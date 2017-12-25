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25 декабря 2017, 12:42
Алексей Навальный выборы журналисты Сергей Полонский
Игорь Бунин

Кампания, размывающая образ Навального

Собрание избирателей выдвигает Навального в президенты
Собрание избирателей выдвигает Навального в президенты
Евгений Фельдман для проекта "Это Навальный"

Несколько представителей несистемной оппозиции – бизнесмен Сергей Полонский, политик Алексей Навальный, журналист Олег Лурье – подали в Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах. Эксперт комментирует особенности их действий.

Первым из этих потенциальных участников выборов заявку в ЦИК подал сделал Сергей Полонский, за выдвижение которого утром проголосовала инициативная группа, собравшая в московском районе «Крылатское», передает информационное агентство РИА Новости.

Напомним, в случае выдвижения от инициативной группы за кандидата для того, чтобы он мог подать документы в ЦИК, должны проголосовать не менее 500 избирателей. Затем самовыдвиженцам придется собирать подписи избирателей в свою поддержку – не менее 300 тысяч, причем собирать можно не более 7,5 тысячи подписей в одном регионе.

Журналист Олег Лурье также сдал документы в Центризбирком – он показал коллегам из других СМИ подписанный протокол об их приеме. О том, почему принял решение выдвигаться на выборах и чем намерен заниматься, Лурье сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Он назвал основой своей программы «борьбу с жуликами и ворами». К их числу журналист отнес и Навального, который «обманывает тысячи граждан, зная, что не имеет права баллотироваться по закону», но при этом успешно собирая «большие деньги «на выборы».

 
Олег Лурье
facebook.com/oleg.lurie

Алексей Навальный, о выдвижении которого СМИ сообщили за несколько часов до его обращения в ЦИК, сам поехал подать бумаги. «Невозможно не зарегистрировать нас на выборах. Выборы без нас – это не выборы», – приводит телеканал «Дождь» его высказывание, сделанное перед тем, как войти в здание ЦИК.

Инициативная группа, проголосовавшая за выдвижение Навального, по информации интернет-издания «Meduza», собиралась в Серебряном бору, традиционном месте отдыха москвичей, причем непосредственно на пляже. В группе было около тысячи человек, включая журналистов. По их сведениям, за выдвижение Навального проголосовали 746 человек, причем голосовавших против и воздержавшихся не было.

Между тем СМИ напоминают, что ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что Навальный, осужденный условно по делу о хищении у «Кировлеса», не может баллотироваться на президентских выборах в 2018 году. Действительно, по закону «О выборах президента Российской Федерации», осужденный за совершение тяжкого преступления имеет право баллотироваться только через 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

В то же время, надо отметить, Памфилова говорила, и что комиссия будет рассматривать документы всех претендентов, которые поступят в ЦИК после съездов партий, выдвигающих своих кандидатов, или собраний инициативных групп.

Кстати сказать, председатель «Женского диалога» Елена Семерикова также направила в ЦИК документы для участия в выборах. Семерикова была выдвинута кандидатом от партии на съезде «Женского диалога» 20 декабря. Как представителю непарламентской партии ей теперь придется собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку, напоминает информационное агентство РИА Новости. Так Семерикова стала второй женщиной, представившей в ЦИК документы для выдвижения: днем ранее, 23 декабря, партия «Российский объединенный трудовой фронт» («РОТ Фронт») подала документы по выдвижению крановщицы металлургического завода «Петросталь» Натальи Лисицыной.

 
Наталья Лисицына на рабочем месте
РОТ Фронт

В отличие от Семериковой и Лисицыной, Полонский, Навальный и Лурье являются самовыдвиженцеми. 

Как пояснил в эфире радиостанции Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, сейчас в мире вообще наблюдается «уход от классической схемы "кандидаты на первую роль – только от парламентских партий"». Он высказал мнение, что чем больше будет кандидатов, тем больше у людей появится возможностей найти того кандидата, который будет соответствовать их представлениям. В то же время шансы несистемной оппозиции на выборах, по его оценке, очень малы.

