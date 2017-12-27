Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 декабря 2017, четверг, 00:18
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Времена. Заявлено об открытии рентгеновских лучей, запущен первый энергоблок Балаковской АЭС
Саратовцам вновь обещают дождливый день
Взрыв прогремел в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге (ФОТО) (ВИДЕО)
Хабаровский край-2017: Хроника прошлый дней
Боевики произвели ракетный удар по российской авиабазе в Сиррии
В Рязани сбили женщину. Разыскиваются свидетели ДТП
На госсовете говорили «про любовь»
Резидент ТОСЭР даст первую продукцию
Порошенко встретил пленных на границе с Донбассом
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
27 декабря 2017, 18:00

Топ новостей 27 декабря

Полицейское оцепление у здания фабрики "Меньшевик"
Полицейское оцепление у здания фабрики "Меньшевик"
Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах-2018, экс-директор фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу в здании предприятия в Москве, Facebook объяснил блокировку аккаунта Рамзана Кадырова.

Путин лично подал документы в ЦИК

Президент РФ Владимир Путин лично прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства, предстоящих в 2018 году. Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

 
Владимир Путин подает документы в Центризбирком
kremlin.ru
 

Двух человек вывели из захваченной фабрики «Меньшевик»

Из здания захваченной вооруженным мужчиной фабрики «Меньшевик» были выведены два человека. Ранее стало известно, что стрельбу в здании фабрики открыл экс-директор кондитерской фабрики Илья Аверьянов. Он вступил в конфликт с новым руководством предприятия. Погиб один человек и ранены, по разным источникам, двое или трое. С забаррикадировавшимся мужчиной ведутся переговоры.

Facebook объяснил блокировку аккаунта Кадырова

Пресс-служба социальной сети Facebook объяснила блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова американскими санкциями: «Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица».

Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, курирующий в российском правительстве спорт, покидает должность председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Мутко заявил, что намерен сосредоточиться на работе в правительстве.

Минфин впервые опубликовал зарплаты министров

Министерство финансов РФ впервые обнародовало данные о зарплатах большинства российских министров за 2016 год. Жалованье глав Минобороны, МВД, ФСБ, СВР и президента раскрыто не было. Больше всех в прошлом году получал Антон Силуанов — 1,73 млн рублей в месяц. Заработная плата составила 22% его дохода в 2016 году.

Хакер из Екатеринбурга заявил о создании WannaCry по заказу ФСБ

Хакер из Екатеринбурга Константин Козловский заявил, что за разработкой вирусов WannaCry и Lurk стояла Федеральная служба безопасности (ФСБ). Козловский утверждает, что данная информация известна ему, поскольку в рамках сотрудничества с ФСБ он сам занимался разработкой этих вирусов: «WannaCry – это вирус, который написали мы. <…> "Морду" этого вируса делали люди из моей группы. <…> Но важнее даже то, что мы изобрели специфику распространения вируса: заразить один компьютер в корпоративной сети, поднять привилегии, получить доступ к домену администратора и одной кнопкой остановить деятельность компании любого размера. Идея одновременного заражения через домены Windows – то есть остановка всех машин предприятия или организации – принадлежит мне».

В ЦИК разъяснили доходы Памфиловой за 2016 год

Пресс-служба Центризбиркома прокомментировала заявление оппозиционера Алексея Навального об «убийственных доходах» Эллы Памфиловой. В сообщении ЦИК сказано, что личные комментарии Алексея Навального «могут восприниматься только как мелкая месть, не достойная ни политика, ни мужчины». Недопущенный до выборов оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал сообщение, в котором пожаловался на Эллу Памфилову, «в режиме истерики» обвинившую его в обмане и жизни на нетрудовые доходы. Он назвал главу ЦИК «номенклатурной нахлебницей» и сравнил свой доход за шесть лет (41 миллион рублей) с годовым доходом Памфиловой (30 миллионов).

 
Элла Памфилова
cikrf.ru

РАН разберется с фальшивыми подписями под письмом Путину

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что РАН выяснит, как под открытым письмом президенту РФ Владимиру Путину оказались поддельные подписи ученых. Ранее сообщалось, что 397 академиков и членов-корреспондентов РАН пожаловались на «громоздкую и неработающую систему управления наукой» в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину. Ученые утверждают, что из-за недавно проведенной реформы научные институты и сама академия получили «неадекватный юридический статус».

В МХТ им. Чехова опровергли слухи о коме Табакова

Директор Московского художественного театра имени А. П. Чехова Юрий Кравец прокоментировал сообщения о том, что худрук театра Олег Табаков погружен в искусственную кому. Ранее СМИ со ссылкой на медиков сообщили, что Табакова, который ранее поступил в Первую градскую больницу с диагнозом пневмония, ввели в состояние искусственной комы, поскольку подобная процедура облегчает нагрузку на ослабевшие от борьбы с болезнью органы. Однако Кравец заявил: «Конечно я опровергну эту информацию, которая не имеет под собой никаких оснований».

