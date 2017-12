«Коммерсантъ» в материале «Владимир Путин пообещал освободить бизнесменов, но не всех» рассказывает, что от 13-процентного налога освободят только тех, кто возвратит капиталы в Россию.

«Три отставки и четыре назначения». Владимир Путин произвел кадровые перестановки полуфедерального масштаба. Источники Ъ не исключают, что Александр Беглов в 2018 году станет кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга.

«Виталий Мутко ушел на перерыв». Временно исполнять обязанности президента РФС будет Александр Алаев.

«Ведомости»: «Visa и Mastercard отстранены от российских технологий». Платежные системы исключены из ассоциации «Финтех» спустя пару недель после вступления.

«Недопуск Навального снизит легитимность выборов для Запада». Там уже сомневаются в политической легитимности президента России, говорят эксперты.

РБК в материале «ДТП на "Славянском бульваре": человеческий фактор или технический дефект» пишет о страшной аварии, в результате которой погибли четыре человека. Задержанный водитель автобуса, въехавшего в подземный переход, назвал ее причиной неисправность тормозов, однако эксперт сомневается в этой версии.

В материале «Развилка для Кремля: зачем Навальному отказали в регистрации на выборах» рассуждается, что власти могли бы допустить оппозиционера Алексея Навального на президентские выборы, чтобы добавить интригу. Но они решили остановиться на варианте спокойной кампании с прогнозируемыми кандидатами.

«Газета.ru» анализирует тему страшного ДТП около станции метро «Славянский бульвар» в материале «"Странный" автобус: паника водителя привела к трагедии».

«Путин прошелся по палатам». Как Владимир Путин провел встречу с руководством парламента РФ.

«Известия» в материале «Диалектика незваного гостя» подводят итоги 2017 года в американо-российских отношениях: всё плохо, но это норма.

«Платной парковки во дворах не будет». Максим Ликсутов — о стоянках, новой билетной системе, интеллектуальных камерах в метро и аварии в переходе.

The Economist: Франция - наша страна года (France is our country of the year). Издание подводит итоги года по успешности стран и приходит к выводу, что наибольших успехов достигла Франция.Bloomberg: Предложения по реформе еврозоны недостаточно радикальны (Euro-Zone Reform Proposals Don't Go Far Enough). Банковские проблемы в еврозоне выявили необходимость реформ, которые бы помогли избегать кризисов в дальнейшем. Но пока Еврокомиссия не предложила ничего такого, что позволило бы достигнуть этой цели.

The Wall Street Journal: Папа римский упомянул иерусалимскую полемику в рождественском послании (Pope Highlights Jerusalem Dispute in Christmas Message). Папа римский Франциск в своем традиционном рождественском послании призвал стремиться к разрешению израильско-палестинского конфликта путем переговоров, в том числе обсуждения статуса Иерусалима. За несколько дней до того ООН раскритиковала решение США признать Иерусалим столицей Израиля.The Telegraph: Дональд Трамп может рассчитывать на переизбрание в 2020 г., считают британские дипломаты (Donald Trump on track to win in 2020, British diplomats believe). Скоро исполнится год с момента инаугурации президента США Дональда Трампа. По мнению крупных британских дипломатов, что пока все идет к тому, что он может быть переизбран на второй срок.The New York Times: Зачем Саад Харири нанес этот странный визит в Саудовскую Аравию (Why Saad Hariri Had That Strange Sojourn in Saudi Arabia). Премьер-министр Ливана Саад Харири, отправляясь в эр-Рияд, ожидал царских почестей, а вместо этого ему велели уйти в отставку.Reuters: Китай призвал к конструктивным мерам по смягчению корейской напряженности (China calls for constructive efforts to ease Korean tensions). Китай в понедельник призвал все страны прилагать конструктивные усилия к налаживанию отношений с КНДР. Это произошло после того, как ООН ввела против КНДР очередные экономические санкции.