На прошедшей неделе парижский аукционный дом Drouot продал ранее неизвестную картину художницы Артемизии Джентилески, представительницы итальянского барокко и первой женщины, ставшей членом Академии изящных искусств Флоренции. «Автопортрет в образе святой Екатерины» был обнаружен и идентифицирован Кристоф Жором-Дереном (Christophe Joron-Derem), авторство Артемизии Джентилески подтвердил эксперт в области живописи Эрик Тюркан (Éric Turquin). Устроители ожидали, что картина будет продана за 300 – 400 тысяч евро, однако в итоге торгов цена, с учетом комиссии аукционного дома, составила 2 310 600 евро – рекордную сумму для картин Артемизии Джентилески.

Артемизия Джентилески «Автопортрет в образе святой Екатерины» (1614 – 1616)

Творчество Артемизии Джентилески (1593 – около 1656) долгое время не привлекало особого внимания искусствоведов и коллекционеров. Интерес к картинам и неординарной биографии художницы начал повышаться с 1970-х годов, и сейчас многие называют ее вторым по значению итальянским художником XVII века после Караваджо.

Художница родилась в Риме, в семье тосканского художника Орацио Джентилески, работавшего в то время над фресками Ватиканской библиотеки и близкого к Караваджо. Хотя у Орацио было еще несколько сыновей, именно дочь оказалась наиболее способной к живописи, поэтому отец стал давать ей уроки. Одной из первых ее картин стала «Сусанна и старцы» (1610 – 1611, коллекция дворца Вайсенштайн). Специалисты полагают, что в этой картине Артемизия Джентилески смогла соединить реализм Караваджо с традицией Аннибале Карраччи и других художников болонской школы.

Артемизия Джентилески «Сусанна и старцы»

Обращает на себя внимание, что Сусанна, написанная Артемизией Джентилески, не пассивная участница событий, не демонстрирующая выраженной реакции на них, как в большинстве картин на данный сюжет, созданных ранее. На картине выразительно показано, что домогательства старцев причиняют героини страдания. Возможно, в этой картине уже отражена собственная история художницы. В 1611 году Орацио Джентилески работал вместе с художником Агостино Тасси над росписями в римском палаццо Паллавичини-Роспильози. Тасси должен был также стать наставником для Артемизии. Вскоре Тасси изнасиловал девушку. После этого они некоторое время сожительствовали, и Артемизия надеялась, что Агостино Тасси на ней женится. Но он не проявлял намерений жениться, и, в конце концов, отец Артемизии подал на Агостино Тасси в суд. Артемизии пришлось пережить длительный судебный процесс, унизительные процедуры освидетельствования и даже допрос с применением пыток. Как выяснилось в итоге, Тасси уже был женат, но скрывал от Артемизии и ее семьи этот факт. Он был признан виновным и приговорен к году заключения.

Артемизия Джентилески «Юдифь и Олоферн» (1612)

В 1612 году, когда еще не был закончен судебный процесс, Артемизия впервые написала картину «Юдифь и Олоферн» (Музей Каподимонте, Неаполь). Хотя в ней чувствуется влияние Караваджо, также написавшего картину на этот сюжет, она, пожалуй, более выразительна, а Юдифь на ней не испытывает никаких колебаний, расправляясь с Олоферном. Считается, что Артемизия Джентилески придала героини собственные черты, а Олоферна наделила внешностью Агостино Тасси. Позже она еще раз обратится к этому сюжету (картина в галерее Уффици), а также несколько раз напишет Юдифь со служанкой, несущих отрубленную голову Олоферна.

Вскоре после суда Артемизия Джентилески выходит замуж за Пьерантони Стиаттези, который по одним свидетельствам был малоизвестным художником, а по другим – юристом. Она покидает Рим и отцовскую семью и направляется во Флоренцию. Очень быстро она добивается успеха как художник, а муж ведет ее дела (женщине, по законам того времени, не позволялось заключать контракты самостоятельно). Она общается с самыми уважаемыми художниками того времени, такими как Кристофано Аллори, пользуется поддержкой и покровительством Козимо II Медичи и его матери великой герцогини Кристины Лотарингской. Сохранилось ее письмо к Галилео Галилей, свидетельствующее о знакомстве художницы и ученого. Первой из женщин она становится членом Академии изящных искусств Флоренции.

