СМИ продолжают обсуждать тему КНДР. Последние материалы связаны с введением очередных санкций ООН в связи с северокорейскими ракетными испытаниями. До того популярной темой было обвинение КНДР в организации кибератак с вирусом WannaCry.

Reuters пишет, что Китай призвал все страны прилагать более конструктивные усилия по улучшению отношений с Северной Кореей. Очередная порция экономических санкций ООН — возможно, и симметричный ответ, но его недостаточно, чтобы урегулировать конфронтацию, потому что КНДР воспринимает эти санкции как военный шаг, фактически экономическую блокаду.

Новые санкции, напоминает Reuters, были одобрены в ООН в прошлую пятницу. Они стали реакцией на недавнее испытание межконтинентальной ракеты. Китай в лице своего министра иностранных дел отметил, что резолюция справедлива, но подчеркнул, что ее задача не в том, чтобы ударить по простым гражданам, нарушить нормальные экономические механизмы или лишить людей гуманитарной помощи. В нынешней ситуации, с точки зрения Китая, важно, в первую очередь, смягчать напряженность на Корейском полуострове.

Заседание ООН / un.org

Главные союзники Северной Кореи — Россия и Китай, - отмечает Reuters, поддержали новые санкции ООН. Китай больше всех настаивает на мирном разрешении конфронтации, которая началась с того, что КНДР стала заметно преуспевать в развитии своей ядерной и ракетной программы, что вызвало агрессивную реакцию у США. Китай, подчеркивают авторы, действительно заинтересован в смягчении напряженности: на его долю приходится около 90% северокорейской торговли.

Ранее СМИ массово передавали новости о том, что КНДР в воскресенье назвала ужесточение санкций «военным актом». В ответ на международную агрессию она угрожает ответной агрессией, прежде всего дальнейшим наращиванием своего ядерного потенциала и усилением своей боеспособности. Новые санкции ООН, напоминает в этом контексте Financial Times, нацелены на то, чтобы еще больше ограничить ресурсы северокорейского руководства. В частности, они предполагают ограничение поставок топлива в КНДР и требуют депортации северокорейских граждан, работающих за рубежом. Это, оговаривает FT, уже третий раунд санкций ООН против Северной Кореи в этом году.

На прошлой неделе КНДР тоже оживленно обсуждалась англоязычными СМИ, но в контексте хакерства. Об этом, в частности, писало издание Politico. Поводом послужило то, что американская президентская администрация возложила на Северную Корею ответственность за вирусную кибератаку, которая в мае этого года поразила многочисленные компьютерные сети в разных странах. Речь идет о вирусе, известным под названием WannaCry, который блокировал работу компьютеров в важных учреждениях и организациях в десятках стран и требовал, чтобы жертва заплатила выкуп под угрозой удаления данных.

Ким Чен Ын за работой

Специфика этого шага, отмечает Politico, в том, что раньше КНДР в основном ругали за наращивание военного арсенала, а в киберпреступлениях обвиняли редко. Предыдущий случай был в 2014 г., когда администрация тогдашнего президента США Барака Обамы обвинила КНДР в кибератаке на Sony Pictures, связав это с тем, что эта компания сняла фильм, высмеивающий северокорейского лидера. Но это было гораздо менее масштабное обвинение. Потом был эпизод, когда Северную Корею обвинили в том, что ее хакеры якобы украли $81 млн. из банка в Бангладеш.

Еще одна своеобразная черта нынешнего обвинения состоит в том, что руководство США редко на официальном уровне выдвигает обвинения в хакерстве. Например, США никогда формально не обвиняли Китай в краже личных данных американских госслужащих, хотя в СМИ эту атаку уверенно приписывали именно Китаю.