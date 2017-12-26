Родители российских школьников уже сейчас вынуждены тратить значительные суммы на репетиторов по английскому языку, утверждают СМИ. А с 2022 года ЕГЭ по иностранным языкам станет третьим обязательным экзаменом для всех российских старшеклассников.

Расходы на репетиторов по английскому сейчас составляют ежегодно от 22,5 тысячи до 54 тысяч рублей в год, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты исследования компании Skyeng, проведенного ею в ряде российских регионов. В этом опросе участвовали 2500 родителей школьников из разных регионов России.

«Очень часто родители вникают в суть экзамена и требуемое количество баллов для поступления только весной, за два-три месяца до экзамена, поэтому популярностью пользуются экспресс-курсы, «ЕГЭ-инкубаторы» и аналогичные короткие программы», – пояснила газете результаты исследования руководитель курсов для школьников школы Skyeng Анна Анащенко.

Обращение к репетиторам вызвано тем, что, по данным издания, до 77% российских родителей считают уровень школьного образования по этому предмету недостаточно высоким. В то же время представители государственной системы образования считают иначе. По их мнению, объем школьной программы вполне позволяет получить минимальный балл на госэкзамене.

Побеседовать с «Полит.ру» о сложностях, которые встают перед школой и родителями учащихся в связи с намерением Минобрнауки включить иностранный язык в ЕГЭ в 2022 году, согласилась Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. По ее словам, очевидно, что школа должна в связи с этим провести серьезные работу – и что детям требуются дополнительные занятия по предмету.

«Решение о том, что иностранный язык становится одним из обязательных предметов на ЕГЭ, было принято уже давно, и ясно, что школа должна к этому готовиться. То, что сейчас она не готова к разрешению этой проблемы, очевидно. У нас действительно далеко не все обстоит благополучно с преподаванием иностранного языка. Но это связано не только с положением школы – это связано и с тем, что дети у нас в основном не находятся в той языковой среде, в которую они должны входить, получая знания иностранного языка. Для тех детей, которые уже начали достаточно много ездить по миру, вопрос часто решается тем, что их отправляют в летние лагеря в какую-нибудь англоязычную страну. Там они набираются необходимых знаний.

То, что учителя нередко крайне ограниченно владеют иностранным языком и крайне ограниченно передают эти знания детям, это факт. То, что есть школы, где иностранный язык не преподается или преподается очень плохо, потому что учителей нет, тоже давно известно. Возникает вопрос, что делать. В современном мире без иностранных языков человек уже не может быть успешным (точно так же, как он не может быть успешным без знания компьютера или без широкого набора социальных компетенций), это также хорошо известно. Поэтому, с одной стороны, надо готовить новых учителей, и готовить их по другим программам, а с другой, нужно переподготавливать, повышать квалификацию действующих учителей. Это огромная работа, которая должна планомерно проводиться, и она требует достаточно серьезных как организационных усилий, так и финансовых затрат.

Если говорить в целом о готовности детей к ЕГЭ, то мониторинг эффективности школы, который уже 5 лет проводит ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС, показывает: еще несколько лет назад только 27% родителей считали, что школа готовит детей к ЕГЭ на высокие баллы. Сейчас так считают от 45% до 50% родителей. То есть ситуация несколько улучшается, и можно надеяться, что она будет улучшаться и дальше. Но то, что требуются дополнительные занятия, тоже понятно. Те, кто могут, нанимают детям репетиторов. Те, кто не могут, ограничиваются школой, и в результате ребенок может сдать ЕГЭ на не очень высокие баллы.

В связи с этим в последние годы значительная часть выпускников 9 класса после сдачи основного государственного экзамена уходит в систему среднего профессионального образования, потому что боится сдавать единый государственный экзамен. Соответственно, с добавлением к ЕГЭ иностранного языка мы можем получить очень сильный отток учащихся в систему СПО. А дальше придется решать, делать ли единый государственный экзамен на выходе из системы среднего профессионального образования. Надо ли заставлять выпускников организаций профобразования сдавать этот экзамен или пока не делать этого? Потому что этот путь обхода ЕГЭ сложился, и для многих семей, которые не способны нанять репетитора, он является своего рода страховочной мерой, которые позволяет их детям все же поступать в высшие учебные заведения.

Что касается идеи сократить число получающих высшее образование, то в случае ее реализации мы получим столь значительный рост численности учащихся в организациях среднего профобразования, что эти организации не смогут его удовлетворить. Поэтому здесь надо быть очень аккуратными.

Что же касается программ обучения по иностранным языкам, то их содержание меняется. С одной стороны, это делается ради их осовременивания, с другой – важно, чтобы детям было интересно, а потому в эти программы нужно включать то, что им близко. Допустим, они знают, кто такая Бейонсе – и читать о ней им будет все же интереснее, чем, напрммер, о Диккенсе, которого многие из них не знают. Естественно, программы должны будут меняться и впредь, подстраиваясь и под интересы детей, и под те задачи, которые стоят перед системой образования и учителями», – объяснила Татьяна Клячко.

Добавим, что вопросы дополнительного образования в последние годы становятся все более актуальными. Многие эксперты полагают, что оно уже сделалось абсолютно необходимой частью образования школьников. В частности, Дмитрий Логинов , старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в беседе с «Полит.ру» отметил, что рост удовлетворенности родителей качеством школьного образования не в последнюю очередь связан с тем, что родители школьников постоянно пользуются услугами дополнительного образования, а от школ ждут только необходимого базового минимума знаний.

«Высокий уровень удовлетворенности школой сочетается с тем, что родители массово водят детей на различные дополнительные обучающие и воспитательные занятия (кружки, секции, репетиторы). И массовое обращение к дополнительному образованию начинается уже с младшей школы, к старшим классам школы становясь практически повсеместным – что особенно верно в отношении тех детей, которые нацелены на поступление в вузы.

То есть все последние годы те проблемы и те лакуны школьного образования, которые родители видели или предполагали, они просто заполняли дополнительными услугами. А в последние два-три года (и, видимо, в ближайшие несколько лет) на фоне кризисных явлений в экономике и на фоне снижения уровня жизни значительных групп населения это дополнение может для родителей стать проблемой. И, будучи не готовы в той же степени оплачивать в полной мере дополнительные услуги, часть родителей эту потребность попробует возложить на школу. А школа готова только к тому, что она может дать», – сказал Дмитрий Логинов.