24 декабря 2017 года стало концом огромной и прекрасной эпохи в отечественной науке. В этот день умер выдающийся лингвист Андрей Анатольевич Зализняк – крупнейший авторитет для коллег-ученых и неутомимый просветитель, известный множеству людей за пределами академических кругов.

В последние десятилетия Андрей Зализняк был знаменит прежде всего как исследователь истории русского языка. Достаточно упомянуть его работы по языку новгородских берестяных грамот и лингвистический анализ вопроса о подлинности «Слова о полку Игореве». Но нельзя забывать, первое признание как крупный ученый он получил в середине 1960-х годов своими работами по грамматике современного русского языка. В 1965 году он защитил в Институте славяноведения АН СССР диссертацию «Классификация и синтез русских флективных парадигм» (за нее была присуждена сразу докторская степень). Работы Андрея Зализняка были посвящены в первую очередь строгому и полному описанию русского именного словоизменения, то есть склонения существительных, прилагательных, числительных и местоимений. Решая эту задачу, он уточнил определения многих теоретических понятий лингвистики (например, статьи «О понимании термина «падеж» в лингвистических описаниях», «О показателях множественного числа в русском склонении»).

Первый достаточно полный вариант описания русского словоизменения Зализняком был опубликован в 1961 году («Очерка русского словоизменения и сведений по русской фонетике») в качестве приложения к составленному им учебному русско-французскому словарю. А в 1967 году появилась книга «Русское именное словоизменение» (переиздана в 2002 году с приложением избранных статей А. А. Зализняка по современному русскому языку и общему языкознания), содержащая наиболее полное описание русского склонения с детальной классификацией парадигм, классов чередований и схем ударения. В общетеоретической части книги А. А. Зализняк сумел дать точные определения таких важных для морфологии понятий как лексема, словоформа, парадигма, грамматическое значение, граммема, грамматическая категория и других. Также в монографии впервые для описания русского языка вводилось понятие «согласовательный класс».

К 1977 году А. А. Зализняком была завершена работа по составлению «Грамматического словаря русского языка», в котором было представлено около 100 тысяч слов, уже не только имен, но и глаголов, с указанием, к какой словоизменительной модели и акцентной парадигме они принадлежат. В то время могло показаться, что вся исследовательская деятельность по описанию русского словоизменения и составлению подобного словаря представляет интерес для довольно узкого круга специалистов по русской грамматике и сравнительной грамматике славянских языков. Насколько такое мнение неверно, стало понятным в 1990-е годы, когда на основе «Грамматического словаря» и строгого формального описания словоизменительных парадигм русских слов начали создаваться компьютерные программы по автоматическому анализу текста, решавшие вполне прикладные задачи, такие как, например, автоматическая проверка орфографии.

Работу в Института славяноведения Андрей Анатольевич многие годы сочетал с преподаванием на филологическом факультете МГУ, где он прославился как блестящий лектор. Каждая лекция Зализняка была увлекательным, хотя порой нелегким интеллектуальным упражнением для студентов, так как им самим, решая искусно поставленные лектором задачи, приходилось получать итоговые выводы. В основном А. А. Зализняк преподавал на отделении структурной и прикладной лингвистики, где читал лекции по введению в специальность, а также ориентированные на лингвистов курсы различных языков: санскрита, арабского, венгерского. Также он преподавал в Университете Экс-ан-Прованса, Университете Париж X – Нантер, Женевском университете. Позднее стали известны его регулярные лекции о найденных в ходе очередного сезона раскопок в Новгороде берестяных грамотах, собиравшие не только профессиональных лингвистов и студентов, но и большое количество заинтересованных слушателей, которым приходилось порой преодолевать сопротивление службы охраны МГУ, чтобы попасть в аудиторию.

Преподавательский талант А. А. Зализняка и его способность подтолкнуть студента мыслить самостоятельно нашли еще одно воплощение. В 1963 году он опубликовал статью «О самодостаточных лингвистических задачах», где приводил примеры задач на грамматический анализ самых разных языков, в которых от решающего не требовалось никаких предварительных знаний в данном языке. Условие задачи содержало всю необходимую информацию, требовалось ее внимательно проанализировать, найти скрытые закономерности и на их основе получить ответ: построить требуемые формы слов, найти соответствие между словами и их переводами, перевести предложения с русского языка на незнакомый и с незнакомого на русский. С тех пор лингвистические задачи стали популярным жанром, используемым при обучении студентов и школьников. С 1965 года в Москве стала проводиться Традиционная Олимпиада по лингвистике и математике для школьников, а с 2003 года ежегодно проходит Международная олимпиада по лингвистике.

С 1970-х годов Андрей Анатольевич Зализняк занимается исследованиями по истории русского языка, причем его более всего привлекает, пожалуй, самый трудный и малоизученный ее раздел – историческая акцентология, то есть изучение истории ударения. В древних письменных памятниках редко содержалась информация о месте ударения в словах, поэтому, чтобы реконструировать эволюцию русского ударения, нужно опираться на анализ особенностей современной акцентологии, диалектные данные, сравнение с родственными языками и очень немногочисленные акцентуированные рукописи. В этой области А. А. Зализняку принадлежат фундаментальные исследования «От праславянской акцентуации к русской» (1985) и «“Мерило Праведное” XIV века как акцентологический источник» (1991), а также статьи, которые в 2010 году вошли в состав первого тома его «Трудов по акцентологии», второй том представляет древнерусский и старовеликорусский акцентологический словарь-указатель по текстам XIV – XVII веков.

