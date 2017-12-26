Платежные системы Visa и Mastercard исключены из российской ассоциации «Финтех». Это случилось через примерно полмесяца после того, как они были включены туда. В качестве причин для исключения был назвал тот факт, что ассоциация работает над государственными проектами, а это – иностранные компании.

Об исключении компаний Visa и Mastercard из состава «Финтеха» сообщила 26 декабря газета «Ведомости». По ее данным, Visa и Mastercard стали ассоциированными членами «Финтеха» 12 октября 2017 года.

Обе компании приветствовали это решение. «Участие в ассоциации "Финтех" позволит нам объединить усилия по развитию глобальных финтех-решений с ведущими участниками российского рынка», – приводит газета слова генерального директора Visa в России Екатерины Петелиной. «Наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию в России безналичной экономики и внедрению передовых платежных практик и инструментов», – цитирует высказывание руководителя Mastercard в России, Казахстане, Белоруссии и Армении Алексея Малиновского газета «Коммерсантъ».

Учредителями «Финтеха» выступили Банк России, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, банк «Открытие», Альфа-банк, Национальная система платежных карт (оператор российской платежной системы «Мир») и Qiwi.

Предполагалось, что Visa и Mastercard помогут развивать в России систему мгновенных розничных платежей. Сообщалось, что обе иностранных компании вошли и в наблюдательный совет ассоциации «Финтех». Ожидалось, что спустя полгода, весной 2018 года, ассоциация запустит в тестовом режиме в России систему мгновенных денежных переводов для физических лиц.

Банкомат / pixabay.com

Однако спустя приблизительно две недели после включения в состав ассоциации обе иностранные платежные системы были исключены из нее, причем, как утверждают источники «Ведомостей», обоснование этого решения компаниям не предоставили. Неофициально же, по сведениям источников, роль сыграло именно то обстоятельство, что «Финтеху» нужно иметь дело со значимыми госпроектами, а компании Visa и Mastercard не являются российскими.

Газета отмечает, что в настоящее время на сайте «Финтеха» Visa и Mastercard не указаны среди участников. При этом представитель «Финтеха» заявил «Ведомостям» заявил, что ассоциация «открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard». Представители самих этих платежных систем и Центробанка на запрос издания не ответили.

Аналитики отмечают, что обстоятельства, которые были названы в качестве причины для исключения компаний из «Финтеха», были известны еще на стадии их включения в ассоциацию. Высказываются различные предположения о том, что же именно привело к решению исключить Visa и Mastercard.

Побеседовать с «Полит.ру» о происшедшем, а также о том, почему обе всемирно известные платежные системы были исключены из российской ассоциации, ставящей целью развитие финансовых инструментов и технологий, так быстро после включения в нее, а также о том, какими могут оказаться последствия этого шага, согласился Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте РФ, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер».

Сергей Хестанов

«Главное, что могло измениться с того момента, как компании приняли в ассоциацию, до момента, когда их оттуда исключили, – это оценка перспектив развития санкционного процесса. То есть, возможно, когда эти компании включали в «Финтех», считалось, что санкции останутся умеренными. А потом было принято решение, что, возможно, санкции серьезно ужесточатся – и, соответственно, все риски, связанные с иностранным статусом Visa и Mastercard, стали оцениваться как более существенные.

Никакого другого разумного объяснения тут придумать невозможно. Потому что, действительно, статус этих компаний был изначально известен, никакой тайной он не являлся. Так что, скорее всего, просто изменилась оценка рисков. Причем не факт, что эта оценка реализуется, но, тем не менее, такое решение было принято.

Если говорить о его последствиях, то краткосрочных последствий не будет вообще никаких. Дело в том, что сама ассоциация «Финтех» никакими существенными реализованными проектами еще не отметилась. Опять-таки, поживем – увидим, как дальше события будут развиваться. Но пока надо понимать, что дальше протоколов о намерениях деятельности этой организации еще особо не идет.

Что касается последствий отдаленных… Как правило (и вся новейшая история это подтверждает), любой изоляционизм ведет как минимум к техническому отставанию. Примечательно, что это случалось с самыми разными странами, абсолютно друг на друга не похожими.

Это происходило, например, с СССР, или, как ни странно, с Третьим рейхом, Германией накануне и во время Второй мировой. В СССР подвергались гонениям такие научные направления, как генетика и кибернетика – сохранилась даже очень забавно звучащая в нынешнем времени ругательная характеристика: «Кибернетика – продажная девка империализма». Сейчас это необычно веселит людей, но это тоже – часть нашей истории.

ЭВМ в СССР / wikipedia.org

Следствием изоляционизма было отставание по большинству направлений – СССР заметно отстал от западных стран. Собственно говоря, это отставание вместе с высокими военными расходами, и привело СССР к краху в конце 1980-х годов.

Так что, подводя итоги, повторю: сиюминутно никаких отрицательных последствий не будет. Но если подобная тенденция продолжится, то понятно, что следствием этого будет рост отставания от более передовых в этом отношении стран. Конечно, замедление процесса внедрения передовых платежных инструментов и технологий – не самая большая проблема в российской экономике. Но чем-то хорошим это тоже не является», – сказал Сергей Хестанов.

Добавим, что представители пресс-службы «Финтеха» в беседе с журналистами информационного агентства РИА Новости заявили, что Visa и Mastercard не были исключены из ассоциации – с ними просто пока в принципе не заключен договор о членстве. Этот вопрос будет рассмотрен только в следующем году, добавили в организации.