартапов, небольших семейных предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей».

«Считаю важным продолжить курс на совершенствование и либерализацию законодательства, в том числе нужно убрать все нечеткие, двусмысленные, размытые правовые нормы», — декларировал Путин, не замечая того, что многие из сидящих перед ними и принимали эти нормы.

Путин призвал развивать инновации, науку и образование. Говорил об омоложении и равных возможностях для самореализации.

«У нас много-много задач, и действовать нужно ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочную перспективу развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня», — призвал президент России.