Сегодня проходит съезд Коммунистической партии РФ. Еще до его начала стало известно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента России. Вместо него было предложено отправить на выборы человека, никогда не имевшего опыта в большой политике и даже никогда не состоявшего в партии, — Павла Грудинина.

Ему 57 лет (а Зюганову, к слову, 73), родился в Москве, получил инженерное образование. В 1990 году стал работать в совхозе имени Ленина в Ленинском районе Московской области, а спустя пять лет возглавил предприятие. Тогда же оно было акционировано, а новый директор стал строить в нем социализм. И, если верить публикациям СМИ, построил. Правда, встречаются статьи и критического характера, например, «Компромат.ру» пишет, что в совхозе используется труд нелегалов и детей. Однако подобные тексты единичны и копируют друг друга.

Интересно, что опыт в политике у Павла Грудинина есть, хоть и небольшой для кандидата в президенты. В федеральную повестку он попал лишь недавно, когда выступал в Госдуме РФ и разбил версию об успешности программы импортозамещения, заявив, что выйти на полное обеспечение своим продовольствием стране удалось за счет искусственных, а не натуральных продуктов.

«Политическую карьеру Грудинин начал в 1997 году, избравшись в Московскую областную думу, указывает сайт "Выборы президента РФ-2018". В 2000 году Грудинин на президентских выборах был доверенным лицом Владимира Путина. До 2010 года директор совхоза был членом "Единой России". В 2011 году завершилась парламентская деятельность Грудинина. Это произошло из-за обвинения в экстремизме», — напоминает Znak.com.

Многие коммунисты, несмотря на то, что Грудинин не является партийцем, кажется, в восторге от выбранного кандидата. Его называют и «красным директором», «человеком дела» и тем лидером, при котором «КПРФ наконец вздохнет».

«Его предприятие — одно из самых успешных, если не самое успешное в Подмосковье. Его социальные программы, детские садики в форме замков, школы, социальные пакеты привлекают к себе внимание. У населения есть определенное доверие, он знаком с политическими тонкостями»,— пояснил «Коммерсанту» политолог Сергей Поляков.

Впрочем, есть и недовольные. Выборы кандидата внутри партии были сами по себе интересными, конкурентными — помимо Геннадия Зюганова и Павла Грудинина в списках на выдвижение от КПРФ были и другие лица, в том числе — предложенные регионами. В их числе, по данным РБК, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, член президиума ЦК КПРФ Леонид Калашников, зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, экономист Юрий Болдырев, зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, член ЦК КПРФ Виктор Соболев и другие. Тем не менее, победу одержал именно Грудинин.

Эксперты призывают скептичнее относиться к этой ситуации — не стоит забывать, что политического веса у кандидата-коммуниста все же нет.

«Грудинин, хоть и человек по-своему интересный, не обладает политическим или аппаратным весом. В этом смысле будущее партии туманно. Не исключено, что им воспользуются для привлечения "антизюгановской" части левого электората, тогда как сам Геннадий Андреевич продолжит руководить партией в качестве своего рода старейшины и после выборов "отдрейфует" ее обратно к "соглашательской" политике», — сказал порталу NDNews.ru политолог Анатолий Гагарин.

Частично о том же говорит и сам кандидат, который прямо заявляет, что готов отнять часть голосов и у Владимира Жириновского, и даже у Владимира Путина.

«Если выборы будут честными, то у нас нет конкурентов, потому что ни у одной партии нет идеологии. Понимаете, это не борьба идей, это борьба идеологий. Скажите мне, какая идеология есть у «Единой России» или уважаемого мной Жириновского Владимира Вольфовича? Их же нет», — цитирует Грудинина «Интерфакс».

Кстати, что касается Геннадия Зюганова, то он будет руководить избирательным штабом своего протеже. Об этом он заявил журналистам перед съездом партии в субботу.

«Меня поддержали и избрали руководителем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил и руководителем избирательной кампании, мне поручено подготовить избирательную программу, согласованную со всеми силами», — приводит слова Зюганова РИА Новости.

О необходимости продвигать нового кандидата силами именно лидера партии говорили и сами члены КПРФ еще до съезда.

«Молодых и красивых у нас много, но и кандидатура Зюганова остается одной из самых сильных. Весь мир в России знает двух политиков — Путина и Зюганова. Так что 70 лет — это возраст самого расцвета. Может, не молодой и красивый нам нужен, который к дефолту приведет, а мудрый, взвешенный, всемирно известный», — цитирует «Медуза» депутата Госдумы, главу юридической службы КПРФ Вадима Соловьева.