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26 декабря 2017, 13:49
Виталий Мутко допинг отставки-назначения РФС футбол
Никита Белоголовцев, Николай Яременко

Полуотставка Виталия Мутко

Виталий Мутко, министр спорта
Виталий Мутко, министр спорта
АГН "Москва"

Виталий Мутко, вице-премьер правительства и бывший министр спорта России, покинул пост руководителя Российского футбольного союза. Правда, речь идет лишь о временной, сроком на полгода, приостановке работы. Исполняющим обязанности руководителя РФС на этот период назначен генеральный директор союза Александр Алаев.

О том, что Мутко может покинуть пост в РФС, СМИ заговорили в самом начале третьей декады декабря 2017 года. Утверждалось, что на него оказывается значительное давление со стороны Международной федерации футбола (FIFA) в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники тогда писала, что непосредственно на заседании исполкома РФС 26 декабря бывший глава Минспорта сложит с себя и полномочия руководителя РФС.

Это представлялось достаточно вероятным – в свете того обстоятельства, что Мутко оказался в числе чиновников, к которым в связи с допинговым скандалом Международный олимпийский комитет (МОК) в начале декабря применил жесткие меры. Непосредственно Виталий Мутко, в частности, было пожизненно запрещено «участие в любой форме во всех будущих Олимпийских играх».

 
Виталий Мутко со спротсменами / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Кроме того, в прессе обсуждалось, что допинговый скандал может затронуть и футболистов: в FIFA уже поступил составленный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) список российских футболистов, чьи пробы показались подозрительными. Высказывались предположения, что место Мутко в РФС займет генеральный директор организационного комитета чемпионата мира Алексей Сорокин.

Однако заседание исполкома РФС прошло 25 декабря, и на нем было принято решение, что Мутко лишь приостановит работу на посту главы РФС на полгода, то есть до чемпионата мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля 2018 года должна принимать Россия. Причем и этот временный уход Мутко связал чуть ли не с необходимостью оспорить свое пожизненное отстранение от международных спортивных соревнований, в том числе Олимпиад.

Как передает газета «Коммерсантъ», Мутко заявил, что 26 декабря, обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) свое отстранение, так как не признает себя виновным. Он объяснил, что решил на время судебной тяжбы отойти от дел в РФС. 

Побеседовать с «Полит.ру» о том, что означает решение приостановить работу Мутко на посту главы РФС и как оно может быть воспринято в мире, где серьезное недовольство вызывает значительная терпимость российских властей к участникам допинговых скандалов, согласился Никита Белоголовцев, главный редактор портала «МЕЛ». По его мнению, временное исчезновение Мутко с первого плана все же не произведет особого впечатления на мировое спортивное сообщество. Кроме того, пока неясно, намеревается ли Мутко в перспективе покинуть этот пост окончательно.

 
Никита Белоголовцев

«Думаю, что сейчас (в том числе и у самого Виталия Мутко) нет уверенного, однозначного и конкретного плана по возвращению или невозвращению на пост главы РФС. А по поводу того, окажет ли это какой-то эффект на мировое спортивное сообщество, я бы рассуждал так: вряд ли. Я не увидел в российских медиа, соцсетях, никого, кто бы трактовал эту ситуацию иначе, чем «формальная отставка». Все думают, что Мутко по факту продолжит руководить РФС, а господин Алаев, который назначен врио главы РФС, – фигура сугубо техническая. Это очевидно так. И если это видим мы все, то довольно наивно предполагать, что этого не увидит кто-то еще.

Мне кажется, здесь есть очень важный момент. Если мы говорим о политике и бизнесе, то там важны какие-то формальные конкретные вещи. Допустим, Сбербанк, не открывающий отделения в Крыму, потому что не хочет попадать под санкции. Все очень хорошо понимают, что Сбербанк – это Сбербанк, но какую-то конкретную формальную вещь он не делает, и потому в некоторые списки не попадает. В спорте, о котором мы говорим, это все, с одной стороны, чуть сложнее, но с другой – неформальнее. Несмотря на то, что Мутко уже не министр спорта, все прекрасно понимают, какое отношение к спорту он продолжает иметь. И комичность формулировки о временном прекращении обязанностей главы РФС абсолютно всем очевидна.

Здесь же проблема не в том, что происходит на языке официальных заявлений и пресс-релизов. Претензия, которая России предъявляется, и – скорее скептически-всеобъемлющего свойства. Суть ее такова: «Друзья, вы потворствуете допинговым нарушениям, и неважно, потворствуете ли вы этому официальными назначениями или неофициальными дотациями». Когда Мартен Фуркад объявлял свой «крестовый поход» против Александра Логинова, вернувшегося российского биатлониста, там же суть была не в том, где формально числился или не числился Логинов. История для Фуркада была в том, что Логинов попался на допинге, а его поддерживают, а не осуждают, и от него не дистанцируются. И что там происходило на языке бюрократической машины (поддерживала ли Логинова область, край, Федерация, федеральный бюджет), Мартену Фуркаду было все равно. И его логику можно понять.

