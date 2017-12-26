Каждому в лучшее верится…

Скончался Владимир Шаинский — об этом близкие композитора сообщили журналистам программы «Вести».

12 декабря 2017-го Шаинскому исполнилось 92 года. С 2004 года жил с семьей в США, в калифорнийском Сан-Диего. В одном из интервью композитор рассказывал, что там ему жить «несколько лучше», потому что у него есть «шикарнейший дом» и доступ к хорошей медицине, благодаря которой ему удалили смертельно опасную опухоль.

Два года назад с поздравлениями к нему приезжала журналист Первого канала Жанна Агалакова, сравнившая юбиляра (он отмечал 90-летие) с подсолнухом.

— Почему? — удивился Шаинский.

— Потому что такой же солнечный.

Наибольшую популярность композитору принесли детские песни: «Голубо вагон», «Антошка», «Песня Чебурашки», «Крейсер "Аврора"», «Чему учат в школе», «Чунга-Чанга» и миллион других. В 1970-х — 1990-х он сам исполнял их на концертах и в телепрограммах.

Шаинский рассказывал, что каждый день, который дается, — это «самое величайшее, что может быть: возможность наблюдать это».

Шаинский был небольшого роста, полноватым. Над чем шутил и сам, и окружающие.

— Вас называют великим композитором из ныне живущих. Что скажете? — спрашивали его в одном из интервью.

— Да, я великий! Ростом! — иронизировал музыкант.

В начале 1980-х Шаинский женился на 17-летнем бухгалтере из Союза композиторов. Он был старше супруги на 41 год. Но брак получился долгим. У композитора остались трое детей.