Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью, что в случае заключения «умной сделки» между Британией и ЕС эта схема может послужить образцом для выстраивания отношений с другими странами, не входящими в ЕС. Некоторые комментаторы заинтересовались этим высказыванием.

Например, пишет BBC, такими странами могут стать Украина и Турция, которым может быть выгодно возникновение такого образца. В то же время высказывание Габриэля косвенно подчеркивает тот момент, что ЕС не считает нужным в ближайшем будущем принимать в свой состав эти страны или придумывать для них какие-либо особые альтернативные форматы сближения. Британия и ЕС, напоминает автор, в декабре наконец согласовали первичные условия размежевания, что позволило им объявить первую стадию переговоров пройденной.

Здание МИД Украины. 2008 tgraham / Flickr

BBC предполагает, что под гипотетическим «умным» соглашением с Британией, на которое сослался Габриэль, понимается некоторая гибкость таможенного регулирования и доступа к единому рынку. Это, в свою очередь, может создать возможность для образования таможенного союза, например, с Турцией — конечно, при условии, что ситуация в этой стране станет более удовлетворительной, с точки зрения ЕС. Претензии к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану состоят в том, что при нем в Турции систематически нарушаются права человека. В частности, недавно арестовали нескольких человек с турецко-немецким гражданством.

Проблема здесь в том, что пока никто себе толком не представляет, какой будет договоренность между ЕС и Британией по поводу таможни и единого рынка. Сейчас Британия призывает заключить соглашение о свободной беспошлинной торговле, похожее на то, которое ЕС заключил с Канадой. Правда, в отличие от Канады, Британия хочет, чтобы соглашение также распространялось и на сферу финансовых услуг. Одной из главных трудностей на этом этапе переговоров станет обсуждение статуса торговли между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

Совместное заявление Терезы Мэй и Жана-Клода Юнкера по переговорному процессу между Британией и ЕС Number 10

Financial Times отмечает, что высказывания Габриэля сигнализируют о готовности ЕС проявлять гибкость на новой стадии переговоров с Британией. Также в них можно усмотреть намек на желание улучшить отношения между ЕС и Анкарой: в последнее время между ними усилилась напряженность. Характерно, что Габриэль при этом не объяснил, что он собственно имеет в виду под «умной» сделкой с Британией. Зато он указал на возможность образовать таможенный союз с Турцией, Сан-Марино и Андоррой.

Подробности будущих торговых отношений между ЕС и Британией станут главной темой переговоров в 2018 г. Британское правительство в принципе рассматривает вариант полного отказа от единого рынка, что может дать ему больше гибкости в установлении торговых отношений со странами, не входящими в ЕС.

Politico оговаривает, что на самом деле и Украина, и Турция хотят стать полноправными участниками ЕС, а не просто вступить в отношения нового формата, пусть даже и более близкие. Но ЕС не торопится их принимать. В случае с Турцией аргументом служит недовольство репрессиями, которые начались там после неудавшейся попытки государственного переворота летом 2016 г. От Украины требуется провести судебные и экономические реформы по борьбе с коррупцией, и только после этого она сможет стать кандидатом на присоединение к европейскому блоку.