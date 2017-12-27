СМИ продолжают наблюдать за динамикой курса биткоина и рассуждать о судьбах криптовалют. Сильное впечатление на них произвело резкое падение курса на прошлой неделе.

В связи с падением курса биткоина на прошлой неделе Bloomberg опубликовал экспертные рассуждения на эту тему. Этот год был для биткоина, по большому счету, весьма успешным. Этими успехами он обязан небольшой, но очень энергичной группе энтузиастов, верящих в мощь криптовалюты. Резкое падение курса, по мнению автора, возможно прояснит природу этого феномена. Это может оказаться признаком экспансии криптовалюты, выходящей из узкого круга поклонников в мейнстрим, либо признаком того, что грандиозный пузырь лопнул и начал сдуваться.

Майнинг биткоинов Mirko Tobias Schäfer

За год биткоин преодолел несколько значимых рубежей. В начале года его цена поднялась до $1 000. На прошлой неделе она едва не достигла $20 000. Этому немало способствовал инвесторский интерес к технологии блокчейна, лежащей в основе биткоина. Но необходимо отмечать и те вещи, которые за все это время так и не произошли, считает автор. Например, правительства проявляли к биткоину относительно слабый интерес. За исключением Китая никто не начал принимать меры по вмешательству и регулированию, как обычно бывает в случаях, которые могут указывать на отмывание денег, угрозу финансовой стабильности или необходимость защиты потребителей.

Таким образом, биткоин продолжает оставаться загадочным явлением. События прошлой недели вполне могут оказаться проявлениями «здорового» сценария, когда раздутая цена начинает корректироваться под рыночный ландшафт, после чего валюта сможет интегрироваться в рыночную структуру на более прочных основаниях. Если это произойдет, это будет важным шагом к укреплению позиций не только биткоина, но и прочих криптовалют. Также это снизит вероятность внезапного и разрушительного крушения. В противном случае биткоин не спасет преданность даже самых убежденных энтузиастов.

Объявление о терминале, принимающем биткоины Sharon Hahn Darlin

О природе биткоина рассуждает также журнал The Atlantic. Биткоин — это сразу много всего, пишет автор. Это аналог традиционных международных валют вроде евро или доллара; это предмет для инвестирования и механизм платежа; это способ скрывать транзакции от правительств и сборщиков налогов; наконец, это денежная инновация. Наряду с этим биткоину и прочим криптовалютам на нынешнем этапе их развития свойственна нестабильность и чрезмерная популярность, что не добавляет им надежности. Ажиотаж нагнетается с самых разных сторон: крпитовалюты воспевают и наркодилеры, и техноевангелисты, и финансисты. В итоге ситуация начинает напоминать историю с доткомами. В частности, наблюдается рост стоимости акций у компаний, которые добавляют себе в название слово «блокчейн».

The Atlantic взял интервью у эксперта, который выделил наиболее значимые моменты в этой теме. Прежде всего, биткоин — это денежная валюта. Это значит, что связанные с ней транзакции должны лицензироваться. Транзакция должна быть передачей денег, а не созданием новых денег. С другой стороны, биткоин — это инструмент инвестирования. Но в случае с биткоином процесс инвестирования начинает превращаться в лихорадку наподобие тюльпановой.

Специфика (и опасность) таких маний в том, что в них вовлекается множество простых людей. При общем оживлении рынка в США люди пока этого оживления не почувствовали. У них по-прежнему низкие зарплаты. Естественно, что их привлекают призывы «гарантированно получить $13 000 за 24 часа». Рано или поздно, считает, эксперт, корректировка произойдет, а пузырь лопнет. Когда это произойдет, неизвестно. Лихорадки могут продолжаться не один год, а иногда длятся и по десятку лет.