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24 декабря 2017, 19:30
история искусства
Максим Руссо

Автопортрет Артемизии Джентилески

Артемизия Джентилески Фрагмент картины
Артемизия Джентилески Фрагмент картины

На прошедшей неделе парижский аукционный дом Drouot продал ранее неизвестную картину художницы Артемизии Джентилески, представительницы итальянского барокко и первой женщины, ставшей членом Академии изящных искусств Флоренции. «Автопортрет в образе святой Екатерины» был обнаружен и идентифицирован Кристоф Жором-Дереном (Christophe Joron-Derem), авторство Артемизии Джентилески подтвердил эксперт в области живописи Эрик Тюркан (Éric Turquin). Устроители ожидали, что картина будет продана за 300 – 400 тысяч евро, однако в итоге торгов цена, с учетом комиссии аукционного дома, составила 2 310 600 евро – рекордную сумму для картин Артемизии Джентилески.

 

Артемизия Джентилески «Автопортрет в образе святой Екатерины» (1614 – 1616)

Творчество Артемизии Джентилески (1593 – около 1656) долгое время не привлекало особого внимания искусствоведов и коллекционеров. Интерес к картинам и неординарной биографии художницы начал повышаться с 1970-х годов, и сейчас многие называют ее вторым по значению итальянским художником XVII века после Караваджо.

Художница родилась в Риме, в семье тосканского художника Орацио Джентилески, работавшего в то время над фресками Ватиканской библиотеки и близкого к Караваджо. Хотя у Орацио было еще несколько сыновей, именно дочь оказалась наиболее способной к живописи, поэтому отец стал давать ей уроки. Одной из первых ее картин стала «Сусанна и старцы» (1610 – 1611, коллекция дворца Вайсенштайн). Специалисты полагают, что в этой картине Артемизия Джентилески смогла соединить реализм Караваджо с традицией Аннибале Карраччи и других художников болонской школы.

 

Артемизия Джентилески «Сусанна и старцы»

Обращает на себя внимание, что Сусанна, написанная Артемизией Джентилески, не пассивная участница событий, не демонстрирующая выраженной реакции на них, как в большинстве картин на данный сюжет, созданных ранее. На картине выразительно показано, что домогательства старцев причиняют героини страдания. Возможно, в этой картине уже отражена собственная история художницы. В 1611 году Орацио Джентилески работал вместе с художником Агостино Тасси над росписями в римском палаццо Паллавичини-Роспильози. Тасси должен был также стать наставником для Артемизии. Вскоре Тасси изнасиловал девушку. После этого они некоторое время сожительствовали, и Артемизия надеялась, что Агостино Тасси на ней женится. Но он не проявлял намерений жениться, и, в конце концов, отец Артемизии подал на Агостино Тасси в суд. Артемизии пришлось пережить длительный судебный процесс, унизительные процедуры освидетельствования и даже допрос с применением пыток. Как выяснилось в итоге, Тасси уже был женат, но скрывал от Артемизии и ее семьи этот факт. Он был признан виновным и приговорен к году заключения.

 

Артемизия Джентилески «Юдифь и Олоферн»  (1612)

В 1612 году, когда еще не был закончен судебный процесс, Артемизия впервые написала картину «Юдифь и Олоферн» (Музей Каподимонте, Неаполь). Хотя в ней чувствуется влияние Караваджо, также написавшего картину на этот сюжет, она, пожалуй, более выразительна, а Юдифь на ней не испытывает никаких колебаний, расправляясь с Олоферном. Считается, что Артемизия Джентилески придала героини собственные черты, а Олоферна наделила внешностью Агостино Тасси. Позже она еще раз обратится к этому сюжету (картина в галерее Уффици), а также несколько раз напишет Юдифь со служанкой, несущих отрубленную голову Олоферна.

Вскоре после суда Артемизия Джентилески выходит замуж за Пьерантони Стиаттези, который по одним свидетельствам был малоизвестным художником, а по другим – юристом. Она покидает Рим и отцовскую семью и направляется во Флоренцию. Очень быстро она добивается успеха как художник, а муж ведет ее дела (женщине, по законам того времени, не позволялось заключать контракты самостоятельно). Она общается с самыми уважаемыми художниками того времени, такими как Кристофано Аллори, пользуется поддержкой и покровительством Козимо II Медичи и его матери великой герцогини Кристины Лотарингской. Сохранилось ее письмо к Галилео Галилей, свидетельствующее о знакомстве художницы и ученого. Первой из женщин она становится членом Академии изящных искусств Флоренции.

