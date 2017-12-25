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Указом президента Владимира Путина уволен губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Временно исполнять обязанности главы региона будет мэр Воронежа Александр Гусев, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Алексей Гордеев назначен на должность Александра Беглова, полпреда президента в Центральном федеральном округе. Беглов, в свою очередь, занял должность Николая Цуканова, полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Президент подписал указ о назначении Цуканова своим помощником, пишет РБК.

О том, что в руководстве страны окончательно определились со схемой перестановок, рассказали «Дождю» собеседники в правительстве.

Всего за 2017 год сменились 19 глав регионов.



Антиновость

Эксперты исключили версию взрыва на борту ТУ-154, летевшего из Сочи в Сирию в декабре 2016 года. Для того, чтобы сделать такой вывод, было проведено 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетические, три взрыво-технические и одна фоноскопическая экспертизы.

«Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна», – сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, слова которой приводит ТАСС.

Также она отметила, что следствие по уголовному делу, «возбужденному по факту авиационной катастрофы 25 декабря 2016 года самолета Ту-154 в районе аэропорта города Сочи, продолжается».

ТУ-154 принадлежал Минобороны России, самолет разбился недалеко от Сочи 25 декабря 2016 года. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли.

Обломки Ту-154, разбившегося под Сочи 25 декабря 2016 МЧС

Непонятная новость

В Иволгинском районе Кемеровской области из желудка 74-летней женщины врачи извлекли около 150 инородных предметов, среди которых отрезки арматуры, гвозди, дверные шпингалеты, со ссылкой на пресс-службу республиканской клинической больницы имени Н.А.Семашко пишет «Интерфакс».

Предметы были обнаружены во время эндоскопии.

«Из желудка было извлечено 152 железных предмета: длинные гвозди, крупные шурупы, болты, гайки, дверные шпингалеты, отрезки арматуры длиной до 15 см и даже серебряная цепочка 925-й пробы. Предметы начали окисляться, то есть сколько они там находились, никому не известно, кроме самой женщины», – говорится в сообщении.

Указано, что стенки желудка, горла и пищевода пациентки не пострадали. Сейчас женщина находится в реанимации.

Ассорти

В Пензе против четырех участников ОПГ было возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, в ходе которой создали 18 компаний, зарегистрированных на подставных руководителей, говорится в сообщении СК по региону.

«ОПГ открыла для «технических» фирм расчетные счета не менее чем в 22 российских банках, заключив договора о дистанционном банковском обслуживании счетов. За обналичивание и «транзит» денежных средств участники группы получали процент», – говорится в сообщении пресс-службы СК.

Участники ОПГ за 2013-2017 годы совершили банковские операции на общую сумму в 862 млн рублей и получили доход в 81 млн рублей.

Следствие возбудило дело, по статьям «осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», «неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой», «незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору» УК РФ.

Организатор ОПГ арестован, остальные члены группы отправлены под домашний арест.

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На открытии горнолыжного курорта «Альпика Сервис» в Красной Поляне вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец сообщил о создании к 2019 году единой инфраструктуры для курортов.

«Единая инфраструктура соединит четыре горнолыжных курорта, туристы смогут перейти с «Альпики Сервис» на «Розу Хутор», с «Розы Хутор» на «Горки Город», не спускаясь с хребта. Сообщение будет единое между всеми курортами, это будет максимально комфортно для отдыхающих», – приводит его слова ТАСС.

Единый ски-пасс для посетителей курортов начнет работу уже в этом сезоне. На новогодние праздники ожидается около 400 тысяч отдыхающих.

Красная Поляна Sergei Kazantsev

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Из-за значительного сокращение финансирования со стороны федеральных властей в 2018 году, Смольный заявил о намерении отказаться от субсидий Минэкономразвития для ПАО «Технопарк» Санкт-Петербурга. Вместо 153 млн рублей, которые попросил город, МЭР пообещал выделить 9,8 млн.

«В МЭР сослались на то, что хотят поддержать регионы, которые пока отстают с точки зрения инновационного развития. На наш взгляд, это некорректная позиция. С согласия губернатора, мы решили отказаться от этих денег», – заявил «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике Петербурга Максим Мейскин, которому подчиняется Технопарк.

Он отметил, что Технопарку в 2018 году будет выделено 680 млн рублей из регионального бюджета, и этой суммы должно хватить. По его словам, большая часть суммы уйдет на развитие инжинирингового центра радиоэлетроники.

Максима Мейксин также отметил, что для выполнения тех задач и достижения показателей, которые ставит МЭР перед регионами, указанной суммы в 9,8 млн рублей не хватило бы. «За невыполнение нам грозили бы штрафы», – заметил он.