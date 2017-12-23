В четверг ООН приняла резолюцию, критикующую решение США признать Иерусалим столицей Израиля. Голосованию предшествовала полемика, в ходе которой США угрожали урезать финансирование тем странам, которые поддержат резолюцию.

Более ста стран проголосовали в поддержку резолюции ООН, призывающей США отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля, пишет Financial Times. Это было сделано вопреки угрозам президента США Дональда Трампа лишить финансовой помощи страны, которые поддержат резолюцию. Резолюция утверждает, что любое заявление об изменении статуса Иерусалима «ничтожно». Больше всего на ней настаивали арабские и мусульманские страны. Она была одобрена 128 голосами против 9 голосов при 35 воздержавшихся.

Итоги голосования по резолюции ООН о статусе Иерусалима UN Photo/Manuel Elias

FT отмечает, что спор, начавшийся после того как США в начале декабря признали Иерусалим израильской столицей, обострился на этой неделе, после того как американское руководство начало угрожать прекращением финансирования. Трамп заявил, что США будут учитывать голоса в поддержку резолюции и по итогам этого учета сэкономят миллионы или даже миллиарды долларов, потому что нехорошо, когда страна критикует действия государства, от которого получает деньги. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ответ на это, что турецкую демократию нельзя купить за доллары.

Принятая ООН резолюция, комментирует Politico, ни к чему не обязывает. Голосование скорее представляет собой символический жест, демонстрирующий массовое возмущение действиями США. Против проголосовали только девять стран: собственно США и Израиль, а также Того, Маршалловы Острова, Науру, Микронезия, Палау, Гондурас и Гватемала. Среди воздержавшихся были Канада, Мексика, Аргентина, Польша и Филиппины. После голосования посол США в ООН Никки Хейли выразила благодарность голосовавшим против и воздержавшимся за то, что они не ведут себя «безответственно», в отличие от прочих участников ООН. Ранее Хейли раскритиковала ООН за то, что она традиционно относится к Израилю недостаточно хорошо.

Полпред США в ООН Никки Хейли UN Photo/Manuel Elias

Guardian начинает свой рассказ о резолюции так: «Двадцать две из 28 стран ЕС проголосовали за резолюцию, в том числе Британия и Франция». Guardian отмечает, что хотя резолюция сугубо символическая, голосование по ней вызвало бурную реакцию у США (с угрозами) и Израиля. Возможно, угрозы были не совсем впустую, оговаривает автор. 21 делегация не была представлена на голосовании: вполне вероятно, что причиной послужило нежелание раздражать США. В итоге поддержка резолюции была несколько меньше, чем надеялись власти Палестины. Тем не менее, разрыв между противниками и сторонниками резолюции достаточно велик, чтобы всю эту историю можно было счесть серьезным дипломатическим ударом для Трампа.

Формально это было голосование о статусе уже существующей резолюции ООН по Иерусалиму и миротворческому процессу для прекращения израильско-палестинского конфликта. Но также это голосование, считает автор, можно рассматривать как «референдум» о внешней политике Трампа. Это, в свою очередь, уже означает, что речь идет о статусе США и их возрастающей международной изоляции.