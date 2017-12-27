Ловушка для иностранного инвестора

Международный инвестиционный фонд Mubadala Investment Company PJSC из Объединенных Арабских Эмиратов (штаб-квартира в Абу-Даби) может попасть в России в неприятную ситуацию. Об этом сообщает издание "Новые Ведомости". Этот фонд имеет хорошую деловую репутацию, контролируется государством и демонстрирует готовность инвестировать значительные средства в российскую экономику.

Mubadalа Investment Company – один из мировых лидеров по инвестициям в проекты стратегических секторов экономики. Компания ведет активную деятельность более чем в 30 странах мира и инвестирует капиталы в самые различные отрасли – от авиационно-космической и оборонной промышленности до здравоохранения. Суммарные активы фонда превышают 122 млрд долларов, собственный капитал – 62 млрд долларов.

Среди клиентов фонда такие крупные международные компании, как Airbus, Boeing, The Carlyle Group, GE, IBM, Trafigura и Verno Capital и др.

Активно развивает иностранный инвестор и сотрудничество с Россией. В 2013 г. Mubadala и Российский фонд прямых инвестиций создали совместный фонд для инвестирования в российские проекты. Среди них – развитие аэропорта Пулково, компании «Вертолеты России», онкологические центры в Подмосковье, компании по производству авиакомпонентов и техническому обслуживанию воздушных судов, логистические проекты и др.

Сотрудничество с фондом Mubadala, как и с другими крупными международными инвесторами, способствует развитию в России новых компетенций и технологий, открытию доступа к новым высокотехнологичным рынкам, и в целом налаживанию инвестиционного климата в России.

Однако этот перспективный для России инвестор может оказаться втянут в очень сомнительные операции с проблемным российским активом – химическим предприятием «Тольяттиазот» (ТоАЗ, Самарская область).

В 2012 году против руководителей ТоАЗа по факту мошенничества в особо крупных размерах было возбуждено уголовное дело, расследование которого уже завершено и передано в Генеральную прокуратуру РФ на утверждение. После этого оно будет направлено в суд.

В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили улики, указывающие на то, что завод продавал свою продукцию по заниженной цене аффилированным с мажоритарными акционерами предприятия швейцарским дилерам, а те, в свою очередь, реализовывали ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта теневая часть доходов не возвращалась в Россию и оседала на счетах Махлаев и их швейцарских партнеров по перепродаже – Андреаса Циви и Беата Рупрехта.

Обвиняемыми по делу проходят совладелец «Тольяттиазота» и бывший глава корпорации «Тольяттиазот» Владимир Махлай, в 2005 году, нашедший убежище в Лондоне, совладелец и бывший председатель совета директоров Сергей Махлай (он же Serge Makligh, он же – George Mack, гражданин США), бывший гендиректор предприятия Евгений Королев, также скрывающийся в Лондоне, швейцарские бизнесмены Андреас Циви и Беат Рупрехт. По версии следствия, мошенничество на ТоАЗе нанесло заводу ущерб в более чем 80 млрд рублей. В свою очередь, государство недосчиталось 5 млрд руб. налогов. На данный момент все фигуранты этого дела заочно арестованы.

Наложен судебный арест и на их имущество – производственный комплекс ТоАЗа, акции и дивиденды.

До 2012 года владельцам ТоАЗа с помощью мощного коррупционного ресурса удавалось «гасить» все обвинения в мошенничестве и неуплате налогов, и таким образом избегать уголовного преследования. Но после того как дело было передано в Следственный комитет РФ, коррупционные возможности семейства Махлаев существенно сократились. Кстати, было бы ошибкой полагать, что коррупция – явление исключительно российское. Зарубежные партнеры Махлаев Андреас Циви и Беат Рупрехт, которые через свои дилерские структуры Ameropa AG и Nitrochem Distribution AG перепродавали продукцию предприятия, также были уличены в подобных преступлениях.

В 2015 году в прессе со ссылкой на зарубежные СМИ сообщалось, что Андреас Циви был вызван в прокуратуру Осло для дачи показаний по делу о взятке ливийским чиновникам с целью получения режима благоприятствования при продаже химической продукции в этой стране. Как выяснилось в ходе расследования дела, в марте 2007 года Nitrochem от имени норвежской химической компании Yara перевела $1,5 млн на швейцарский счет, который на тот момент принадлежал сыну министра нефти Ливии Шукри Ганема, впоследствии исчезнувшего и найденного мертвым в Дунае.

По этому факту компания Nitrochem была приговорена к выплате штрафа в размере 750 тыс. швейцарских франков. За свои противозаконные действия Циви и Рупрехт также были приговорены к выплате штрафов.

Судя по всему, сейчас обвиняемые реально опасаются передачи дела в суд, ведь это будет грозить потерю ими источника доходов и реальные сроки за мошенничество. И сейчас они предпринимают всевозможные меры, чтобы не допустить такого поворота событий. Согласно имеющейся информации, владельцы «Тольяттиазота» пытаются продать принадлежащее им предприятие фонду Mubadala. Для совершения этой сделки ими была нанята специализированная компания, которая должна провести оценку актива (т.н. due diligence) и предоставить отчет фонду.

На первый взгляд, сам по себе «Тольятитазот» – актив весьма перспективный. Он обладает самыми крупными в мире мощностями по производству аммиака, выпускает широкую линейку продукции – от удобрений до различной химической продукции для промышленности. Однако уголовные дела в отношении владельцев завода, арест имущественного комплекса предприятия, коррупционные скандалы, налоговые взыскания и плачевное техническое состояние производственных фондов существенно снижают ценность этого актива. Более того, перспектива того, что сделка по продаже предприятия будет оспорена российскими судами, не вызывает никаких сомнений.

Все время расследования уголовного дела информационное пространство сотрясали коррупционные скандалы, связанные с Махлаями и ТоАЗом. Бизнесмены не жалеют средств на гонорары влиятельным лоббистам, адвокатам, судьям и чиновникам, которые, помогают тормозить расследование уголовных дел и отменять решения о доначислении налогов.

К коррупции год назад добавилась еще одна не менее серьезная проблема – связь с террористическими организациями. В декабре 2016 г. в одном из цехов, арендуемом подрядчиком ТоАЗа ООО «МСА Строй», на территории ТоАЗа сотрудниками ОМВД Тольятти и УФСБ Самарской области были обнаружены гранатомет РПГ-18 («Муха»), приклад к автомату Калашникова, патроны различного калибра. Кроме того, обнаружена литература экстремистского содержания как в напечатанном виде, так и на электронных носителях.

Не стоит сомневаться, что все перечисленные проблемы «Тольяттиазота» не найдут отражения в отчете по результатам due diligence, который готовится по заказу владельцев завода, иначе актив просто не сможет быть продан.

Таким образом, крупный иностранный инвестор Mubadala Investment Company может столкнуться с очень неприятной для себя ситуацией: приобретя «Тольяттизот», он может остаться ни с чем, а еще и получить перспективу судебного разбирательства по возврату арестованного актива.

На фоне антироссийских санкций, не самым лучшим образом влияющих на отечественный инвестиционный климат, мы видим едва наметившееся повышение интереса со стороны международных инвесторов к российской экономике. Инвесторы масштаба Mubadala Investment Company и вовсе наперечет. Если сейчас отпугнуть его втягиванием в полукриминальные сделки, изоляция России неизбежно усилится, и другие стратегические инвесторы, возможно, откажутся от проектов в России.