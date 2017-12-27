Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 декабря 2017, среда, 12:09
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Мужчина открыл стрельбу на фабрике в Москве. Есть погибшие (ФОТО)
Житель Копейска обжег ребенку горло и пищевод горячим молоком
Тюменские организации сократят 325 рабочих в январе 2018 года
Чтобы Дедушка Мороз всяк террор от нас унес!
Каток в сквере «Комсомольский» закрыт на ремонт после жалоб тюменцев (ВИДЕО)
«Одноклассники» запустили сервис новогодних видеооткрыток с поздравлениями звезд
Здание холокоста и музей синагоги в Одессе осквернили вандалы
Автомобиль Хонда лежит в кювете уже второй день по улице Хамита Ярми в Тюмени (ФОТО)
Патриарх Кирилл призвал верующих прийти на выборы президента России
Маткапитал в России продлен до 2021 года
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
27 декабря 2017, 09:19
Bitcoin банковский сектор Великобритания Владимир Путин Новый год Сирия США

Заголовки утра. 27 декабря

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в материале «Цифру ограничили суммой» сообщает первые детали будущей системы регулирования в России нового стремительно растущего направления — введения в оборот токенов. 

«Для Академии наук ищут идеальную форму». 400 ученых подписали письмо к президенту РФ.

«Ёлк и семеро козлят». Президент России Владимир Путин пообщался с детьми, собравшимся после елки в Кремлевском дворце на Соборной площади.

«Ведомости» в материале «Банки будут ликвидировать быстрее» сообщают, что АСВ радикально сменит подход ради быстрой публичной продажи активов.

«В новогодние праздники Москва пустит транспорт на Тверскую выборочно». С 31 декабря по 2 января главная улица столицы будет открыта только для пешеходов.

За перелеты между городами ЧМ по футболу 2018 года в дни, близкие к матчам турнира, уже надо заплатить в среднем на 230% больше, чем за билеты на обычные дни. Об этом - в материале РБК «Дорогой мундиаль: как растут цены на перелеты в дни ЧМ-2018».

«Правительство после выборов займется реформой Пенсионного фонда». В 2018 году правительство планирует обсудить преобразование Пенсионного фонда в публично-правовую компанию — с возможностью инвестировать свободные деньги и копить резервы.

«Газета.ru» в материале «Саммит СНГ в Москве: дружба за и против» пишет о том, что лидеры стран СНГ подвели итоги года в Москве.

«Группа Путина: как выдвигали основного кандидата». Путина официально выдвинули кандидатом в президенты.

«Известия» в материале «Покорение войны» рассуждают, какие уроки вынесла из Сирии российская армия.

The Economist: Развивающиеся рынки: страны теперь редко нарушают долговые обязательства (Emerging markets: Countries rarely default on their debts anymore). Венесуэла представляет собой исключение из правил.

Bloomberg: Возможно, это момент истины для биткоина (This May Be Bitcoin's Moment of Truth). Этот год был в целом хорош для биткоина. Но на прошлой неделе он подешевел более чем на треть. Это означает, что либо пузырь начал лопаться, либо ситуация с криптовалютой начала стабилизироваться.

The Wall Street Journal: Могут ли центробанки и дальше контролировать процентные ставки? (Can Central Banks Keep Control of Interest Rates?). Инвесторов подбадривает бурный рост мировой экономики и обещания центробанков ужесточать денежно-кредитную политику постепенно. Но в то же время их тревожит вопрос о том, насколько независимы в перспективе будут процентные ставки.

The Guardian: США собираются сократить финансирование бюджета ООН как минимум на $285 после голосования по Иерусалиму (US to make at least $285m cut to UN budget after vote on Jerusalem). 22% бюджета ООН обеспечивают США. Теперь они собираются сократить финансирование, что выглядит как недвусмысленная реакция на поддержание резолюции, осуждающей решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

CNBC: Биткоин вновь превысил отметку в $ 16 000, поднявшись более чем на 50% после падения в пятницу (Bitcoin climbs back above $16,000, rallying more than 50 percent from Friday's low). Во вторник биткоин снова вырос в цене после резкого падения на прошлой неделе.

