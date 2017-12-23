В эту пятницу продолжился совместный проект «Публичных лекций Полит.ру» и Европейского университета в Санкт-Петербурге. Политолог, сотрудник факультета Политических наук и социологии Европейского университета Маргарита Андреевна Завадская выступила в библиотеке-читальне имени Тургенева с лекцией «Неприкосновенные герои и козлы отпущения: как распределяется политическая ответственность за экономический кризис?».

В 1997 году так называемый азиатский финансовый кризис нанес сильнейший удар по экономике Индонезии. Национальная валюта стремительно дешевела. Индонезийские компании, которые ранее брали более выгодные банковские кредиты в долларах, а получали доход в рупиях, оказались неспособны рассчитываться с банками. Эти события стимулировали панические закупки долларов индонезийскими фирмами, что еще сильнее ударяло по рупиям. В результате, если до кризиса за доллар США давали 2 600 рупий, то к концу 1997 года он стоил уже 17 000 индонезийских рупий. За крахом финансовой и банковской системы последовали волна банкротств, резкое сокращение экономики, рост безработицы и бедности.

В том же году в стране состоялись очередные парламентские выборы. Казалось бы, пострадавшее от неудачной экономической политики властей население должно выразить свое недовольство, проголосовав за оппозиционные партии. Однако на деле пропрезидентская партия «Голкар» получила рекордные 74,51 % голосов. Такого результата она не добивалась ни на одних предыдущих выборах, хотя с выборов 1955 года партия побеждала на всех выборах, а страна знала и более благополучные времена. С таким большинством пропрезидентских депутатов высший законодательный орган Индонезии – Народный консультативный конгресс – естественно вновь избрал президентом страны Сухарто (занимавшего этот пост непрерывно с 1966 года).

Ожидаемая реакция на плачевное состояние экономики не наступает. Выборы демонстрируют не уменьшение, а увеличение политической поддержки властей населением. Объяснение, почему это иногда происходит, стало целью исследований Маргариты Завадской и ее коллег. Они стремятся установить механизмы, которые определяют, кому население страны приписывает ответственность за экономические неудачи, в каких случаях “наказание” за плохую экономику возникает, а в каких – нет, и каковы отличия в политической ответственности между электоральными демократиями и авторитарными режимами.

Политологи успели предложить целый ряд моделей поведения избирателей. Социологические модели указывают, что поддержка той или иной партии определяется социальной группой избирателей (рабочие голосуют за рабочие партии и так далее). Более сложные модели учитывают сложившиеся традиции и эмоциональное отношение к партиям (если родители в американской семье регулярно поддерживают республиканскую партию, то и их дети с высокой вероятностью будут голосовать за республиканцев). Прагматическая концепция утверждает, что поведение избирателя зависит от его оценки действий властей (если ему жилось хорошо и шаги правительство нравились, то он и дальше поддержит этих политиков, если нет, то проголосуют за оппозицию).

Все эти концепции в той или иной степени верны, но для более точного описания того, как поведут себя граждане на голосовании, необходимо учитывать и иные механизмы. С 1980-х – 1990-х годов все больше развивается социально-психологическое направление исследований в экономики, представители которого заняты изучением того, как люди воспринимают те или иные события и факторы, что влияет на их оценку, какие системные явления могут делать эту оценку менее объективной. Такие исследования сейчас представляют особую отрасль «поведенческой экономики», предсказывающей поведение потребителей. Поскольку участники выборов тоже являются свого рода потребителями, принимающими решение, их поведение тоже зависит от явлений, изучаемых поведенческой экономиков.

Одним из важных выводов, которые сделали исследователи, стало то, что для избирателей важно не реальное состояние экономики, а то, как они это состояние воспринимают. Именно восприятие, которое может быть и искаженным, определяет отношение людей к органам власти и то, связывают ли люди деятельность этих органов власти с наступившими экономическими проблемами. Маргарита Завадская привела показательные пример сравнительного исследования жителей Украины и Филиппин, проведенного несколько лет назад. Население Украины на тот момент отличалось достаточно низкой степенью экономического неравенства. Хотя население было в целом небогато, но различия между богатыми и бедными в среднем были невелики, по сравнению со многими другими странами. На Филиппинах же экономическое неравенство население, по объективным показателям, вроде индекса Джини, было во много раз сильнее. Тем не менее, жители Украины, судя по данным опросов, очень остро воспринимали неравенство, а на Филиппинах все были куда более довольны ситуацией.

Существует несколько факторов влияющих на оценку людьми состояния дел. Например, важным оказывается то, насколько понятно, кто именно в государстве несет ответственность за принятие экономических решений. Устройство государственной системы может оказаться слишком сложным и непонятным для избирателей. В частности, опросы в России показывают, что те, кто недоволен состоянием экономики, обвиняют в этом в первую очередь Госдуму, затем правительство и президента, тогда как на деле Дума, как орган законодательной власти, влияет на экономику лишь опосредованно и не принимает оперативных решений.

Пытаясь предсказать поведение избирателей, следует понимать, что оценка ими ситуации может отличаться, и что один человек будет воспринимать как трагедию и крах, другой сочтет сравнительно небольшой неприятностью. Впрочем, существует другая исследовательская концепция, согласно которой люди одинаково воспринимают состояние экономики, но по-разному определяют, кто несет за нее ответственности и кого они должны “наказать”.

Если же обратиться к случаям, когда в стране отсутствует электоральная демократия, то оказывается, что исход выборов в них вообще не может ничего сказать о том, как населения распределяет ответственность за экономические неудачи. При этом дальнейшее развитие событий может быть разным. Часто считают, что экономический кризис убивает авторитарные режимы. При развитии кризиса власти вынуждены прибегать к внешним займам, идти на определенные уступки, что, в конце концов, приводит к изменению типа политического режима на более демократический. Но существует и явление «трагического блеска», когда при экономическом упадке поддержка авторитарного режима не падает, а повышается. На это может влиять, например, «эффект объединения вокруг флага» (rally 'round the flag effect), когда поддержка национальны лидеров резко возрастает не вследствие экономического подъема и повышения уровня жизни, а по другим причинам: в ответ на внешнюю угрозу, международный конфликт, войну, серьезное бедствие. Обычно такой эффект длится не более нескольких месяцев.

Часто возрастание поддержки авторитарного режима на выборах в условиях серьезного экономического кризиса объясняется и другим эффектом. Именно он сыграл определяющую роль в победе Сухарно на индонезийских выборах 1997 года. При крахе экономики уровень благосостояния людей резко падает, а значит, голос конкретного избирателя становится значительно легче купить. Это вовсе не означает, что людям прямо перед избирательным участком дают деньги, чтобы они проголосовали за нужного кандидата. Просто власть может довольно дешевыми мерами обеспечить себе лояльность отдельных групп населения. Например, при помощи программ строительства дорог или детских садов, или просто бесплатной раздачи риса, как это делалось в Индонезии. Облегчив жизнь локальных групп граждан, можно добиться, что она, во-первых, массово примут участие в выборах, а, во-вторых, проголосуют за партию власти.