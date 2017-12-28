Рюкзак с часовым механизмом

Вечером 27 декабря в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Мощность самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, была эквивалентна 200 г тротила. Бомба находилась в камере хранения магазина. По уточненным данным, пострадали 13 человек.

«Я стояла у кассы, лицом к камере хранения. Послышался глухой хлопок, и после короткой, очень короткой паузы я увидела прямо перед собой, на уровне глаз — бледно-голубую вспышку. Меня откинуло взрывной волной на пару метров, отключилось все электричество. Мы выбирались в кромешной тьме. Ориентиром служили только голоса на улице». Так момент взрыва в петербургском «Перекрестке» описала «Фонтанке» одна из пострадавших.

По словам женщины, в магазине для вечернего часа пик было необычно малолюдно, поэтому она и зашла — купить сладости для ребенка, у которого был день рождения.

«Я еще подумала: как же мне повезло, удачно зашла в магазин. А теперь думаю, что могло и хуже закончиться, если бы народу было как обычно», — продолжила собеседница издания.

Взрыв произошел в камере хранения магазина, расположенного в доме №44 на Кондратьевском проспекте, 27 декабря около 18:35.

Вскоре появился подозреваемый — коренастый человек неславянской внешности, который вошел в магазин с объемным рюкзаком и оставил его в камере хранения.

Помимо взрывного устройства в рюкзаке (если бомба была именно там) находились поражающие элементы — гайки или подшипники. В СК сообщили, что мощность самодельного взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

И заявили, что расследуется дело о «покушении на убийство двух и более лиц».

Вспомним, что и резню, устроенную в августе в Сургуте молодым человеком, кричавшим «Аллаху акбар!», официально не признавали терактом. Лишь в конце года глава ФСБ Александр Бортников обмолвился, что в ХМАО произошла некая террористическая атака.

Сегодня Владимир Путин официально заявил, что в «Перекрестке» произошел теракт.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — сказал он на церемонии награждения военных, участвовавших в сирийской кампании.

Президент также сообщил, что 27 декабря дал указание директору ФСБ при задержании предполагаемых террористов «действовать, разумеется, в рамках закона, только закона», «но при угрозе жизни наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте».

Впрочем, ФСБ уже давно действует по такому сценарию. Регулярные совместные сводки ФСБ и НАК о спецоперациях на Северном Кавказе различаются лишь числом «боевиков, ликвидированных ответным огнем». Доказательств того, что убитые действительно были боевиками, как и того, что они были убиты ответным огнем, в этих пресс-релизах не приводится.

По последним данным властей Петербурга, всего при взрыве пострадали 13 человек. Из них пятеро отказались от госпитализации, восемь остаются в больницах, состояние пятерых из них средней тяжести, еще троих — удовлетворительное.

По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр.: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших.

Остаются в стационарах: средней тяжести - 5, в удовлетворительной -3. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 28 декабря 2017 г.

По данным МЧС Петербурга, из магазина после взрыва были эвакуированы 50 человек.

Похожая по мощности бомба (200-300 граммов в тротиловом эквиваленте) сработала в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Тогда в вагоне погибли 16 человек и более 100 получили ранения.

И тогда, и теперь очевидцы заявляют, что видели бледно-голубую вспышку в момент взрыва.

Расследование взрыва в Петербурге координирует Национальный антитеррористический комитет.

Ведомство опубликовало фотографии с места ЧП.

А также возможной оболочки взрывного устройства.

На днях ФСБ сообщила о задержании членов ячейки исламистов, планировавших теракты в Петербурге. Информация об этой ячейки вроде бы была получена от ЦРУ. Хотя мать одного из задержанных еще весной обращалась в ФСБ, чтобы ей помогли образумить сына. Вместо этого его показательно задержали.

Ее сын, 18-летний местный житель Евгений Ефимов, после школы приобщившийся к радикальному исламу, заявил на камеру, что собирался изготовить взрывчатку и собрать бомбу с поражающими элементами. На суде Ефимов рассказал, что планировал устроить взрыв в Казанском соборе.

Выступая сегодня на награждении военных, отличившихся в Сирии, президент сказал, что если бы не военная операция в этой стране, то террористов в России было бы больше.

«А что было бы если бы эти тысячи, сотни вернулись к нам? Вернулись обученными, хорошо подготовленным?» — задал он риторический вопрос.