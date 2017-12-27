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27 декабря 2017, 18:40
здравоохранение в России медицина Минобрнауки образование технологии
Василий Власов

О врачах и компьютерах

Операция с участием робота-ассистента
Операция с участием робота-ассистента
Андрей Любимов / АГН "Москва"

В России появятся новые медицинские специальности: обучаться им смогут студенты Первого МГМУ имени Сеченова. Речь идет о подготовке сетевых врачей, IT-медиков, тканевых инженеров и молекулярных диетологов.

Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, в обиходе именуемый просто Первым медицинским, намерен начать готовить врачей новых специальностей с 2018 года. Это указано в так называемой «дорожной карте», то есть подробном плане развития вуза на 2018-2020 годы, которую Первый МГМУ подготовил и представил Международному экспертному совету Министерства образования и науки.

Как рассказал газете «Известия» ректор Первого МГМУ имени Сеченова академик Российской академии наук Петр Глыбочко, специальности сетевых врачей, IT-медиков, тканевых инженеров и молекулярных диетологов будут введены в курс последипломной подготовки уже со следующего учебного года, а в позже сформируются в отдельные направления подготовки в бакалавриате. Всего трехлетний план развития Первого меда предусматривает введение 14 новых специальностей.

 
Петр Глыбочко

«Технологии в медицине развиваются гораздо быстрее, чем в образовании и других сферах. Мы должны успеть подготовить врача, отвечающего вызову времени. Он должен уметь работать с телемедициной и информационно-коммуникационными сетями. Отсюда и профессия сетевого врача», – приводит издание слова академика Глыбочко.

Побеседовать с «Полит.ру» о том, нужны ли российской системе здравоохранения врачи новых специальностей, ощущается ли нехватка в представителях специальностей давно существующих и какие нужны ресурсы для подготовки новых специалистов согласился Василий Власов, профессор Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», президент Общества доказательной медицины.

По его мнению, сущности новые направления в медицине не требуют создания новых специальностей. Однако медицинские вузы заинтересованы в этом потому, что появление «современных» профессий привлекает большее количество абитуриентов, а бюджет вуза напрямую связан с числом его студентов. 

«Давайте с ресурсов и начнем. Первый мед, как его по традиции называют, теперь называемый Первым государственным медицинским университетом имени Сеченова, – это самая богатая и большая образовательная медицинская организация России. Она «съедала» чуть ли не половину всех денег на образование в советское время; она хорошо чувствует себя и сейчас.

Главная проблема сегодня у медицинских образовательных организаций – это даже не деньги как таковые, а студенты. Дело в том, что сейчас между вузами идет большая конкуренция за студентов. И чтобы привлечь их, приходится придумывать всякие кунштюки. Вот введение все новых и новых специальностей – это как раз попытка привлечь к себе людей. Потому что потратить государственные деньги нормальным образом университет может только на людей, которые будут получать в нем образование.

Что же касается конкретно тех специальностей, которые были названы СМИ, то они выглядят довольно непонятно. Все перечисленные в этом материале газеты специальности не существуют как специальности – это всего лишь особенности деятельности врача. С использованием компьютерных технологий может работать, например, уролог, и проктолог, и отоларинголог. И назвать такого специалиста сетевым врачом по меньшей мере странно.

Что касается тканевого врача, то есть специалиста по тканевой инженерии, то это вообще, судя по тому короткому описанию, которое было дано, не врачебная специальность, а, скорее, относится к биологии. Поэтому я думаю, что сообщения о появлении новых специальностей надо рассматривать в свете гонки за людьми, на которых можно освоить деньги. И если говорить о том, существует ли запрос на другие специальности, то думаю, что такого запроса нет. Думаю, речь идет исключительно о развертывании образовательных услуг, которые можно продавать.

Запроса на таких специалистов, по-моему, в сколько-нибудь массовом масштабе не может быть. Такие люди нужны – если вообще нужны – как чрезвычайно штучные специалисты. Даже в свете того, что вступит в силу закон о телемедицине, они не нужны. Этот закон используется просто как привязка, как бубенчик для работы в сети на медицинское образование, и не более того. Это никакая не специальность – включить компьютер и использовать его в процессе работы с больным.

Если же говорить о давно существующих специальностях, то среди врачей по отдельным специальностям нехватка действительно существует. Самая большая нехватка врачей – в сфере первичной медицинской помощи. Но эта нехватка связана не с тем, что таких врачей мало готовят, а с тем, что у нас одноуровневая система здравоохранения, в которой раздуто больничное звено. Там работает много врачей.

В принципе, эта проблема решается правильным управлением системой здравоохранения, а совсем не подготовкой новых миллионов специалистов и принуждением их к тому, чтобы они ехали и трудились где-то в деревне, в участковой больнице. Фактически, можно просто перераспределить уже работающих врачей. И таким образом должна возникнуть более гармоничная система здравоохранения, в которой люди будут легко получать доступ к врачу: в городе – в поликлинике, в селе – в участковой районной больнице. Именно эта помощь должна быть очень легкодоступной и иметь очень высокое качество. Обеспечить ее – самое главное из того, что нужно сделать.

 
Участковый врач ведет прием в фельдшеро-акушерском пункте
gov.cap.ru

К сожалению, до сих пор все усилия направлены на то, чтобы строить различные перинатальные и сердечно-сосудистые центры. В то время как надо в первую очередь заниматься нижним звеном, и тогда у людей будет решено больше проблем со здоровьем. В перинатальной медицинской помощи ведь нуждается небольшое количество женщин и в очень короткий промежуток времени своей жизни. А больные люди нуждаются в том, чтобы иметь возможность пойти к врачу в поликлинику или больницу с разными проблемами, все время.

Если же говорить о сердечно-сосудистых центрах, то они, конечно, имеют какое-то значение для большой части больных. Но в нашей бедной системе главные усилия должны быть направлены на то, чтобы решить проблему оказания первичной медицинской помощи, доступности семейного врача, и на улучшение условий работы и качества работы. К сожалению, сегодня мало того, что этих врачей мало, им платят мало и у них очень плохие условия работы. Сегодня приходящие к ним больные в каждом третьем случае попадают в какой-то барак, в котором нет горячей воды, теплого туалета, не говоря уже про одноразовые перчатки для врача и тому подобное.

Вот это – та часть медицины, которая прежде всего нуждается в наших усилиях. А совсем не перинатальные центры и прочее блестящее железо», – объяснил Василий Власов.

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