 
Мартен Фуркад

С Мутко ровно такая же история. Ребята в ФИФА же не глупые, они же понимали, что главной гарантией того, что с подготовкой и организацией Чемпионата мира 2018 года по футболу все будет хорошо, потому что им это пообещал президент России Владимир Путин. Он был их главным гарантом. И люди очень хорошо понимают, что кто бы как ни назывался в Российском футбольном союзе, глобальные, жизненно важные вопросы по футболу продолжит решать именно Виталий Мутко.

Я не очень погружен в детали, но люди, которые в этом вопросе больше в контекте, чем я, утверждают, что по факту оперативным руководством РФС Мутко не понимался и так – просто потому, что времени не хватало. Так что можно сказать, что эта история – немного и история про закрепление фактических полномочий людей, в том числе и врио главы РФС.

У меня есть грустная гипотеза, что главная и единственная ставка, которая делается раз за разом – это ставка на то, что «забудут», «рассосется», «уляжется», «нельзя же вечно нас долбить» и так далее. То есть, оставляя за скобками справедливость или несправедливость претензий, ангажированность или неангажированность участников событий, политизипрованность или неполитизированность процесса, все равно приходится сказать: очевидно, что – нет, само ничего не рассосется. И нет, этими сугубо декоративными шагами никому ничего мы так не дадим понять.

То, что происходит, – это следствие очень понятной и очень легко просчитываемой логики. Вот был отстранен замминистра спорта Нагорных, который якобы, по изначальной нашей позиции, всю эту связанную с допингом историю курировал и за все отвечал. Но подозреваю, что у бывшего замминистра Нагорных в жизни все прекрасно. И ведь у нас была изначальная позиция, что мы всех виновных отстранили – а Мутко ни при чем. Потом Мутко перестал быть министром спорта – и стал как бы еще больше ни при чем. А потом бац – и Мутко получает пожизненный бан от МОК! И все этому словно бы удивляются и говорят: «Вау! Как это неожиданно!» Хотя это было ожидаемо, и все всё прекрасно знали.

Словом, не надо делать вид, будто все вокруг – какие-то глупцы и ничего не понимают. Все всё прекрасно понимают. И если кто-то чего-то не делает, то у этого есть своя мотивация. Понятно, что никто уже не будет отменять Чемпионат мира по футболу, который планировали провести в России. Ну, конечно, если не случится какой-нибудь Аргмагеддон.
Но не надо делать вид, что это происходит потому, что кто-то кого-то простил или кто-то под кого-то «прогнулся» – нет, все делается из прагматичных и очень понятных соображений.

 
Допинговые пробы

Да, когда смотришь ток-шоу или фильмы про допинг на Первом, Втором и примкнувшим к ним каналах, нужно очень четко сознавать: то, что в них говорится, – это «для внутреннего пользования». И огромная беда, когда ты начинаешь сам себе верить в таких вещах. Это чревато. Я в очередной раз скажу: очень боюсь, что все, что сейчас происходит с допингом,с госуправлением и всем остальным, возможно, станет очень большой трагедией для целого поколения российских спортсменов, тренеров, системы профессионального спорта в России в целом. То есть футбол-то сам по себе, там должны быть железобетонные доказательства причастности к допинговым злоупотреблениям российских футболистов. Это вроде бы обсуждается, но там уровень доказательств должен быть каким-то запредельным – будем откровенны, совсем не таким, которого хватило для дисквалификации команды в Пхёнчане. Но футбол – это футбол. А всему, что за пределами футбола и нескольких еще видов спорта, может быть очень больно и обидно.

Уйдет ли Мутко? Ну, давайте называть вещи своими именами – никто не скрывает, не прячет и не маскирует факт многолетнего знакомства Виталия Мутко с Владимиром Путиным. Я не помню точно, кому принадлежит та замечательная метафора, которая вспоминается в связи с этой ситуаций. Кажется, Василию Уткину – ну, а если ошибаюсь, прошу прощения и у Василия, и у автора мысли. Так вот, она такова: не может нашкодивший на ковре кот подать в отставку. Этого кота можно либо наказать, либо не наказывать.

Понятно, что нынешняя история – это история не про Виталия Мутко, его добрую волю, честь и все остальное. Это история про то, принимается ли принципиальное решение о том, что мы признаем ошибки или вину, «прогибаемся», каемся (каждый может назвать это по-своему, это уже детали) – то есть запускаем ли мы процесс перезагрузки или нет. Но согласитесь, это довольно комично, что мы подаем так демонстративный уход Виталия Мутко с наименее важного из его постов. В общем, довольно забавно делать вид, что человек, который был министром спорта и главой РФС, а стал вице-премьером и временно оставил свой пост, переживает какое-то отстранение. Это просто смешно.

Что Мутко намерен обжаловать свое отстранение от международных соревнований, как раз нормально и правильно. Обжаловать нужно все, с чем не согласен. Здесь вопросы вызывают именно отсутствие обжалований чего бы то ни было. В последние два года российским спортсменам чуть ли не прямым текстом сказали, что все, что они хотят обжаловать, они могут обжаловать лично. Мол, ищите деньги на адвокатов и на свой страх и риск обжалуйте. Так и тут: Виталий Мутко не согласен со своей персональной дисквалификацией, он подает в суд – и это классно, это правильно. Надо бороться за свою правоту.

