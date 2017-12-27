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27 декабря 2017, 16:03
Владимир Путин выборы госбюджет Ольга Голодец правительство социальная политика
Григорий Голосов, Любовь Храпылина

Социальное бюджетное правило

Жители села Кукурузного присутствуют на открытии фельдшерско-акушерского пункта
Жители села Кукурузного присутствуют на открытии фельдшерско-акушерского пункта
Крымское информационное агентство

В России могут установить новое бюджетное правило, введя нижнюю границу бюджетных трат на здравоохранение, образования и прочие социальные сферы, определяющие развитие человеческого капитала. Официально информация пока не подтверждена.

О том, что в правительстве существует намерение предложить эту идею на рассмотрение президента России до выборов и, возможно, даже еще до Нового года, со ссылкой на собственные источники в кабинете министров сообщило интернет-издание «Газета.ру». По сведениям источников, такое бюджетное правило уже является «хорошо проработанным» правительством.

Конкретных цифр, которые обозначили бы, ниже какого уровня расходы на социальные нужды не могут опускаться, названо не было. В то же время издание отмечает, что Минфин негативно относится к самой идее введения подобного «социального бюджетного правила». Это отношение выяснилось еще в июне 2017 года, когда о введении некого подобного бюджетного правила на Петербургском международном экономическом форуме заговорила вице-премьер Ольга Голодец.

 
Ольга Голодец
promdevelop.ru

Вице-премьер тогда предлагала сделать расходы на здравоохранение и на образование не ниже 5,2% и 5,1% от ВВП соответственно (сейчас на здравоохранение идет 3,7% от ВВП, на образование – 3,6%). Однако Минфин придерживается той точки зрения, что всякая фиксация расходов серьезно ограничивает возможности выбора при расстановке приоритетов правительством.

В то же время министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что ему ничего не известно «о серьезном обсуждении» этого вопроса в правительстве. «Что касается предложений социального блока, то ни в правительстве, не администрации такие предложения не обсуждались. Я уверен, что они не будут учитываться в программных документах», – утверждает министр.

По мнению политолога Григория Голосова, введение подобного бюджетного правила, в особенности еще до президентских выборов и даже Нового года, крайне маловероятно: бюджетные правила вообще очень долго и сложно вводятся, а выполнять их еще сложнее, чем ввести. С его точки зрения, пока публикации на эту тему являются просто сотрясением воздухе.

«Скорее всего, поскольку дело это небыстрое, что-то предпринимать в связи с этим будут только после выборов. А предпримут ли после выборов – это еще бабушка надвое сказала. Скорее всего – нет. Потому что история с бюджетными правилами – всегда очень долгая. И, в конце концов, всегда выясняется, что эти правила ввести очень трудно, а соблюдать еще труднее. То есть все это пока – совершенно пустая история, которая понятна в предвыборном контексте, но даже в предвыборном контексте ее, скорее всего, не отыграют.

Конечно, Минфин против введения такого бюджетного правила. И дело не в том, что Минфин жадный, а в том, что бюджетные правила фактически очень трудно исполнять. В России, как известно, есть только одно эффективное бюджетное правило, и оно всегда исполнялось с колоссальным трудом и с некоторыми отступлениями.

Так что пока публикации на эту тему – шуршание по поводу возможного шуршания, не более того. Если бы это было всерьез хотя бы на уровне риторики, можно было бы сказать, что оно рассчитано на то, чтобы некоторые обрадовались. Но в данном случае некоторые радуются настолько преждевременно, что даже этого не скажешь. Ну, да, наверно, очень хотели обрадоваться по этому поводу», – сказал Григорий Голосов в беседе с «Полит.ру».

По оценке Любови Храпылиной, директора Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС, профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, введение подобного бюджетного правила с точки зрения интересов здравоохранения и образования является весьма желательным и даже необходимым, и таковым же его будет воспринимать население. Однако пока нельзя сказать, насколько реальным является введение подобной меры.

«Устанавливать такой порог обязательно надо, это по крайней мере даст хотя бы ориентир для контроля со стороны самого правительства, общества и самих этих отраслей, здравоохранения, образования. Поскольку сегодня такой маркерной цифры нет, то в случае каких-либо предкризисных или кризисных ситуаций всегда возникает соблазн снижать расходы на эти сферы – причем снижать их несколько волюнтаристски. Волюнтаризм же при такой ситуации, когда устанавливается точная планка, становится невозможен.

А что касается того, найдет ли такую возможность правительство или нет… Тут все вообще-то зависит от самого правительства. У исполнительной власти в руках деньги – это она решает вопросы их расходования. И то, что у кого-то из членов правительства, например, министра финансов, есть другие соображения, еще не значит, что правительство не может принять решение. Дай бог, чтобы оно все-таки пошло на эту меру», – объяснила «Полит.ру» Любовь Храпылина.

Эксперт признала, что оценивать выполнимость этого шага пока нет возможности. В то же время она повторила, что ввести подобное бюджетное правило было бы очень хорошо. Более того, по ее мнению, показатель наименьших возможных расходов в социальной сфере стоило бы индексировать с учетом инфляции и меняющегося положения дел.

 
Баннер к выборам
Антон Кардашов / АГН "Москва"

«Знаете, всегда трудно говорить что-то конкретное, пока не принято решение, а есть только некий «пуск информации в народ». Кстати, все эти неконкретные статьи, обсуждения, сообщения источников появляются не просто так – так, как правило, проводится зондирование эффекта, который вызвала бы идея в обществе. Да, тут эффект скорее всего и так был бы одобрительный, но мы же в процессе выборов сейчас находимся, нужно учитывать все.

Конечно, с рядом социальных сфер сталкиваются все граждане без исключения, и здравоохранение и образование – в числе этих сфер. Так что, повторю, было бы очень хорошо ввести понятие минимальных расходов на социальную сферу. Еще бы сделать это с индексацией, чтобы показатель был действительно адекватен происходящей инфляции! Тогда вопросы в области здравоохранении и образовании решались бы лучше, и сами решения были бы более стратегическими – потому что была бы надежда на то, что они выполнимы», – сказала Любовь Храпылина.

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