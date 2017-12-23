Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в эфире телеканала «Россия», ответила на претензии россиян, которые жалуются на рост цен. Впрочем, по словам председателя ЦБ РФ, это лишь субъективные ощущения.

«Мы очень долго жили в условиях высокой инфляции, и людям сложно поверить, что инфляция будет низкой. Второе — все-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще 2 года назад», — сказала она в эфире «России».

Также она объяснила, что из-за того, что люди ежедневно покупают, в основном, овощи и фрукты, то в этом сегменте цены сильно колеблются в течение года, поэтому люди «замечают рост цен больше, чем снижение цен, или когда цены меньше растут».

Вместе с тем, данные Росстата говорят о том, что россияне как раз не налегают на плодоовощную продукцию. Рацион жителей страны не совпадает с тем, что рекомендует Минздрав РФ. Ежедневно в пищу россияне едят хлеб, мясо и сахар, превышая нормы, которые советуют врачи. В то же время овощей, фруктов, молочных продуктов и яиц граждане едят значительно меньше, чем рекомендовано, сообщает газета «Известия».

Портал «Банки.ру» напоминает, что, по прогнозу ЦБ РФ, в первом полугодии 2018-го инфляция будет равна 3%, а во втором — приблизится к 4%.

Эксперты напоминают, что низкая инфляция может иметь негативные последствия.

«В высказываниях отдельных российских чиновников и экономистов начали появляться тревожные нотки. В качестве проблем, вызванных слишком низкой инфляцией, называются риски для банковской системы, связанные с сокращением чистых процентных доходов, а также потери отдельных компаний и секторов экономики, обусловленные невозможностью скрывать свои неэффективные затраты за общим инфляционным фоном», — отмечает газета «Ведомости».

Низкая инфляция может задеть и рядовых граждан, которые сталкиваются с проблемой удешевления тех немногих активов, которые у них есть.

«С голубых экранов людям говорят о росте, развитии и улучшении. А человек, поддерживающий президента, ощущает прямо противоположное. У него квартира, которая еще вчера стоила, положим, 4 млн рублей, сегодня за три с третью вряд ли кому-то нужна. Аналитики же при этом радостно врут, что снижение цен на недвижимость остановилось, а рост доходов вот-вот возобновится. И радуются, что инфляция самая низкая в истории. А радуются они чему? Низкая инфляция – это значит, что нет ресурсов для роста», — пишет в колонке главный редактор РИА «Новый День» Полина Румянцева.

Экономисты также уверены, что низкие темпы инфляции вызваны снижением доходов россиян. И это не может радовать никого, поскольку приведет от потребительской модели использования денежных средств к накопительной. Проще говоря, люди не будут торопиться тратить.

«Это, в свою очередь, ведет к снижению спроса, что заставляет продавцов снижать розничные цены, а производителей — отпускные цены. Такая разновидность низкой инфляции никак не способствует успешному экономическому росту», — сказал порталу «ДП» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Сдерживаемая на умеренном уровне инфляция повышает потребительский спрос и привлекает в страну инвестиции, повышая уровень производства и снижая безработицу.

«Слишком низкая инфляция, которая наблюдается сейчас, опасна охлаждением экономики. В тоже время слишком быстрое повышение цен опасно социальным и экономическим дисбалансом», — пояснил агентству Regnum президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов.

Тем не менее, в ЦБ продолжают сохранять хорошую мину при плохой игре. Так, Эльвира Набиуллина, например, занимается просвещением россиян в экономической отрасли не только выступлениями на ТВ с вопросами про инфляцию и рост цен. Недавно она снялась в клипе на песню группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000».

«При создании ролика ставилась простая задача — донести эту новость до широкой аудитории, в том числе до людей, которые привыкли получать информацию из социальных сетей», — рассказали «Ленте» в пресс-службе Центрального банка.