Еще одна область исследований А. А. Зализняка в исторической русистике – изучение языка новгородских берестяных грамот. За годы работы он доказал, что там, где ранее видели ошибки древних авторов, их недостаточное владение нормой древнерусского языка, на деле скрывается другая норма, свойственная диалекту древнего Новгорода. За хаосом кажущихся неправильностей скрывалась строгая система, но увидеть ее было непросто. В частности в Новгороде существовала особая система орфографии (ее теперь называют «бытовой» в отличие от «книжной»), где, например, допускалось смешение букв Ъ и О, а также Ь и Е (поклоно вместо поклон, коне вместо конь). В языке грамот был открыт целый ряд неизвестных явлений, например, отсутствие в древненовгородском диалекте так называемой «второй палатализации», проявляющейся в переходе исторических звуков С и К в определенных позициях в Х и Ц соответственно. Например, в грамоте 247, найденной в 1956 году, слова «а замъке кѣле а двьри кѣлѣ» переводили как «а замок кельи и двери кельи». Когда же стало понятно, что грамота отражает отсутствие второй палатализации, был найден правильный перевод «а замок цел и двери целые», что соответствует общему содержанию грамоты – она описывает ложное обвинение в грабеже.

А.А. Зализняк: "Ура, еще одну грамоту нашли!" Фото Е. Рыбиной

Изучение берестяных грамот позволило значительно уточнить хронологию различных событий в истории русского языка: падения редуцированных гласных, возникновение грамматической категории одушевленности, эволюцию грамматической системы глагола. В этом отношении грамоты служат более показательным источником, чем рукописи, так как грамоты отражают речь того периода, когда они были написана, а манускрипты могли многократно переписываться в течение веков, и характеристики речи автора в них затемняются особенностями, присущими речи позднейших переписчиков. К тому же грамоты стали уникальным источником по синтаксису разговорного древнерусского языка, не отраженного в других типах документов. На основе берестяных грамот А. А. Зализняк составил описание диалекта Новгорода («Древненовгородский диалект» 1995, второе издание дополненное по новым находкам – 2004).

В 2008 году вышла в свет монография А. А. Зализняка «Древнерусские энклитики», посвященная маленьким словам, не имеющим самостоятельного ударения. Среди них есть частицы (же, ли, бо), местоимения в дательном или винительном падеже (ми, ти, си… мя, тя, ся…), формы вспомогательного глагола (есмь, еси…). Долгое время авторы грамматических описаний не уделяли большого внимания энклитикам, тогда как на самом деле их поведения подчиняется строгим правилам. Энклитики разбиваются на ранги, определяющие порядок их следования. Например, в древнерусском языке будет правильной фраза отступилъ ти ся есмь того села «я отступился в твою пользу от того села», но никак не отступилъ ся ти есть того села или отступилъ есть тис я того села. Правила порядка энклитик были весьма жесткими, нарушение их можно сравнить с нарушением порядка морфем внутри слова, как если бы мы вместо ид-е-м-те сказали ид-е-те-м.

Зализняк на материале древнерусских памятников раскрывает правила, которые определяли расположение энклитик внутри фразы. Например, можно было сказать отступилъ ти ся есмь того села или того ти ся есмь села отступилъ, но невозможным было того села ти ся есмь отступилъ или того села ти ся есмь отступилъ. Затем он исследует эволюцию энклитик на протяжении XI – XVII веков, приведшую к их современному виду. В частности, он описывает, как форма местоимения ся превратилась в грамматическую морфему, очутившись в итоге на самом конце глагольной словоформы и утратив способность отделяться от нее.

Фундаментальные исследования по древнерусскому языку позволили А. А. Зализняку проанализировать с лингвистической точки зрения знаменитое «Слово о полку Игореве», чтобы определить вероятность того, что это произведение было создано фальсификатором XVIII века («Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста», 2004). В этой работе он указывает, что потенциальный изготовитель подделки должен был бы обладать поистине фантастическими познаниями в древнерусской грамматике, которые не было у ученых его времени. Некоторые языковые явления, последовательно соблюдающиеся в тексте «Слова о полку Игореве», были выявлены и описаны лингвистами лишь в XX, а иногда даже в XXI веке. Соблюдаются в тексте даже тонкие закономерности распределения ошибок переписчика внутри текста, о которых также не подозревали филологи, при жизни которых «Слово» было впервые опубликовано. В результате Зализняк приходит к выводу, что вероятность того, что «Слово о полку Игореве» представляет собой подделку XVIII века, исчезающее мала.

Важной частью деятельности А. А. Зализняка стало лингвистическое просвещение. Его популярные лекции, которые он мог делать доступными и для школьников, и для людей без специального лингвистического образования, сочетали понятность с убедительностью. В этих лекциях и статьях (вошли в книгу «Из заметок о любительской лингвистике») он показывал несостоятельность сенсационных псевдонаучных теорий, таких как «Новая хронология», поддельных древних памятников вроде «Велесовой книги» и распространенных в массовом сознании мифов о языке. В речи при получении Солженицынской премии он говорил: «Истина существует, и целью науки является ее поиск. <…> По-видимому, те, кто осознаёт ценность истины и разлагающую силу дилетантства и шарлатанства и пытается этой силе сопротивляться, будут и дальше оказываться в трудном положении плывущих против течения. Но надежда на то, что всегда будут находиться и те, кто все-таки будет это делать».

Андрей Анатольевич Зализняк выступал в проекте «Публичные лекции Полит.ру», на сайте можно прочитать стенограммы его лекций.

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