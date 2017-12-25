Топ новостей 25 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. В Кремле появился новый помощник президента, назначение которого в точности предсказали СМИ, в Москве водитель автобуса задавил пешеходов в подземном переходе, а в Донбассе определили дату обмена пленными.

После рокировки полпредов у Путина появился новый помощник

Серия президентских указов, подписанных сегодня, привела именно к такому результату, о котором утром писали СМИ со ссылкой на источники в Кремле и правительстве: новым помощником Владимира Путина (по вопросам местного самоуправления) стал теперь уже бывший полпред главы государства в СЗФО Николай Цуканов.

Соответственно, президент РФ отправил в отставку своего полномочного представителя в Центральном федеральном округе Александра Беглова, которого следующим указом назначил на аналогичный пост в Северо-Западном федеральном округе вместо Цуканова.

Полпредом в ЦФО назначен губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, место которого занял в статусе временно исполняющего обязанности мэр Воронежа Александр Гусев.

Николай Цуканов kremlin.ru

Водитель въехавшего в подземный переход московского автобуса назвал причину аварии

58-летний сотрудник Мострансавто Виктор Тихонов, проработавший в этой компании водителем рейсового автобуса около 30 лет, въехал в подземный переход станции столичного метро «Славянский бульвар», насмерть задавив по меньшей мере пятерых человек.

Кадры съемки, сделанной камерой видеонаблюдения, отчетливо дали понять, что речь не идет о потере управления: автобус сначала подъехал к остановке, несколько секунд постоял, а затем направился к подземному переходу.

После ДТП мужчину задержала полиция. Он рассказал, что пытался перепарковаться, и при этом отказала тормозная система транспортного средства. «Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился», — приводят СМИ рассказ мужчины следователям СКР. По словам Тихонова, автобус ехал сам, а поскольку он оснащен автоматической коробкой переключения скоростей, водитель ничего предпринять не мог.

В салоне автобуса находились трое пассажиров.

Патриарх Кирилл назвал дату обмена пленными в Донбассе

Глава РПЦ по итогам встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) республик и главой общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком сообщил, что передача ополченцев Киеву состоится 27 декабря.

«Выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении», — отметил патриах Кирилл

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что в Донецк вернутся 306 человек, Украине передадут 74 бойца. Виктор Медведчук отказался назвать время и место обмена пленными из соображений безопасности. А в совете министров ДНР сообщили, что Киев пока никак не отреагировал на назначение даты обмена.

Встреча Патриарха Кирилла с лидерами ДНР и ЛНР Сергей Власов / patriarchia.ru

ЦИК отказал Навальному и Полонскому в регистрации

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента РФ из-за судимости. По такой же причине отказано в регистрации Олегу Лурье.

Бизнесмен Сергей Полонский, также представший недавно перед судом, но имеющий право участвовать в выборах из-за истечения срока давности по обвинению, пока не прошел регистрацию: Центризбирком обнаружил недостачу в поданных им документах (отсутствуют сведения о зарубежной недвижимости супруги). Теоретически Полонский имеет право подать исправленные документы до 8 января.

Матвиенко назвала условие отмены санкций против СМИ-иноагентов

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что отмена введенных властями мер в отношении СМИ — иностранных агентов возможна. По ее словам, такой вариант развития событий возможен, если США, которые первыми начали вводить ограничения по отношению к российским средствам массовой информации RT и Sputnik, отменят принятые ими меры.

«Вводимые ограничения для деятельности СМИ-иноагентов будут пока применяться только в отношении средств массовой информации США», — заверила сенатор, хотя ранее в Совфеде допускали возможность расширения реестра.

Больше половины опрошенных россиян жалеют о развале СССР

В ходе опроса, проведенного «Левада-центром», выяснилось, что доля опрошенных россиян, жалеющих о распаде Советского Союза, достигла исторического максимума с 2009 года и составляет 58%. При этом свыше половины (52%) опрошенных россиян уверены, что распада СССР можно было избежать.

Больше всего респонденты сожалеют от единой экономической системе (54%), потере чувства принадлежности к великой державе (36%) и росте взаимного недоверия, ожесточенности (34%).

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ ирилл Зыков / АГН "Москва"

Греф предсказал губительный эффект новых санкций Запада

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью The Financial Times дал прогноз о воздействии возможных новых санкций США на российскую экономику: по его словам, в случае их введения в 2018 году «холодная война покажется детской забавой», особенно если Запад добьется «иррациональных» мер в виде отключения российских госбанков от платежной системы SWIFT.

Это заявление прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, посоветовав Грефу не использовать «громкие фразы» в высказываниях на эту тему. «Я не стал бы сейчас использовать какие-то громкие фразы типа "холодной войны" и так далее», — поделился представитель Кремля с журналистами, отметив, что введение новых санкций может оказаться «непосильным» риском и опасностью для двусторонних отношений, которые «и без того пребывают в достаточно жалком состоянии».

СКР полностью исключил версию взрыва Ту-154 Минобороны в Сочи

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила, что итоги экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела о гибели Ту-154 министерства обороны РФ в декабре 2016 года, «полностью исключают» версию о взрыве на борту.

Жертвами катастрофы стали 92 человека, в их числе – Елизавета Глинка (Доктор Лиза), артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты. Министерство обороны РФ еще летом заявило, что «причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки – ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям».

Источники сообщили о вероятной отставке главы Минтранса

Из-за «исчезновения» выделенных на строительство и реконструкцию аэропортов Дальнего Востока более 64 млрд рублей главы Минтранса и Росавиации Максим Соколов и Александр Нерадько могут получить дисциплинарные взыскания. Это инициировал вице-премьер Юрий Трутнев.

«Средства были потеряны из-за плохой организации работы со стороны Росавиации и плохого контроля со стороны Минтранса. По Росавиации я предложил неполное служебное соответствие, по Минтрансу, наверное, премьер сам примет решение», — заявил Трутнев.

Олегу Табакову стало хуже

Медики Первой градской больницы оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое. Источник в медучреждении утверждает, что актер все еще находится в реанимации, и чтобы облегчить ему дыхание, медики были вынуждены провести трахеотомию.

Причина госпитализации Табакова до сих пор не названа. Ближайшие выступления артиста отменены.