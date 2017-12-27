Топ новостей 27 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах-2018, экс-директор фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу в здании предприятия в Москве, Facebook объяснил блокировку аккаунта Рамзана Кадырова.



Президент РФ Владимир Путин лично прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства, предстоящих в 2018 году. Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

Владимир Путин подает документы в Центризбирком kremlin.ru

Как выдвинуть Путина без Путина - инструкция от @Sergey_Elkin. Правда, в ЦИК документы президент все-таки принес лично.

Другие карикатуры на сайте DW https://t.co/WESsbPCoqA pic.twitter.com/arAzxktyd7 — DW (на русском) (@dw_russian) 27 декабря 2017 г.

Из здания захваченной вооруженным мужчиной фабрики «Меньшевик» были выведены два человека. Ранее стало известно, что стрельбу в здании фабрики открыл экс-директор кондитерской фабрики Илья Аверьянов. Он вступил в конфликт с новым руководством предприятия. Погиб один человек и ранены, по разным источникам, двое или трое. С забаррикадировавшимся мужчиной ведутся переговоры.

- Владимир Владимирович, почему у вас на фабриках стреляют?

- А вы хотите, чтобы, как в Киеве по площадям Саакашвили бегал? — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 27 декабря 2017 г.

Пресс-служба социальной сети Facebook объяснила блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова американскими санкциями: «Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица».

Фейсбук заблокировал аккаунты Кадырова в ФБ и Инсте из-за санкций против него: https://t.co/jkwsG2lg4F



Ждём антисанкций pic.twitter.com/dmiDla8YMR — Лентач (@oldLentach) 27 декабря 2017 г.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, курирующий в российском правительстве спорт, покидает должность председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Мутко заявил, что намерен сосредоточиться на работе в правительстве.

Открою «секрет»: Мутко ушли, иначе бы началось новое расследование:

https://t.co/6ed4q2reKt — Геннадий Гудков (@gudkov_g) 27 декабря 2017 г.

Министерство финансов РФ впервые обнародовало данные о зарплатах большинства российских министров за 2016 год. Жалованье глав Минобороны, МВД, ФСБ, СВР и президента раскрыто не было. Больше всех в прошлом году получал Антон Силуанов — 1,73 млн рублей в месяц. Заработная плата составила 22% его дохода в 2016 году.

Мы постепенно привыкаем к солидным зарплатам чиновников. Но таких суточных еще ни разу в жизни не видели 😳 pic.twitter.com/338KYJSix4 — Znak.com (@znak_com) 27 декабря 2017 г.

Хакер из Екатеринбурга Константин Козловский заявил, что за разработкой вирусов WannaCry и Lurk стояла Федеральная служба безопасности (ФСБ). Козловский утверждает, что данная информация известна ему, поскольку в рамках сотрудничества с ФСБ он сам занимался разработкой этих вирусов: «WannaCry – это вирус, который написали мы. <…> "Морду" этого вируса делали люди из моей группы. <…> Но важнее даже то, что мы изобрели специфику распространения вируса: заразить один компьютер в корпоративной сети, поднять привилегии, получить доступ к домену администратора и одной кнопкой остановить деятельность компании любого размера. Идея одновременного заражения через домены Windows – то есть остановка всех машин предприятия или организации – принадлежит мне».

Пресс-служба Центризбиркома прокомментировала заявление оппозиционера Алексея Навального об «убийственных доходах» Эллы Памфиловой. В сообщении ЦИК сказано, что личные комментарии Алексея Навального «могут восприниматься только как мелкая месть, не достойная ни политика, ни мужчины». Недопущенный до выборов оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал сообщение, в котором пожаловался на Эллу Памфилову, «в режиме истерики» обвинившую его в обмане и жизни на нетрудовые доходы. Он назвал главу ЦИК «номенклатурной нахлебницей» и сравнил свой доход за шесть лет (41 миллион рублей) с годовым доходом Памфиловой (30 миллионов).

Элла Памфилова cikrf.ru

Егор Лигачев в свое время в подобной ситуации говорил Ельцину: "Я коммунизм строил, а ты, Борис..." #Елкин pic.twitter.com/YJnAgpBkK8 — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 27 декабря 2017 г.

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что РАН выяснит, как под открытым письмом президенту РФ Владимиру Путину оказались поддельные подписи ученых. Ранее сообщалось, что 397 академиков и членов-корреспондентов РАН пожаловались на «громоздкую и неработающую систему управления наукой» в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину. Ученые утверждают, что из-за недавно проведенной реформы научные институты и сама академия получили «неадекватный юридический статус».

Директор Московского художественного театра имени А. П. Чехова Юрий Кравец прокоментировал сообщения о том, что худрук театра Олег Табаков погружен в искусственную кому. Ранее СМИ со ссылкой на медиков сообщили, что Табакова, который ранее поступил в Первую градскую больницу с диагнозом пневмония, ввели в состояние искусственной комы, поскольку подобная процедура облегчает нагрузку на ослабевшие от борьбы с болезнью органы. Однако Кравец заявил: «Конечно я опровергну эту информацию, которая не имеет под собой никаких оснований».

Жена композитора Владимира Шаинского Светлана заявила, что прах супруга захоронят в США. Светлана Шаинская рассказала, что вопрос с похоронами решается в настоящее время: «пока мы планируем захоронить здесь (в Сан-Диего, где последние годы жила семья), хотя если будут какие-то предложения из России, то я открыта».