BBC: Brexit "может стать образцом для Турции" (Brexit 'could be model for Turkey'). Министр иностранных дел Германии заявил, что если сделка по итогам переговоров об отделении Британии от ЕС будет удачной, то она может стать образцом для Турции и Украины.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Константин Козловский
Хакер из Екатеринбурга заявил о создании WannaCry по заказу ФСБ
Машина полиции
Полиция опровергла захват заложников на фабрике «Меньшевик»
Владимир Шаинский
Шаинского похоронят в США
Самолет ВВС США
Россия ответит на ограничения США по договору об открытом небе‍
ЗРК С-400 "Триумф" обеспечивают безопасность группировки ВКС РФ в Сирии. 2015
В «Ростехе» подтвердили покупку Турцией дивизионов С-400
12:07 Полиция опровергла захват заложников на фабрике «Меньшевик»
11:44 Минпромторг предложил субсидировать выпуск игрушек по мотивам мультфильмов
11:35 Директор фабрики «Меньшевик» объяснил стрельбу
11:20 Годовой оборот нелегального интернет-рынка алкоголя оценили в 1,7 млрд рублей
11:12 В Россию через границу с Финляндией прорвался микроавтобус

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Николай Бантыш-Каменский
Николай Бантыш-Каменский
27 декабря 1737 года родился Николай Бантыш-Каменский, историк, библиограф.
10:57 АСВ предложило быстрый способ ликвидации банков
10:52 СМИ сообщили о заложниках в здании фабрики «Меньшевик»
10:51 До 80% работников в России находятся в неустойчивой форме занятости
10:40 СМИ обвинили директора фабрики «Меньшевик» в стрельбе по посетителям
10:37 Титов подготовил план обеления «гаражной экономики»
10:28 Украина начала тестировать систему биометрического контроля на границе с Россией
10:06 Первый ангольский спутник «Ангосат-1» вышел на орбиту
10:04 Хакер из Екатеринбурга заявил о создании WannaCry по заказу ФСБ
09:50 Академики РАН и ученые призвали Путина спасти российскую науку
09:47 Медведев велел оснастить школьные автобусы мигалками
09:35 Меланья Трамп велела спилить самое старое дерево у Белого дома
09:30 СМИ узнали о планах Минфина по ограничению вложений в токены
09:26 Эксперты назвали самые бесполезные изобретения года
09:14 Медведев поручил отменить уголовные наказания врачам за обезболивающие
09:11 В «Ростехе» подтвердили покупку Турцией дивизионов С-400
08:54 СМИ анонсировали ответ на ограничения США по договору об открытом небе‍
08:38 Шаинского похоронят в США
08:29 Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в выборы-2018 из-за Навального
08:10 Глава Генштаба ВС РФ обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии‍
26.12 21:31 Боевики сбили самолет сирийских ВВС и застрелили пилота
26.12 21:05 Туроператор «Сто морей» объявил о прекращении работы
26.12 20:58 Мать задержанного по делу о теракте петербуржца обращалась за помощью в ФСБ
26.12 20:48 ЦБ обвинил «Открытие» в самоуправстве после начала санации
26.12 20:28 СК отверг причастность руководства МВД к действиям полковника Захарченко
26.12 20:18 СКР объяснил отсутствие Серебренникова на премьере «Нуреева»
26.12 20:10 В Morgan Stanley допустили возможность полного обесценивания биткоина
26.12 20:05 Минтранс отверг жалобу «Победы» на его приказ о ручной клади
26.12 19:51 СМИ узнали о планах правительства сменить статус ПФР
26.12 19:45 Стоимость Brent достигла максимума за 2,5 года
26.12 19:35 Главу «Воентелекома» отправили под арест
26.12 19:12 Оклады военных повысятся с января на 4%
26.12 18:58 Кабмин одобрил экспорт 500 тысяч тонн зерна из госрезерва
26.12 18:50 КХЛ отменила бессрочную дисквалификацию тафгая «Барыса»
26.12 18:26 Сенаторы отклонили проект Володина о запрете натравливать охотничьих собак на животных
26.12 18:18 Британцы создали крошечный смартфон весом 13 граммов
26.12 18:12 Навальный обнародовал сведения о доходах
26.12 17:37 Умер конструктор атомных подлодок «Гранит» и «Антей»
26.12 17:28 Роскомнадзор направил в Facebook запрос об удалении аккаунтов Кадырова
26.12 17:03 За выдвижение Путина в президенты проголосовали единодушно и стоя
26.12 16:51 «Фосфатные мостики» обеспечивают подвижность молекул полисахаридов
26.12 16:43 Сочинский суд оштрафовал авиадебоширку на 300 тысяч рублей
26.12 16:34 Карелин назвал стоимость выдвижения Путина в президенты
26.12 16:14 Скончался Владимир Шаинский
26.12 16:09 Путин рассказал о решении правительством всех вопросов
26.12 15:55 Кости первых съеденных англичанами индюшек опознаны учеными
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки биатлон бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.