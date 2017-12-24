Штурм выборов

Сегодня в столичном Серебряном бору инициативная группа граждан в ходе встречи на пляже выдвинула основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в президенты. За то, чтобы политик пошел на выборы, проголосовали 742 человека, против не высказался никто. Аналогичные встречи прошли еще в 19 городах России.

Довольно холодно было, но более 1800 человек пришло на Марсово поддержать выдвижение Навального pic.twitter.com/6eNeBsmLCP — Dave Frenkel (@merr1k) 24 декабря 2017 г.

Подсчетом голосов в Москве руководил председатель созданной для выдвижения счетной комиссии Николай Левшиц, а председателем собрания стал член команды Навального Иван Жданов. На собрании присутствовал член Мосгоризбиркома Максим Николаев, чтобы зафиксировать факт выдвижения кандидата.

«Мое первое предвыборное обещание — мы будем выдвигать кандидатов через интернет», — заявил Навальный. По его словам, несмотря на запрет митинга в Москве, сегодняшнюю встречу можно считать политической акцией.

«Только попробуйте не пустить нас на выборы – мы устроим забастовку», - пообещал политик. Он также намерен юридически оспаривать отказ ЦИК в регистрации. «Невозможна никакая избирательная кампания, если я не буду допущен на выборы. В России есть огромное количество людей, чьи интересы я представляю. Если я не буду зарегистрирован, то я буду призывать к всероссийской забастовке избирателей, и нашу структуру направим на это. Хотя первая наша задача - добиться участия в выборах», - заявил Навальный.

Он также призвал других кандидатов за пять дней до выборов снять свои кандидатуры и сорвать выборы, так как без его участия они будут ненастоящими. «Мы предлагаем им продолжать агитировать, выступать, но снять свою кандидатуру за пять дней до выборов, когда это еще юридически возможно. Вы же все равно сделали все возможное, сказали что хотели, выступили во всех шоу Малахова и Соловьева. И это будет лучшей стратегией. Если Путин останется единственным кандидатом, то это будет отличный инструмент давления на Кремль и это заставит зарегистрировать всех кандидатов, кто хочет участвовать в выборах, не только меня», - пояснил Навальный.

«Благодаря вам я стою здесь как кандидат в президенты от всей России. Нет никакой массовой поддержки Путина и власти нигде. Есть только тоска и пустота», — отметил политик.

По словам Навального, по предварительным данным, более 100 тысяч человек готовы отдать за него голоса в ходе сбора подписей. Оппозиционер также рассказал, что он рассчитывает на то, что ЦИК подтвердит факт его выдвижения в начале января.

Я стал официальным кандидатом от инициативных групп избирателей. Спасибо всем, кто участвовал в этой работе во всех уголках страны. Вы лучшие. — Alexey Navalny (@navalny) 24 декабря 2017 г.

Стоит отметить, что участию Навального в выборах препятствует факт наличия судимости по делу «Кировлеса». Как уже заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, Навальный сможет участвовать выборах только в 2028 году, так как с момента снятия или погашения судимости должно пройти десять лет.

Сегодня на выборы выдвинули еще одного кандидата с судимостью - бизнесмена Сергея Полонского. Ранее его признали виновным в хищенииденег у дольщиков, осудили на пять лет, но отпустили в зале суда в связи с истечением срока давности. Ввыдвижении Полонского принимали участие 520 человек. Собрание прошло в спортивном комплексе «Крылатское». Полонский во время выступления заявил: «Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более-менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов». Он сравнил страну с девелоперским проектом, в котором важна поддержка бизнеса. «России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед», — отметил Полонский. Встреча была довольно эмоциональной,и Полонскому приходилось успокаивать публику: «Если мы не можем себя прилично вести, что мы тогда требуем от страны?». Ранее адвокат Полонского Роман Котельников направлял Элле Памфиловой запрос, где требовал уточнить, может ли его подзащитный участвовать в выборах, так как в связи с амнистией он должен считаться несудимым.

ЦИК не принял у Полонского документы, отметив, что он «чего-то не донес».

О своем выдвижении сообщил и журналист Олег Лурье. Он написал в Facebook, что считает основой своей программы «борьбу с жуликами и ворами», к которым он отнес в том числе и Навального, который «обманывает тысячи граждан, зная, что не имеет права баллотироваться по закону, но при этом успешно собирающий большие деньги «на выборы», а также нечестных чиновников и «многих других».

Сегодня ЦИКу пришлось продлить рабочий день по распоряжению Эллы Памфиловой. «В связи с большим потоком кандидатов, желающих подать документы, по распоряжению председателя рабочий день продлен»,— отметили в пресс-службе ведомства. Между тем после объявления команды Навального о намерении подать документы в комиссию сегодня подъезды к ЦИКу оказались перекрыты из-за «очень важного мероприятия».

Документы для выдвижения на выборы 24 декабря подали кандидат от «Женского диалога» Елена Семерикова и выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин, а процедуру приемки документов проходят самовыдвиженец Сергей Полонский и кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Журналистка Ксения Собчак же перенесла подачу документов с 24 на 25 декабря.

Напомним, о желании участвовать в выборах также заявили действующий президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, директор с​овхоза имени Ленина Павел Грудинин и еще несколько человек.