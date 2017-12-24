Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали вернуть российских военных в Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров.

«Канцлер Германии Меркель и президент Франции Макрон призывают обе стороны конфликта выполнить свои обязанности и как можно скорее реализовать договоренности, которые они подписали, чтобы смягчить страдания населения, которое несет основное бремя страданий в нынешней ситуации», — говорится в пресс-релизе кабмина ФРГ, опубликованном на сайте немецкого ведомства.

Сообщается, что заявление лидеры Германии и Франции сделали после того, как с просьбой к российским представителям вернуться в состав СЦКК выступили в МИДе Польши. В стране обеспокоены данными ОБСЕ об эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.

«Количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января. Мы выражаем надежду на то, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК», — говорится на сайте польского МИДа.

Напомним, что россияне покинули СЦКК 19 декабря, так как выполнение обязанностей — контроль за соблюдением перемирия, взаимодействие с конфликтующими сторонами и наблюдателями ОБСЕ, участие в разрешении споров, связанных с выполнением минских договоренностей, — стало «невозможным из-за действий украинской стороны». ТАСС напоминает, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что офицеры из РФ могут вернуться в СЦКК, если Киев обеспечит им условия работы.

Аналогичные заявления делают и парламентарии. Так, призыв Меркель и Макрона прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Макрон и Меркель требуют вернуть российских военных в СЦКК. Пусть требуют у Порошенко. Как все срывать, Киев тут как тут. Пусть сам налаживает», — написал в своем твиттере Пушков.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что само внимание европейцев к ситуации — позитивный сигнал.

«И Франция, и Германия понимают, что отсутствие российских военных — это серьезная конфронтация, наличие огромного количества провокаций и главное —продвижение со стороны США реального конфликта, справиться с которым потом будет невозможно... Призыв очень важный, но теперь его надо рассматривать в комплексе решения Минских соглашений. Боюсь, что решить это будет крайне сложно, так как сегодня на минских договоренностях поставлен крест и Украиной, и США», — заявил сенатор в комментарии для RT.

Вообще российская сторона обращает внимание на то, что вывод российских военных из состава СЦКК стал вынужденной мерой, о чем не могут не знать Меркель и Макрон. Соответственно, их призыв должен быть подкреплен чем-то кроме слов.

«Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых прежде всего прекращение провокаций в отношении наших офицеров. И здесь также, кроме голых призывов, Западу, очевидно, нужно добиваться реального выполнения от украинских властей своих обязательств по Минским соглашениям», — заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.