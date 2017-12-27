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27 декабря 2017, 10:00
Алексей Навальный Владимир Путин выборы Ксения Собчак ЦИК Элла Памфилова
Павел Салин

Путин, Собчак, Навальный. О громких выдвижениях выборов-2018

Информационное табло о выборах президента
Информационное табло о выборах президента
АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

Алексей Навальный, инициативную группу по выдвижению которого ЦИК отказался регистрировать, призвал россиян массово бойкотировать президентские выборы в марте 2018 года. Между тем Центризбирком разрешил Ксении Собчак открыть избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию. Кроме того, стали известны некоторые обстоятельства выдвижения президента России Владимира Путина.

О том, что Центризбирком отказался регистрировать инициативную группу, выдвинувшую основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на выборы, стало известно вечером 25 декабря. ЦИК при этом сослался на непогашенную судимость Навального, что по закону не дает ему права баллотироваться в президенты.

В ответ Навальный пообещал организовать всероссийскую акцию протеста и призвал россиян к «забастовке избирателей», то есть массовому бойкоту выборов. Причем «активно бастовать» он предлагал ради контроля над выборами с точки зрения явки. Этот призыв уже прокомментировали в Кремле: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв Навального к бойкоту выборов предстоит изучить «на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», передает информационное агентство РБК.

 
Алексей Навальный / mskagency.ru

Песков также сообщил журналистам, что Кремль не согласен с мнением, будто отказ в регистрации Навального снизит интерес к выборам, и подчеркнул, что неучастие Навального не снизит легитимность выборов. «Безусловно, мы знакомы с разными мнениями аналитиков, существуют абсолютно разные мнения аналитиков, но мы не можем согласиться с такой точкой зрения», – приводит информагенство слова Пескова.

Добавим: Песков также прокомментировал появление изображения Путина на экипировке движения «Putin Team». По его словам, этот факт говорит о популярности президента. «Это же не первый случай, когда используется изображение Владимира Путина. Это, скорее, проявление его популярности. Безусловно, речь идет о движении тех, кто разделяет мировоззрение Путина, поддерживает то, что делает Путин, кто верит в будущее президента и будущего кандидата»,  – цитирует слова Пескова «Интерфакс».

Возвращаясь к теме Навального: оппозиционер заявил, что намерен обжаловать решение ЦИК в Конституционном суде. А телеведущая Ксения Собчак, которая также намерена баллотироваться в президенты, заявила, что решение ЦИК в отношении Навального «чудовищно несправедливо». Глава ЦИК Элла Памфилова ответила на ее слова.

 
Элла Памфилова / АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

«Очень много комментариев по вчерашнему нашему решению по поводу того, что мы отказали по статье "судимость" двум соискателям Лурье и Навальному в регистрации. И был один из комментариев Ксении Анатольевны (Собчак) о том, что это чудовищно несправедливо. Я позволю себе ответить. Я считаю, что чудовищно то, что наша либеральная общественность, которая, по сути, всегда должна ратовать за права человека, за закон, считает, что решение, принятое четко в соответствии с законодательством, несправедливо», – приводит высказывание Памфиловой на заседании ЦИК 26 декабря информационное агентство «Интерфакс».

Между тем в тот же день стало известно, что ЦИК разрешил Собчак открыть избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию, пишет газета «Коммерсантъ». Собчак, напомним, была выдвинута 23 декабря на съезде партии «Гражданская инициатива», где представила свою программу. Так как «Гражданская инициатива» не представлена в парламенте, Собчак необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей для регистрации.

 
Ксения Собчак на встрече со сторонниками / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Кроме того, 26 декабря произошло выдвижение в качестве кандидата на предстоящих выборах президента России Владимира Путина. Оно состоялось в 57-м павильоне ВДНХ, в котором проходит выставка «Россия – моя история» Фонда гуманитарных проектов. Как сообщали информационному агентству РБК в оргкомитете по созданию группы, в состав инициативной группы по выдвижению пригласили войти Дениса Мацуева, Николая Цискаридзе, Федора Емельяненко, Александра Карелина, Софью Великую, Владимира Хотиненко и Сергея Безрукова.

Самого Путина на заседании инициативной группы не было, передают СМИ.

По сведениям информагентства, организация заседания инициативной группы обошлась почти в миллион рублей. Как пояснил Карелин, это деньги дали пять человек.

К настоящему моменту по данным ЦИК желание баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 года выразили 45 человек, сообщает газета «Аргументы и факты».

СМИ дискутируют о том, могло ли отсутствие президента быть воспринято как неуважение к избирателям, а также о том, рассчитывает ли Путин в какой-то мере на молодежный электорат. Они также задаются вопросами о том, для чего о своем желании заявили так много потенциальных кандидатов; почему Собчак так легко прошла этап приема документов в ЦИК и на что рассчитывал Навальный, призывая к массовому бойкоту выборов, когда его фактически не знает не менее половины населения страны.

