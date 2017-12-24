В пятницу Совет безопасности ООН единогласно принял новую резолюцию в отношении Северной Кореи. Документ призван оказать давление на КНДР, его необходимость в организации объясняют новым испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

За резолюцию проголосовали все члены ООН единогласно. На этом заострил внимание американский президент Дональд Трамп.

«Совет Безопасности ООН только что проголосовал 15:0 за дополнительные санкции в отношении Северной Кореи. Мир хочет мира, а не смерти!» — написал он в своем твиттере.

Согласно резолюции СБ ООН, в КНДР будут ограничены поставки нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в год, что на 90% меньше нынешнего объема. Кроме того, Совбез требует от всех стран, имеющих членство в ООН, разорвать контракты с трудовыми мигрантами из Северной Кореи и депортировать их в течение 24 месяцев обратно в КНДР.

«Власти Северной Кореи отправляют за границу квалифицированных рабочих, преимущественно, строительных специальностей, с главной целью — обеспечить приток иностранной валюты в страну, который резко сократился после введения международных санкций», — напоминает BBC.

За принятие резолюции единогласно проголосовали все 15 членов Совбеза, в том числе Китай и Россия — главные торговые партнеры Северной Кореи. Между тем, по некоторым данным, на территории РФ на сегодня трудятся 30 тысяч жителей КНДР. В Китае — в три раза больше — 90 тысяч. Еще 20 тысяч северокорейцев трудятся в богатых странах Персидского залива.

«Замечали их и в Восточной Европе — есть, например, характерная история про обувную фабрику с участием КНДР в Чехии: на ней в начале 2000-х работали северокорейские женщины за 150 долларов в месяц. 75–80 долларов из этой суммы принудительно отправлялись в КНДР», — пишет «Новая газета».

В МИД РФ с сожалением отметили принятие документа, напомнив о необходимости вернуть дискуссию между странами в дипломатическое русло.

«Вновь вынуждены подчеркнуть, что упор Вашингтона на широкоохватные международные рестрикции в ущерб поиску устойчивых политико-дипломатических развязок не будет способствовать решению накопившихся проблем и нормализации обстановки в этом регионе. Пора переходить к выполнению не только санкционных разделов соответствующих решений СБ, но и тех их положений, которые призывают к мирному политико-дипломатическому урегулированию ситуации через диалог и переговоры», — говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ведомства.

В КНДР, что естественно, отреагировали на принятие документа Совбеза ООН, довольно агрессивно. Напряженность на Корейском полуострове после принятия резолюции может только возрасти. Об этом свидетельствуют официальные заявления северокорейских ведомств.

«Мы полностью отвергаем состряпанную США санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом», — говорится в заявлении северокорейского МИДа, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

Реакция КНДР имеет и здравое звено. По некоторым данным, американские военные разработали план ядерного удара по северокорейским объектам. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на свои источники. По данным издания, военные из США могут навести высокоточные ракеты на такие объекты, как склады с оружием, пусковые шахты межконтинентальных ракет, и так далее. Однако если сценарий будет претворен в жизнь, то последствия могут быть ужасными.

«Никакой гарантии того, что будут уничтожены все находящиеся в подземелье, в тоннелях мобильные пусковые установки с ракетами даже ближнего действия, которые вполне могут нести ядерное оружие, нет. Поэтому ответный удар придется прежде всего по друзьям США — по Южной Корее и по Японии. Это прекрасно понимают все, кто планирует удары», — сказал BFM главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.