 
Виталий Мутко, апрель 2016 года

В целом это же очень простая история. Даже если допустить, что российские спортсмены в массе своей чисты и невиновны, что их оклеветал предатель Родченков, что спецслужбы накачали его наркотиками и он дает показания, чтобы спасти свою шкуру (то есть возьмем такой максимально конспирологический и худший для России сценарий), и – все это все равно не отменяет того факта, что под непосредственным руководством Виталия Мутко и его команды мы потеряли полторы Олимпиады. Мы потеряли их, огромное количество спортсменов отстранено, репутация растоптана и так далее. Так что даже если это – всемирный заговор против нас, мы все равно не смогли с ним бороться. Все равно мы провалили эту борьбу, и это объективная реальность. Ну, можно спорить, провалено все на 200% или на 100%.

Зачем тогда нужно это временное прекращение исполнения обязанностей главы РФС? Потому что есть политес – какие-то вещи делаются потому, что должны делаться. Как, например, Алексея Навального не пускают на выборы не просто потому, что его не хотят, но и потому, что есть закон, запрещающий до определенного срока избираться людям с непогашенной судимостью. ЦИК отказал ему, ссылаясь на этот закон – все, процедура соблюдена. И тут точно так же надо было какую-то процедуру соблюсти. Существует понятие минимального делового этикета – нужно оставаться в каких-то рамках. Вот чиновник ФИФА – а конкретно Джанни Инфантино – должен приезжать в Россию и жать руку главе РФС. Понятно, что мы ставим Джанни Инфантино в максимально корявое положение, обязывая его жать руку человеку, который навсегда отстранен от Олимпиад.

У нас же никто не отбирает Чемпионат мира. Вот и мы, со своей стороны, должны соблюсти некоторый ряд протокольных действий. И обеспечить себе некую минимальную переговорную позицию. «У вас налицо терпимость к допингу!» – «Да что вы, какая терпимость! Виталий Мутко сам временно отстранился, не желая бросать тень». «Нет, он же продолжает руководить!» – «Да что вы, руководит господин Алаев – вот, видите, его подпись под всеми документами!». «Да он же руководит только формально, а фактически это делает Виталий Мутко!» – «Да как вы могли такое подумать! Конечно, он руководит абсолютно по-настоящему, и никакого Виталия Мутко там нет!». Ну, вот так делается политика, так делается дипломатия – в том числе в спорте», – сказал Никита Белоголовцев.

Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт», в беседе с «Полит.ру» в свою очередь заявил, что временный уход Мутко с поста руководителя РФС есть попытка со стороны России изобразить лояльность. А продиктована она, по его мнению, тем обстоятельством, что международные структуры не хотят на Чемпионате мира по футболу общаться с нерукопожатным чиновником.

«Это попытка со стороны России изобразить лояльность, потому что международные структуры – ФИФА и прочие – не хотят на Чемпионате мира по футболу общаться с нерукопожатным чиновником, забаненным МОК и другими международными спортивными структурами. Так что это, по большому счету, есть попытка со стороны России, со стороны Мутко изобразить некое желание идти им навстречу.

ФИФА уже выступило с пресс-релизом – с заявлением, что приветствует желание Виталия Леонтьевича ради Чемпионата мира подать в отставку и благодарит его за проделанную работу. Это такой обязательный политес, который всегда в подобных случаях присутствует. Но, впрочем, я думаю, что теперь возможно давление на ФИФА в Европе: я уже читал очень жесткие высказывания по поводу всех этих «уйти, чтобы остаться» и «одной ногой ухожу, другой не ухожу». И наверняка давление будет продолжаться.

У ФИФА есть неопровержимый документ: в РФС уже лежит список из 10-15 футболистов, у которых, если ничего не будет происходить и Мутко по-прежнему будет руководить (пусть и через подконтрольных ему людей) и подготовкой к Чемпионату мира, и российским футболом, неожиданно могут обнаружиться какие-нибудь царапины на нужных пробирках с пробами.

Что касается срока, на который Мутко приостанавливает деятельность главы РФС, то это условность. Мог быть назвать и год, могли быть названы и три месяца. И уже, пожелав отыграть назад, сам Мутко говорил, что это продлится до полугода, а не полгода – то есть может произойти и раньше. В любом случае можно сказать вот что: опыт его бывшего заместителя, Юрия Нагорных, показал, что временное отстранение от должности может означать и окончательное отстранение.

Я думаю, что здесь произойдет то же самое – что Мутко не вернется. Ну, просто сейчас ему хочется соблюсти хорошую мину при плохой игре. Год назад отставка по формуле «отставка через повышение» уже была реализована, сейчас повышать с поста вице-премьера уже некуда. Поэтому пройдет отставка через якобы суд и желание оправдать свое честное имя. Но еще посмотрим, что будет дальше. У того же Юрия Нагорных, бывшего заместителя Мутко в Министерстве спорта, сейчас, по слухам, отобрали загранпаспорт. У Мутко пока ситуация куда как проще», – заключил Николай Яременко.

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