В середине декабря в Буэнос-Айресе прошла министерская конференция участников Всемирной торговой организации (ВТО). Во время этой конференции имели место переговоры, которые ни к чему существенному не привели. Это настолько впечатлило СМИ, что они продолжают обсуждать эту тему даже спустя некоторое время после окончания конференции.

Редакция Bloomberg пишет, что сейчас стало трудно проявлять серьезный интерес к ВТО. Эта организация в последнее время в основном занимается ведением переговоров, которые ни к чему не ведут. Из-за этого она всё больше кажется бесполезным пережитком прошлого. Последним примером неудачных переговоров стала встреча в Буэнос-Айресе. Проблема, по мнению редакции, не в самой ВТО, а в политическом контексте.

ВТО — это необходимое условие свободной торговле, уступающее по значению разве что самому капитализму. В этой системе она представляет собой важный инструмент, с помощью которого правительства могли бы повышать стандарты жизни по всему миру. В этом и было, объясняет редакция, предназначение ВТО, возглавляемой США, с тех пор как она появилась в 1945 г. Но она функциональна только в том случае, если есть международный консенсус о том, что свободная торговля — это хорошо.

Грузовые контейнеры в морском торговом порту. Бразилия A.Davey

Также редакция отмечает, что ВТО вводит принципы, делающие свободную торговлю политически осуществимой. Если какая-нибудь страна понизит свои пошлины на импорт в одностороннем порядке, что ей это может быть выгодно, но это встретит сопротивление. Если другая страна тоже понизит свои пошлины, сопротивления будет меньше. Этот принцип был воплощен в Генеральном соглашении о тарифах и торговле, предшествовавшем созданию ВТО. На первых порах он хорошо работал, прежде всего, за счет того, что США целеустремленно направляли к этому другие страны. Но в последние годы преимущества свободной торговли стали менее очевидны.

Гораздо популярнее сейчас становится идея, что торговля выгодна стране только в случае, если ее экспорт превышает импорт. Соответственно, политическая поддержка свободной торговли ослабла. США по-прежнему остаются лидером, но уже в другом (редакция пишет «неправильном») смысле: они провозгласили новую формулу, согласно которой «экспорт — это хорошо, импорт — это плохо». Закономерным следствием этого оказывается вопрос о том, нужна ли вообще ВТО. Между тем, многосторонние торговые альянсы распадаются, и им на смену приходят двусторонние или региональные сделки.

Конго. Ручная сортировка кофейных зерен Photo by Patrick Smith/USAID

На министерскую конференцию, которая проходит раз в два года, возлагались большие надежды, но они не оправдались, пишет The Economist. Собственно, они не оправдываются уже не первый год, потому что всякий раз участникам не удается договориться о способах либерализации мировой торговли. Нынешнее положение дел не предвещает существенных изменений в обозримом будущем, хотя некоторые оптимисты даже сейчас надеются, что эти переговоры окажут воздействие, просто не сразу.

Но надеются они зря, считает автор. В тех моментах, где возникал консенсус, были договоренности и прежде, просто им никто не следовал. В итоге он приходит к парадоксальному выводу. Многие страны, пишет он, устав от постоянных пререканий и лишившись американского предводительства, могут начать полностью отказываться от участия в ВТО. Но это, по-мнению автора, будет неправильно. В отличие от «беззубой ООН», у ВТО есть механизмы принуждения, которые до сих пор вполне чувствительны, поэтому она может играть роль международного контролера в своей области. Это может быть важно в вопросах, имеющих глобальное значение и требующих срочного решения.