Шаинского похоронят в США

Жена композитора Владимира Шаинского Светлана заявила, что прах супруга захоронят в США. Светлана Шаинская рассказала, что вопрос с похоронами решается в настоящее время: «пока мы планируем захоронить здесь (в Сан-Диего, где последние годы жила семья), хотя если будут какие-то предложения из России, то я открыта».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Следственный комитет
СКР отказался считать взрыв в Петербурге терактом
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
«Родина» объявила о поддержке кандидатуры Путина
Линза с логотипом Facebook
Facebook объяснил блокировку аккаунта Кадырова
Виталий Мутко, вице-премьер
Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
Рекс Тиллерсон
Тиллерсон попросил Россию вернуться в СЦКК
27.12 21:05 В ФССП назвали долги причиной стрельбы на фабрике «Меньшевик»
27.12 20:47 Рогозин рассказал об испытаниях с собаками
27.12 20:25 Минкомсвязи жестко предупредил Facebook
27.12 20:08 Роскосмос назвал причину аварии при запуске с Восточного
27.12 19:54 Обама обсудил с принцем Гарри тяжелый труд президента

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Николай Бантыш-Каменский
Николай Бантыш-Каменский
27 декабря 1737 года родился Николай Бантыш-Каменский, историк, библиограф.
27.12 19:51 СМИ сообщили о перестрелке в магазине в Петербурге
27.12 19:38 В магазине в Петербурге прогремел взрыв
27.12 19:33 Тиллерсон попросил Россию вернуться в СЦКК
27.12 19:28 РПК «Панцирь» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим
27.12 19:18 Telegram обжаловал приказ ФСБ о раскрытии данных в Верховном суде
27.12 19:10 ФИФА отвергла сведения о допинге в российском футболе
27.12 18:54 Семьи жертв ДТП на «Славянском бульваре» получат по миллиону рублей
27.12 18:49 МВД опровергло задержание экс-директора фабрики «Меньшевик»
27.12 18:38 Медведев предложил рассмотреть отмену налога на движимое имущество
27.12 18:33 МОК отверг обвинения в нежелании защитить Родченкова
27.12 18:24 Стрелок с фабрики «Меньшевик» сдался полиции
27.12 18:15 Партия «Родина» объявила о поддержке кандидатуры Путина
27.12 18:10 Рогозин обвинил «Роскосмос» в системных ошибках
27.12 17:43 Федерация регби решила внедриться в силовые структуры
27.12 17:40 Новый вид паука назван в честь Боба Марли
27.12 17:11 Коалиция опровергла обвинения в подготовке террористов в Сирии
27.12 16:54 Facebook объяснил блокировку аккаунта Кадырова
27.12 16:33 Спецназ не нашел экс-директора на территории фабрики «Меньшевик»
27.12 16:28 Новые находки сделаны археологами в римском военном лагере в Израиле
27.12 16:18 Мутко подал апелляцию на пожизненное отстранение от ОИ
27.12 16:04 На Apple подали иски на триллион долларов за тайное замедление iPhone
27.12 15:53 В МХТ им. Чехова опровергли слухи о коме Табакова
27.12 15:39 В Донбассе начался обмен пленными
27.12 15:20 Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
27.12 15:16 Лечебное голодание губит раковые клетки
27.12 15:12 РАН разберется с фальшивыми подписями под письмом Путину
27.12 14:55 Путин призвал регионы не набирать новые долги
27.12 14:38 СМИ рассказали о предостережении Путина от инвестиций в США
27.12 14:20 Богатейшие люди планеты заработали за год триллион долларов
27.12 14:05 Двух человек вывели из захваченной фабрики «Меньшевик»
27.12 14:03 ФАС продлила срок исполнения предписания по отмене роуминга
27.12 13:48 Спутник «Ангосат-1» перестал отвечать Роскосмосу
27.12 13:42 Путин лично подал документы в ЦИК
27.12 13:37 В Новом Уренгое наказали чиновников после выступления школьника в Бундестаге
27.12 13:22 Минфин впервые опубликовал зарплаты министров
27.12 12:59 В ЦИК разъяснили доходы Памфиловой за 2016 год
27.12 12:28 СМИ узнали о введении Табакова в состояние искусственной комы
27.12 12:13 Эксперты оценили потенциальный возврат капиталов в Россию в триллион долларов
27.12 12:07 Полиция опровергла захват заложников на фабрике «Меньшевик»
27.12 11:44 Минпромторг предложил субсидировать выпуск игрушек по мотивам мультфильмов
27.12 11:35 Директор фабрики «Меньшевик» объяснил стрельбу
27.12 11:20 Годовой оборот нелегального интернет-рынка алкоголя оценили в 1,7 млрд рублей
27.12 11:12 В Россию через границу с Финляндией прорвался микроавтобус
27.12 10:57 АСВ предложило быстрый способ ликвидации банков
27.12 10:52 СМИ сообщили о заложниках в здании фабрики «Меньшевик»
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки биатлон бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.