Артемизия Джентилески «Мария Магдалина» (1616-1618, палаццо Питти, Флоренция)

Микеланджело Буонарроти младший (племянник великого Микеланджело) пригласил ее совместно с другими художниками создать роспись потолка в Casa Buonarroti. Каждому из художников было предложено изобразить аллегорию одного из качеств, связанных с Микеанджело. Артемизия изобразила «Аллегорию природного таланта» (Allegoria dell'Inclinazione) в образе обнаженной девушки, держащей компас. Как и во многих других случаях, она наделила изображенную девушку собственными чертами.

Allegoria dell'Inclinazione, 1615

Во Флоренции у Артемизии и Пьерантони Стиаттези родились четверо детей, но двое из них умерли в раннем возрасте. Лишь в XXI веке выяснилась еще одна подробность о жизни Артемизии Джентилески во Флоренции. Исследователи обнаружили ее переписку 1616-1620 годов, из которой следовало, что у художницы был бурный роман с богатым флорентийским аристократом Франческо Маринги, причем муж Артемизии был в курсе всех событий и даже переписывался с Маринги на обратной стороне любовных писем, написанных его женой. Однако к 1620 году слухи о романе, видимо, распространились слишком хорошо, к тому же семью стали преследовать финансовые неурядицы, годом ранее умер крупнейший меценат Козимо Медичи, и Артемизия Джентилески с мужем вернулись в Рим.

Артемизия Джентилески «Иаиль и Сисара» (около 1620 года, Музей изобразительных искусств в Будапеште)

Артемизия Джентилески «Спящая Венера» (1626, Виргинский музей изобразительных искусств)

Но в Рим Артемизия приехала уже не юной девушкой, а которой все судачили после скандального судебного процесса, а прославленным художником. Она получала заказы от королей и герцогов, ее признали коллеги живописцы. Правда, в этот момент она рассталась с мужем, которого, возможно, не устраивала широкая слава жены. В 1627 – 1630 годах Артемизия Джентилески работала в Венеции, затем переехала в Неаполь, а в 1634 году приняла приглашение короля Карла I и отправилась в Лондон. Там она работала несколько лет, но о последних годах ее жизни известно мало. Исследователи полагают, что к 1642 году, когда в Англии началась гражданская война, Артемизия Джентилески уже покинула страну. Известно, что в 1648 году она вновь жила в Неаполе. Долгое время считалось, что умерла художница в 1652 или 1653 годах, но поиски в архивах показали, что она получала заказы еще в 1654. Сейчас полагают, что Артемизия стала жертвой эпидемии чумы 1656 года, унесшей жизни многих неаполитанцев.

Артемизия Джентилески «Мадонна с младенцем и розарием» (1651)

В 1947 году внимание широкой публики к судьбе Артемизии Джентилески привлекла книга итальянской писательницы и искусствоведа Анны Банти, написанная в форме дневника. В 1980-е годы она становится героиней пьесы «Жизнь без подсказок» канадского драматурга Салли Кларк. В 1997 году появляется французский художественный фильм «Артемизия» и британский детективный телесериал, описывающий вымышленную историю похищения ее картины «Юдифь и Олоферн». В 2002 году роман о художнице пишет Сюзан Вриланд, в 2016 – Лиза Хилтон, а 2018 году ожидается появление книги Джой Маккулох, посвященной судебному процессу по делу Артемизии Джентилески.

В 2014 году картина Артемизии Джентилески «Экстаз Марии Магдалины» была найдена во Франции и продана на парижском аукционе Sotheby's за 1 179 832 долларов. Теперь этот рекорд превзойден. Покупатель картины остался неизвестным, и искусствоведы уже сожалеют, что, скорее всего, она оказалась в частной коллекции, тогда как работами Артемизии Джентилески не могут похвастаться коллекции таких крупных музеев, как Лувр, Национальная галерея в Лондоне или Музей Гетти.