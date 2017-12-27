Лекция Маргариты Завадской об ответственности за экономический кризис. Видео

22 декабря в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева выступила политолог, сотрудник факультета Политических наук и социологии Европейского университета Маргарита Андреевна Завадская. Тема лекции — «Неприкосновенные герои и козлы отпущения: как распределяется политическая ответственность за экономический кризис?».

Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.