Побеседовать с «Полит.ру» о самых громких выдвижениях кампании-2018, о том, на что рассчитывает Навальный, призывая ко всеобщему бойкоту выборов, о причинах, по которым так легко прошла регистрация Собчак, и основаниях для попыток выдвинуть свою кандидатуру на выборах со стороны еще более чем 40 россиян, а также о выдвижении Путина, согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

 
Павел Салин

«Навальный оказался заложником собственного успеха: он сказал «а», вывел людей на улицы, и теперь вынужден говорить «б». А кампания его уже несколько месяцев находится на спаде, и никакой способности к мобилизации значимых групп населения в крупных городах он пока не демонстрирует. То есть ему нужно что-то делать, и он работает на своих фанатов, которые ждут от него неких действий. В принципе, поскольку это – его фанаты, они все его действия воспринимают некритично. Поэтому для Навального задачей сейчас является хоть что-то делать, чтобы не потерять внимание своей аудитории.

Понятное дело, что та стратегия, о которой он объявил, по большому счету, ни к чему не приведет. Но она, во-первых, оставляет широкое поле для интерпретаций. Не сможет власть обеспечить высокую явку – Навальный скажет, что это он провалил явку для власти. И это, по крайней мере, позволяет ему демонстрировать какую-то активность. Других же вариантов у него нет – он не сумел создать широкую протестную коалицию, на что ему неоднократно указывали. Он так и остался в гетто своих сторонников.

Что касается Собчак, то у ЦИК нет формальных оснований для отказа принять ее документы. Для нее основным испытанием станет уже сбор подписей. Но в принципе, ее возможность собрать подписи и пройти регистрацию превышает 50%. Потому что она в целом работает на повышение явки – другое дело, что повысить ее Собчак способна максимум на несколько процентов. Но это власть тоже устраивает, так что та «башня Кремля», которая ответственна за избирательную кампанию, выступает за регистрацию Собчак.

 
Сторонники Ксении Собчак / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Другие «башни» опасались, что Собчак скомпрометирует избирательную кампанию, но, видимо, эти опасения удалось нейтрализовать. Поэтому у Собчак весьма неплохие шансы, чтобы собрать подписи и зарегистрироваться. Но она будет работать на очень узкий сектор избирателей – жителей крупных городов, в возрасте «35 –». Это те, кого в принципе мог бы вывести на улицы Навальный. То есть Собчак одновременно будет работать и на повышение явки, и может выступать сдерживающим механизмом на тот случай, если Навальному все же удастся придать новую динамику своей кампании в оставшиеся два месяца. Последнее, впрочем, маловероятно.

Если же говорить о тех десятках граждан, которые уже заявили о своем желании баллотироваться на выборах, то это отчасти их собственная инициатива. Они видят, что у власти есть спрос на различные проекты, и хотят себя предложить. Кто-то – как спойлер Навального (как, например, господин Лурье), кто-то еще как-то. Конечно, большинство из них не будет зарегистрировано, потому что подписей не соберет. А отчасти появление этого большого числа желающих баллотироваться – это попытка создать шум на «третьем уровне» выборов.

Рассчитывалось, что будет три уровня избирательной кампании: первый – это Путин; второй – условно говоря, респектабельные кандидаты (Грудинин, Жириновской, еще несколько человек); третий – кандидаты фейковые (кстати, как и Собчак, и прочие). Вот для того, чтобы окончательно этот третий уровень маргинализировать, выдвигается такое большое количество кандидатов.

Что же касается выдвижения Путина и уважения к избирателю… Думаю, даже если он не придет на заседание инициативной группы, это будет истрактовано как нужно: общественное мнение ничего в этом не заметит, все будет истолковано так, как это истолкуют СМИ, пропаганда. А что касается молодежной аудитории, на которую якобы совсем не нацелена инициативная группа по выдвижению Путина, то изначально роль молодежи в кампании была переоценена. Власти была интересна молодежная аудитория не с точки зрения того, чтобы она пришли и проголосовала, а с точки зрения того, чтобы она не вышла на улицы.

После того, как проект «Навальный» стал давать сбои и стало ясно, что возможности мобилизовать молодежь у него гораздо меньше, чем в первой половине гола, внимание к молодежи несколько снизилось. И, кроме того, я бы не сказал, что молодежь совсем не находится в прицеле президентской кампании. Она находится не на первом месте – по понятным причинам на первом месте находится тема материнства, детства, семьи и прочее, все то, что способно охватить максимально широкую аудиторию. Ну, есть там проект Putin Team и тому подобное, то есть на молодежь тоже будут работать. Но она просто не является приоритетом номер один», – сказал Павел Салин.

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