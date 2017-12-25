Банк России заподозрил менеджмент Промсвязьбанка в совершении ряда сомнительных сделок. Оглашение этих подозрений совпало по времени с отъездом глава банка Дмитрия Ананьева за границу. СМИ задаются вопросом, кто и какую ответственность может понести.

Об отъезде Ананьева информационное агентство «Интерфакс» сообщило в пятницу, 22 декабря; при этом оно ссылалось на собственный источник. Через некоторое время эти сведения газете «Ведомости» подтвердил сотрудник правоохранительных органов, пожелавший остаться неназванным. А затем и сам Ананьев сказал газете, что действительно покинул Россию. Куда именно он отправился, банкир не согласился уточнить.

По данным информационного агентства РБК, он находится в Лондоне. Брат Дмитрия Алексей Ананьев, являющийся совладельцем банка и входящий в совет директоров кредитной организации, был в банке последний раз 15 декабря.

Дмитрий же Ананьев заявляет, что давно планировал поездку и что в последнее время для нее появилась еще одна веская причина: проблемы со здоровьем вынуждают его пройти обследование. «Я давно планировал уехать на Новый год, отбыл 22 декабря. А еще с учетом последних четырех месяцев в режиме ненормированной работы и нервотрепки, у меня появились проблемы с сердцем. Я планировал пройти обследование и в России, и за рубежом. Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, все, его больше нет, – заявил Ананьев. – Но я не согласен с тем, как это было освещено в СМИ – это выглядело как бегство. А я не сбежал», – приводит газета его объяснения.

Дмитрий Ананьев Пресс-служба Промсвязьбанка

Напомним, 15 декабря было объявлено о санации Промсвязьбанка. Как отмечала газета «Коммерсантъ», это решение было ожидаемым рынком, хотя многие сомневались, что Центробанк решится на это перед Новым годом. Профессиональные финансисты к тому времени все же минимизировали вложения в ценные бумаги банка. Однако у рядовых вкладчиков известие о санации все же вызвало панику: в течение нескольких часов после объявления о ней наличные в банкоматах банка снимали со скоростью десятки миллионов рублей в минуту.

Запланировано, что санация пройдет путем вхождения в капитал через Фонд консолидации банковского сектора – то есть Центробанк предоставит Промсвязьбанку средства на поддержание ликвидности для обеспечения непрерывности деятельности. Регулятор не стал вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Как отмечают «Ведомости», решение это принято потому, что Промсвязьбанк является системно значимым банком. Он занимает 10-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам III квартала с активами 1,23 трлн руб.

А 22 декабря пресс-служба Банка России, ссылаясь на слова заместителя председателя ЦБ Василия Поздышева, сообщила, что регулятор готовит обращение в правоохранительные органы по поводу «операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка».

Утверждалось, что исчезли (или были уничтожены) кредитные досье на 109,1 млрд руб., а также выявлены операции по финансированию банком своих субординированных кредитов за счет сделок РЕПО без отражения этого в отчетности. ЦБ подчеркнул, что, по его информации, доверенность на эти операции была выдана Дмитрием Ананьевым за три дня до начала санации банка принятому на работу двумя днями ранее гражданину иностранного государства.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Александр Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков, заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте РФ. По его мнению, случившееся с Промсвязьбанком во многом связано с действиями (или их недостаточностью со стороны) самого регулятора, чей представитель в банке не был в должной мере внимателен.

Кроме того, полагает эксперт, пришло время ЦБ отказаться от политики спасения крупных банков, которую до сих пор он проводит – и которую регуляторы других крупных мировых государств (например, ФРС США) считают совершенно ненужной.

«Для вкладчиков Промсвязьбанка сейчас ничего не произошло. Для собственников банка – да. Для менеджеров, высших менеджеров, которые ставили свои подписи под документами, вызвавшими сомнения регулятора, кое-что еще произойдет. Словом, вкладчикам, клиентам банка беспокоиться не нужно: депозиты можно оставлять, кредиты надо возвращать, обслуживание будет идти в нормальном порядке – то есть для них все будет, как обычно.

Если говорить о панике, которая поначалу возникла у части населения, то тут Банк России не провел необходимую работу. Надо было больше заниматься разъяснениями, а не рекламировать купюру в две тысячи рублей – которая, к тому же, в банкоматах еще не принимается. В общем, нужно было осветить вопрос широко, а не так, как это было сделано с Промсвязьбанком.

