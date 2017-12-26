Топ новостей 26 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Народный артист РСФСР, композитор Владимир Шаинский скончался в возрасте 92 лет, инициативная группа по выдвижению Владимира Путина на выборы единодушно проголосовала в его поддержку, а ЦИК зарегистрировал Ксению Собчак.

За выдвижение Путина в президенты проголосовали единодушно и стоя

Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты, собравшаяся сегодня в 57-м павильоне ВДНХ, единодушно и стоя проголосовала за принятие соответствующего решения.

При этом сам глава государства на встрече не присутствовал: как предупредил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, перед Новым годом у Путина слишком насыщенный график. Сегодня, в частности, президент РФ встретился с детьми, которые посетили Кремлевскую елку.

Владимир Шаинский / s5.bloknot.ru

На 93-м году жизни скончался сегодня Народный артист РСФСР композитор Владимир Шаинский, подаривший детям множество прекрасных песен: они звучат в советских мультфильмах — «Голубой вагон» и «Пусть бегут неуклюже», «Улыбка», «Вместе весело шагать», «Антошка». Композитор родился в Киеве В 2000 году уехал с семьей в Израиль, где получил гражданство, с 2013 года постоянно жил в Сан-Диего (Калифорния).

Минфин скроет от США покупку евробондов российскими богачами

Расчеты по новым евробондам, которые Россия выпустит для возврата на родину капиталов соотечественников, будут скрыты от внешнего контроля. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Если предприниматели не захотят огласки, они откроют в российском банке валютный счет, «и российский банк будет взаимодействовать с Национальным расчетным депозитарием напрямую, минуя расчетные и учетные организации вроде Euroclear», пояснил глава Минфина РФ.

Ксения Собчак / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Центральная избирательная комиссия разрешила Ксении Собчак участвовать в выборах президента в марте 2018 года, она стала кандидатом от партии «Гражданская инициатива».

Члены ЦИК проголосовали за то, чтобы телеведущая смогла открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и начать сбор 100 тысяч подписей в свою поддержку. На проверку документов, поданных Собчак, комиссии потребовалось около суток.

Женщины в родильном доме / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Члены Совета Федерации одобрили президентские законопроекты о продлении программы материнского капитала и о выплатах за первого ребенка.

Ежемесячные выплаты за первого ребенка, рожденного или усыновленного, начиная с 1 января 2018 года, положены не всем родителям. Выплаты будут производиться семьям, в которых доход на члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.

Британский Центр экономических и деловых исследований

Британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR) обновил свой доклад World Economic League Table, в котором содержится прогноз развития экономик различных стран до 2032 года.

Теперь эксперты утверждают, что прогноз по низкому уровню мировых цен на нефть приведет Россию на 17-е место в предполагаемом рейтинге — ниже Турции, Испании и целого ряда других стран, — причем ей предсказали быстрое падение с 11-го места.

«Мы прогнозируем, что экономика Южной Кореи, в которая в 2017 году была вдвое меньше российской, к 2032 году станет примерно вдвое больше», — гласит отчет CEBR.

Город Абу-Дис

Вашингтон предложил палестинским властям вместо Иерусалима, который президент США Дональд Трамп признал столицей Израиля, сделать своей столицей расположенный впритык к иерусалимским Восточным воротам город Абу-Дис, сообщил глава политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания.

По его словам, из Белого дома поступило еще одно предложение, адресованное палестинской администрации — организовать проведение политических реформ с целью урегулировать ситуацию в Секторе Газа.

Журнал «Футбол» провел опрос российских журналистов, по итогам которого составил список лучших футболистов года. Первое место занял Квинси Промес, выступающий за московский «Спартак».

На второй строчке еще один спартаковец Денис Глушаков, третье у нападающего «Краснодара» Федора Смолова — лучшего футболиста 2016 года.

Спецназ Грузии

Три человека, которых сотрудники Службы госбезопасности Грузии (СГБ) ликвидировали в ноябре в ходе контртеррористической спецоперации на окраине Тбилиси, оказались гражданами РФ и подозревались в терроризме.

Это гражданин России Шуаи Борзи, объявленный в розыск по линии Интерпола за содействие террористической деятельности, а также гражданин РФ Ибрагим Адашев, который прибыл в Грузию по поддельному паспорту, и некий Аслан Бег Солтахматов.

Ранее СБГ заявляла о ликвидации другого террориста в той же спецоперации — тогда речь шла об Ахмеде Чатаеве, являвшемся предположительным организатором осуществленной в июне прошлого года атаки на стамбульский международный аэропорт, жертвами которой стали 45 человек.

Соцсеть «ВКонтакте» составила список из 30 самых прослушиваемых треков 2017 года. Первая (верхняя) его половина выглядит так:

1. Элджей & Feduk «Розовое вино»

2. T-Fest x Скриптонит «Ламбада»

3. MiyaGi & Эндшпиль «Половина моя»

4. Jah Khalib «Лейла (feat. Маквин)»

5. Imagine Dragons «Believer»

6. ESTRADARADA «Вите Надо Выйти»

7. Ed Sheeran «Shape of You»

8. Luis Fonsi «Despacito»

9. Грибы «Тает лед»

10. Мот feat. Ани Лорак «Сопрано»

11. T-Fest «Улети»

12. Баста «Сансара»

13. Элджей «Рваные джинсы»

14. Макс Корж «Малый повзрослел»

15. Егор Крид «Потрачу»