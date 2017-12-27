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Отобранные у жительницы Боградского района Хакасии Любови Лицегевич, семь приемных детей вернулись в семью, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова, на которую ссылается «Интерфакс».

«Воссоединилась семья в Хакасии. Дети вернулись домой к приемной маме», — сообщила Кузнецова на своей страничке в фейсбуке.

Ранее СМИ писали, что у усыновившей детей женщины детей забрали органы опеки после обращения к ним представителей детского сада. Последние сочли, что у одного из детей, четырехлетнего мальчика, слишком длинные волосы, а нахождение в семье негативно влияет на его гендерное развитие.

22 декабря Боградский районный суд удовлетворил требования стороны защиты, обязав вернуть изъятых детей в приемную семью.

Антиновость

В Новом Уренгое закончена проверка, начатая после выступления школьника в бундестаге. Решением департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и главы города дисциплинарные взыскания получили два заместителя главы города, начальник и замначальника информационно-аналитического управления.

«Замглавы по социальным вопросам объявлен выговор, замглавы по внутренней политике вынесено предупреждение»,— цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы администрации города.

Во Всенародный день скорби, которые отмечается в Германии 19 ноября, ученик гимназии Николай Десятниченко выступил в докладом в Бундестаге. Он рассказал о своем исследовании захоронений солдат вермахта около города Копейска, сказав, что многие из них хотели жить мирно и назвав их «невинно погибшими». Это вызвало широкий резонанс в СМИ.

Выступление школьников в Бундестаге © Deutscher Bundestag/Achim Melde

Непонятная новость

В Барнауле заведено уголовное дело по факту нападения на одного из жителей города после спора о творчестве Джона Толкиена, сообщила прокуратура Алтайского края.



Инцидент произошел в конце сентября 2017 года. Мужчина, против которого завели дело, ранее не был знаком с потерпевшим, он познакомился с ним и еще одним молодым человеком на улице. Они позвали его выпить в один из гаражей в центре Барнаула. Там мужчины начали спорить об использовании древних боевых топоров в творчестве Толкиена. Возник конфликт, и хозяин гаража выгнал гостя. Мужчина сходил домой за топором, вернулся к гаражу и напал на одного из приятелей, а затем убежал обратно.



Мужчина был задержан полицией, уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью передано в суд.

Ассорти

Житель Краснодара подозревается в краже 16 банок красной икры, 11 из которых он съел за несколько часов, а потом вернулся еще за пятью, и был задержан полицией.

О том, что мужчина пришел в магазин, сложил в рюкзак банки с икрой и не заплатил за них, рассказала персоналу магазина одна из покупательниц. Сотрудники обратились в полицию.



Подозреваемый в совершении кражи 33-летний житель Московской области рассказал, что 11 банок уже съел.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Краснодару.

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В Вологодской области федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве к компании ООО «Череповецкий трубопрокатный завод» (ЧТПЗ), обозначив сумму требований в 2, 2 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда.

Предприятие было зарегистрировано в 2009 году в Череповце, его единственный учредитель - эстонское ТОО «ЧТПЗ Инвест».

Предприятие планировало запустить продажу собственной криптовалюты ZavodCoin (ZVD), завершив ICO (Initial Сoin Оffering — первичное размещение токенов) к 15 декабря текущего года. Стоимость одного ZVD – около 1$. Предприятие может стать одним из пионеров ICO в России.

ЧТПЗ участвует в конференции "International Blockchain Forum" Zavod Coin

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В Туле против 31-летнего жителя возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной регистрации около 80 иностранных граждан, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации следствия, мужчина фиктивно зарегистрировал 22 граждан Таджикистана и 57 граждан Узбекистана, не предоставив им фактического места жительства.

Дело было возбуждено по по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина), проводится дознание.