«Это группы, находящиеся на обочине, и они немногочисленны. Эти ребята имеют одно свойство – они неспособны ходить колонной. Они никогда в жизни не выберут для себя первого, потому что они все – первые. Попробуйте получить внятную позицию от кого-нибудь из наших несистемных оппозиционеров. Вся позиция сводится к тому, что «мы против». Но зато каждый – лидер… Эти люди до победы дойти не собираются. Нести ответственность за принятие решений они не будут, поэтому они так легко на это идут», – считает Дмитрий Журавлев.

Добавим: у таких кандидатов, как Навальный, Лурье и Полонский есть еще одно общее обстоятельство, помимо их принадлежности к несистемной оппозиции, которую политологи считают не имеющей существенных шансов на победу, и их решения идти на выборы как самовыдвиженцы. Побеседовать об этом с «Полит.ру» согласился Игорь Бунин, российский политолог и политтехнолог, президент Центра политических технологий.

По его словам, все эти фигуры, по сути, находятся в одинаковом положении – и Полонскому, и Лурье, точно так же, как и Навальному, по закону нельзя баллотироваться на выборах 2018 года. Так что попытки Полонского и Лурье регистрироваться как кандидаты на президентских выборах приводят к тому, что положение Навального перестает быть уникальным и его образ политика, гонимого властью, размывается.

«Журналисты тут путаются между тремя соснами. А сосны эти – абсолютно одинаковые. Навальному по закону участвовать в выборах нельзя, Поклонскому по закону участвовать в выборах нельзя. Но и Лурье, который тоже сидел, по закону в выборах участвовать нельзя. Да, все втроем подают документы в ЦИК. И все трое участвовать в выборах не могут. Что же в результате получается?

Получается, что Навальный, который видел себя единственной жертвой плохого законодательства, отсутствия прав и так далее, оказывается в компании таких же людей. То есть его образ гонимого и несчастного как бы размывается: уже не он только гоним, но гоним и Поклонский, гоним и Лурье. И выходит, что из этих трех возможных кандидатов в президенты все трое – несчастные и бедные, их всех не допустили до участия.

А значит, и пресса уже будет описывать эту ситуацию как справедливую. Да, трое не попали в кандидаты в президенты – но этого им не позволяет законодательство. Но смотрите, какая странность: вдруг Поклонскому, несмотря на все его горести, захотелось стать президентом. Ну, и тогда уже достаточно просто понять, почему в последний момент, вот так внезапно, еще два кандидата, у которых есть уголовное прошлое, решили себя выдвинуть. Зная, что они не смогут участвовать.  

Да, Навальный, подавая документы в ЦИК, работает на будущее, не спорю. Ему нужно быть человеком, который пострадал от власти, ему нужен образ гонимого. Вот он, такой несчастный, приходит на выборы – и, несмотря на его популярность, его не регистрируют. Но он хотел ходить так один, а теперь их таких будет ходить трое.

Лурье к тому же обвинял его в том, что Навальный сам нечист на руку? Естественно. Можно Лурье еще вызвать на теледуэль. Лурье и Полонского. Будут говорить о Навальном – и все. Ну, это проверенный десятилетиями на опыте способ», – сказал Игорь Бунин.

Действительно, Сергей Полонский 12 июля 2017 года был приговорен Пресненским судом Москвы к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Бизнесмен был освобожден от отбывания наказания из-за истечения сроков давности, однако баллотироваться в президенты ранее 2028 года он, согласно законодательству, не может.

А Олег Лурье 10 марта 2009 был признан виновным в вымогательстве у члена Совета Федерации Владимира Слуцкера (который, впрочем, сам утверждал, что Лурье с ним не связывался и он впервые увидел журналиста на суде) и приговорен Тверским судом Москвы к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой компенсации в размере 200 тысяч рублей. 7 июля 2009 Судебная коллегия Мосгорсуда изменила приговор и снизила срок наказания до 4 лет лишения свободы.

В 2010 году в отношении Лурье было возбуждено второе уголовное дело – клевете на следователя. По этому делу 21 сентября 2011 года он был единодушно оправдан коллегией присяжных заседателей. Однако с момента вынесения приговора по первому делу десяти лет еще не прошло, так что быть избранным президентом РФ журналист пока не имеет права.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. К настоящему моменту заявки в ЦИК подали не менее 36 человек. 

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