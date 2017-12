Заголовки утра. 27 декабря

«Коммерсантъ» в материале «Цифру ограничили суммой» сообщает первые детали будущей системы регулирования в России нового стремительно растущего направления — введения в оборот токенов.

«Для Академии наук ищут идеальную форму». 400 ученых подписали письмо к президенту РФ.

«Ёлк и семеро козлят». Президент России Владимир Путин пообщался с детьми, собравшимся после елки в Кремлевском дворце на Соборной площади.

«Ведомости» в материале «Банки будут ликвидировать быстрее» сообщают, что АСВ радикально сменит подход ради быстрой публичной продажи активов.

«В новогодние праздники Москва пустит транспорт на Тверскую выборочно». С 31 декабря по 2 января главная улица столицы будет открыта только для пешеходов.

За перелеты между городами ЧМ по футболу 2018 года в дни, близкие к матчам турнира, уже надо заплатить в среднем на 230% больше, чем за билеты на обычные дни. Об этом - в материале РБК «Дорогой мундиаль: как растут цены на перелеты в дни ЧМ-2018».

«Правительство после выборов займется реформой Пенсионного фонда». В 2018 году правительство планирует обсудить преобразование Пенсионного фонда в публично-правовую компанию — с возможностью инвестировать свободные деньги и копить резервы.

«Газета.ru» в материале «Саммит СНГ в Москве: дружба за и против» пишет о том, что лидеры стран СНГ подвели итоги года в Москве.

«Группа Путина: как выдвигали основного кандидата». Путина официально выдвинули кандидатом в президенты.

«Известия» в материале «Покорение войны» рассуждают, какие уроки вынесла из Сирии российская армия.

The Economist: Развивающиеся рынки: страны теперь редко нарушают долговые обязательства (Emerging markets: Countries rarely default on their debts anymore). Венесуэла представляет собой исключение из правил.



Bloomberg: Возможно, это момент истины для биткоина (This May Be Bitcoin's Moment of Truth). Этот год был в целом хорош для биткоина. Но на прошлой неделе он подешевел более чем на треть. Это означает, что либо пузырь начал лопаться, либо ситуация с криптовалютой начала стабилизироваться.



The Wall Street Journal: Могут ли центробанки и дальше контролировать процентные ставки? (Can Central Banks Keep Control of Interest Rates?). Инвесторов подбадривает бурный рост мировой экономики и обещания центробанков ужесточать денежно-кредитную политику постепенно. Но в то же время их тревожит вопрос о том, насколько независимы в перспективе будут процентные ставки.



The Guardian: США собираются сократить финансирование бюджета ООН как минимум на $285 после голосования по Иерусалиму (US to make at least $285m cut to UN budget after vote on Jerusalem). 22% бюджета ООН обеспечивают США. Теперь они собираются сократить финансирование, что выглядит как недвусмысленная реакция на поддержание резолюции, осуждающей решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

CNBC: Биткоин вновь превысил отметку в $ 16 000, поднявшись более чем на 50% после падения в пятницу (Bitcoin climbs back above $16,000, rallying more than 50 percent from Friday's low). Во вторник биткоин снова вырос в цене после резкого падения на прошлой неделе.



BBC: Brexit "может стать образцом для Турции" (Brexit 'could be model for Turkey'). Министр иностранных дел Германии заявил, что если сделка по итогам переговоров об отделении Британии от ЕС будет удачной, то она может стать образцом для Турции и Украины.