Эксперт: На рынке ветроэнергетики в России кроются большие перспективы

Немецкий лидер на рынке ветроустановок Enercon и голландский производитель ветрогенераторов Lagerwey подписали соглашение о приобретении акций. В соответствии с документом Enercon осуществляет покупку акций Lagerwey. Эта стратегически важная сделка укрепит позиции Enercon на рынке береговых ветроустановок во всех сегментах.

На сегодняшний день Lagerwey продолжит работу как самостоятельная компания под собственным брендом, но будет плотно взаимодействовать с Enercon в областях, где может быть достигнут максимальный синергетический эффект. Вхождение Lagerwey в состав Enercon позволит Lagerwey расширить свои возможности за счёт производственной базы, системы закупок и развитой сети продаж Enercon.

Ханс-Дитер Кеттвиг, управляющий директор Enercon, отметил, что «стратегическое партнёрство с Lagerwey - это отличная возможность укрепить наши позиции на рынке за счёт расширения линейки продуктов конкурентоспособными и надёжными ветроустановками». «Мы рассматриваем Lagerwey как идеального технологического партнёра с опытной и компетентной командой», - подчеркнул Кеттвиг.

Как рассказал руководитель Lagerwey Хуб Морелисс, «инвестиции Enercon, лидера в области технологий безредукторных ветроустановок, в нашу компанию свидетельствуют о признании высокого уровня наших технологий и инновационных возможностей нашей команды». «Становясь частью Enercon, мы разделяем и сильные позиции Enercon на рынке, что позволит продвинуть наши технологии», - пояснил глава Lagerwey.

Lagerwey продолжит выполнять свои обязательства по соглашениям, ранее достигнутым с АО «НоваВинд» (компания Росатома, созданная для реализации стратегии по направлению «ветроэнергетика»), и совместно с российским партнёром продолжит реализацию программы локализациии производства ветроустановок в России. В свою очередь, Enercon поддерживает сотрудничество с АО «НоваВинд» не только в проекте по созданию ветропарка в Адыгее, но и в последующих проектах.

«Приобретение акций Lagerwey лидером мировой ветроиндустрии, компанией Enercon, ещё раз подтверждает, что для реализации нашей амбициозной программы в области ветроэнергетики мы выбрали самые перспективные технологии на рынке», - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин.

Иван Андриевский, первый вице-президент Российского союза инженеров:

Новость означает, что компания «НоваВинд», созданная Росатомом в сентябре 2017 года, показала хороший старт, и российская сторона сделала правильный выбор, поскольку Enercon – это один из основных лидеров на рынке ветроэнергетики и его интерес к Lagerwey подтверждает перспективность разработок этой компании. Соглашение о передаче «НоваВинд» технологий Lagerwey для организации выпуска в России компонентов ветроэлектроустановок было заключено меньше месяца назад. Это соглашение будет реализовано в ближайшие годы. Но еще важнее, что Enercon теперь стал нам ближе. Можно ожидать других совместных проектов, поскольку немцы заинтересованы в расширении. Рынок ветроэнергетики в России как раз пока слабо развит, здесь кроются большие перспективы. И для нас это направление важное, без него в 21 веке не обойтись.