Фактически, непосредственно для вкладчиков Промсвязьбанка в результате ничего ужасного не произошло. Ну, те, кто изъял вклады, потеряли проценты. Но что означает эта паника в целом? Она означает, что теперь население в самом лучшем случае будет хранить в банках – возможно, других банках – деньги в сумме не более чем 1 млн 400 тысяч рублей (то есть суммы, возврат которой гарантируется в случае участия банка в системе страхования – прим.ред.). А остальные деньги будут уходить из банков в те банки, о которых думают, что у них лицензии не отзовут. Следовательно, продолжится процесс стягивания активов, ресурсов банковской системы в крупные и крупнейшие банки. Такие банки имеют массу преимуществ, но обладают и очень существенным недостатком: они с собой несут системные риски.

Тем не менее, банковские системы становятся все более концентрированными, и более мелкие банки лишаются возможности привлекать клиентов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что растет число отзывов лицензий банков и сокращается количество банков. Что значит, что конкуренция падает и будет падать. Не хочу забегать вперед, но уже сейчас есть признаки того, что крупные банки проводят монополистическую политику, признаки неформального сговора по поводу ставок для населения, и так далее. Это, конечно, отрицательные моменты.

Кроме того, что-то сделать с Промсвязьбанком можно только за счет эмиссии. А всякая эмиссия залезает в наши карманы. И, как говорится, неограниченный выпуск бумажных денег – это худший вид принудительного займа. И еще одно: если говорить о ситуации в Промсвязьбанке, то где был Центральный банк раньше? Он же является органом надзора. Почему он не принимал меры вовремя? Ведь во всех этих крупных банках находился представитель ЦБ, который имел право доступа ко всем документам, мог присутствовать на Советах директоров и так далее. То есть все решения, которые были связаны с предоставлением кредитов, проходили под контролем Центрального банка.

Совладелец Промсвязьбанка Алексей Анаьев и президент АРБ Гарегин Тосунян. 2017 spbconf.com

Тут, конечно, налицо проблема крупных банков, которая формулируется как too big to fail, «слишком крупный, чтобы банкротить». Если банк знает, что его спасут, то он проводит более рискованную политику. А попытка навести порядок показывает лишь, что уже, как говорится, поздно пить боржом. Здесь это и произошло. Ведь системные риски, которые аккумулируют в себе крупные банки, носят скрытый характер. Они не демонстрируются, они напоминают болезнь, признаки которой не видны: только что все было хорошо, и вдруг раз – и все плохо. Летальный исход.

Я считаю, пора сказать: «Больше банки мы спасать не будем. Ни одного». Надо предупредить бизнесменов, население, что этим больше не станут заниматься: мол, не бегите в крупные банки, теперь мы не будем их спасать – никакие, включая банки калибра Сбербанка и ВТБ. Конечно, сам Сбербанк до такого не доведет, но я имею в виду сам принцип: нужно сказать, что мы не станем спасать даже такие огромные банки. Как делает, например, ФРС США.

В США же решили, что ни одного центра налогоплательщиков не будет отдано на спасение банков, поэтому все крупные банки сами представляют ФРС планы своего спасения. Думаю, что и нам пора так сделать, пришло время положить конец прежнему положению дел. А что касается опасений насчет того, что же тогда будет с экономикой… Да ничего с ней не будет!

Таково мое мнение о ситуации. Что же касается истории с выездом главы Промсвязьбанка за границу, то, конечно, можно трактовать этот шаг как продиктованный опасениями по поводу каких-либо неприятных последствий. Но это можно трактовать и по-другому, ведь все-таки Ананьевы – уважаемые люди, к тому же они прекрасно понимают, что если будет возбуждено уголовное дело, подозреваемых по экономическим делам часто выдают. Так что, если вспомнить, что был суборд (кредит, чей ранг идет после других кредитов в случае ликвидации или банкротства – прим.ред.) со стороны иностранцев, то, возможно, это была поездка, чтобы вопрос с ним на месте урегулировать. А может быть, это был отъезд в связи с проблемами со здоровьем, как сейчас пишут.

Словом, я бы тут не стал полагаться в выводах и предположениях только на одну доследственную проверку. Да, у нас как только человек в сомнительной ситуации куда-то уехал, сразу начинают считать, что он преступник. Но тут я не вижу для этого оснований», – сказал Александр Хандруев.