 

Артемизия Джентилески «Мария Магдалина» (1616-1618, палаццо Питти, Флоренция)

Микеланджело Буонарроти младший (племянник великого Микеланджело) пригласил ее совместно с другими художниками создать роспись потолка в Casa Buonarroti. Каждому из художников было предложено изобразить аллегорию одного из качеств, связанных с Микеанджело. Артемизия изобразила «Аллегорию природного таланта» (Allegoria dell'Inclinazione) в образе обнаженной девушки, держащей компас. Как и во многих других случаях, она наделила изображенную девушку собственными чертами.

 

Allegoria dell'Inclinazione, 1615

Во Флоренции у Артемизии и Пьерантони Стиаттези родились четверо детей, но двое из них умерли в раннем возрасте. Лишь в XXI веке выяснилась еще одна подробность о жизни Артемизии Джентилески во Флоренции. Исследователи обнаружили ее переписку 1616-1620 годов, из которой следовало, что у художницы был бурный роман с богатым флорентийским аристократом Франческо Маринги, причем муж Артемизии был в курсе всех событий и даже переписывался с Маринги на обратной стороне любовных писем, написанных его женой. Однако к 1620 году слухи о романе, видимо, распространились слишком хорошо, к тому же семью стали преследовать финансовые неурядицы, годом ранее умер крупнейший меценат Козимо Медичи, и Артемизия Джентилески с мужем вернулись в Рим.

 

Артемизия Джентилески «Иаиль и Сисара» (около 1620 года, Музей изобразительных искусств в Будапеште)

 

Артемизия Джентилески «Спящая Венера» (1626, Виргинский музей изобразительных искусств)

Но в Рим Артемизия приехала уже не юной девушкой, а которой все судачили после скандального судебного процесса, а прославленным художником. Она получала заказы от королей и герцогов, ее признали коллеги живописцы. Правда, в этот момент она рассталась с мужем, которого, возможно, не устраивала широкая слава жены. В 1627 – 1630 годах Артемизия Джентилески работала в Венеции, затем переехала в Неаполь, а в 1634 году приняла приглашение короля Карла I и отправилась в Лондон. Там она работала несколько лет, но о последних годах ее жизни известно мало. Исследователи полагают, что к 1642 году, когда в Англии началась гражданская война, Артемизия Джентилески уже покинула страну. Известно, что в 1648 году она вновь жила в Неаполе. Долгое время считалось, что умерла художница в 1652 или 1653 годах, но поиски в архивах показали, что она получала заказы еще в 1654. Сейчас полагают, что Артемизия стала жертвой эпидемии чумы 1656 года, унесшей жизни многих неаполитанцев.

 

Артемизия Джентилески «Мадонна с младенцем и розарием» (1651)

В 1947 году внимание широкой публики к судьбе Артемизии Джентилески привлекла книга итальянской писательницы и искусствоведа Анны Банти, написанная в форме дневника. В 1980-е годы она становится героиней пьесы «Жизнь без подсказок» канадского драматурга Салли Кларк. В 1997 году появляется французский художественный фильм «Артемизия» и британский детективный телесериал, описывающий вымышленную историю похищения ее картины «Юдифь и Олоферн». В 2002 году роман о художнице пишет Сюзан Вриланд, в 2016 – Лиза Хилтон, а 2018 году ожидается появление книги Джой Маккулох, посвященной судебному процессу по делу Артемизии Джентилески.

В 2014 году картина Артемизии Джентилески «Экстаз Марии Магдалины» была найдена во Франции и продана на парижском аукционе Sotheby's за 1 179 832 долларов. Теперь этот рекорд превзойден. Покупатель картины остался неизвестным, и искусствоведы уже сожалеют, что, скорее всего, она оказалась в частной коллекции, тогда как работами Артемизии Джентилески не могут похвастаться коллекции таких крупных музеев, как Лувр, Национальная галерея в Лондоне или Музей Гетти.

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