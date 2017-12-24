Телеведущая Ксения Собчак будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента России от партии «Гражданская инициатива». Это позволит упростить процедуру регистрации в ЦИКе. Решение о том, что именно Собчак будет представлять партию в президентской гонке было принято на съезде «Гражданской инициативы», в которую журналистка вступила 23 декабря. Мероприятие прошло в «Азимут-отеле» в Москве.

Как передает РБК, на нем присутствовали 103 делегата. Рекомендовал голосовать за Собчак председатель партии Андрей Нечаев. Интересно, что за нее проголосовали 96 человек из собравшихся — одним из тех, кто не отдал подпись за Собчак, был делегат из Белгородской области, который возмутился тому, что программу телеведущей раздали участникам съезда лишь непосредственно во время встречи. Та парировала, что это «какая-то техническая ошибка».

«Получается какой-то кот в мешке, нас просят голосовать за то, что мы не видели», — цитирует проголосовавшего против BBC.

На сайте Ксении Собчак также сегодня была опубликована предвыборная платформа кандидата. Автор называет ее «123 трудных шага».

«Россия — европейская страна. Мы географически, исторически и культурно являемся частью Европы. И у нас нет никакого другого пути, кроме европейского. Для нас нет и не может быть никаких других ценностей, кроме наших — общеевропейских», — говорится на сайте «Собчак против всех».

Собчак и те, кто помогал составлять ей программу, апеллируют к тому, чтобы во главу угла были поставлены права и свободы человека. В частности, право на образование, право геев и лесбиянок на равноправие (логично, что именно на этом пункте сделали упор многие госканалы, рассказывая о программе Собчак), право на честный суд, и так далее. Кроме того, кандидат выступает за снижение расходов на оборону, полицию и чиновников, что сэкономит бюджету 1,5 триллиона рублей и поможет поднять пенсии до уровня не менее 40% от средней заработной платы. Кроме того, Ксения Собчак предлагает рассредоточить власть в регионах, а не консолидировать ее в руках одного человека — то есть президента.

При всей революционности предложений программа составлена довольно расплывчато.

«Хотя Собчак и декларирует переход к парламентской республике с расширенной федерализацией, такое значительное изменение конституции требует конкретных пояснений», — пишет Михаил Зеленский для «Медузы».

Программу раскритиковал и оппозиционер Алексей Навальный, на выдвижение которого, как говорится на сайте «Собчак против всех», ведущая надеялась до последнего.

«Понятно. Два главных пункта в программе Собчак (остальные просто для отвлечения внимания): 1. Нет люстрациям. 2. Гарантии безопасности и иммунитет не только Путину, но и Медведеву, Володину, Суркову, Кириенко... и всем остальным», — написал политик в своем телеграме.

Политологи отмечают, что Собчак просчиталась, заявляя в своей программе целых 123 шага, которые потребуется сделать для достижения поставленных ею задач.

«Ошибка заключается в том, что, называя программу "123 трудных шага", Собчак делает ее довольно неудобоваримой для избирателя. Закон пиара — это делать все простым. Например, "5 шагов к…" или "10 шагов к…". Такие названия можно было бы интерпретировать как удачные. Но 123 шага — слишком много, чтобы даже рядовой либеральный избиратель почувствовал, что ему интересно все изучить и прочитать», — сказал RT директор близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

На сайте «Собчак против всех» сообщается, что за нее собрано уже более 100 тысяч подписей. Этого достаточно для того, чтобы партийному кандидату пройти регистрацию в ЦИКе, однако сбор продолжается.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В настоящий момент документы в ЦИК уже подали глава ЛДПР Владимир Жириновский и сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский. Программу, помимо Собчак, ранее представил и действующий глава государства Владимир Путин. Кроме того, накануне в России прошли съезды сразу нескольких партий. «Единая Россия» решила поддержать Владимира Путина, а КПРФ выдвинула Павла Грудинина.