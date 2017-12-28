Накануне Нового года Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики провели масштабный и первый после долгого перерыва обмен пленными. Обмен проводился на командно-пропускном пункте «Майорск». Договоренность об обмене была достигнута после продлившихся более года переговоров.

Россиян, попавших в плен, не обменивали: предполагается, что их могут обменять на граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах по политическим обвинениям. Как заявила глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная, россиянин Евгений Мефедов был отправлен с турбазы Светлогорска, где первоначально предполагалось производить обмен, в СИЗО Одессы, сообщает газета «Коммерсантъ».

Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев освободит арестованных россиян только в обмен на осужденных в России украинцев. В украинских тюрьмах находятся более 15 граждан России, уточнил президент. Они, по его словам, «должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других».

Петр Порошенко встречает вернувшихся из плена украинцев Пресс-служба президента Украины

Как рассказал интернет-изданию «Газета.ру» Миладин Богетич, официальный представитель украинской делегации Международного комитета Красного креста, участвовавший в обмене, примерно 30-40 человек выразили нежелание возвращаться в ДНР и ЛНР, так что общее число обменянных пленных оказалось меньше ранее заявленных. В целом же, по его словам, процесс был организован хорошо и прошел без инцидентов.

Кстати говоря, газета «Коммерсантъ» сообщала, что аналогичные случаи отказа пересекать разделительную линию были и среди тех, кто оказался в плену в ДНР и ЛНР.

Что касается пожелавших остаться на подконтрольной Киеву территории, то практически все они, по словам Богетича, уже отбыли наказание или были амнистированы, так что остаться они должны были уже в статусе свободных людей. Представитель Красного креста также подтвердил, что с обеих сторон еще остаются задержанные в связи с конфликтом.

О том, что представлял собой обмен пленными и можно ли воспринимать его как оживление процесса урегулирования, исполнение требований минских соглашений или только как разовую договоренность, с «Полит.ру» поговорил Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, пока сложно сказать, означает ли это событие некую активизацию в области урегулирования или же является чисто формальным следованием минским договоренностям.

Обмен пленными между Донбассом и Украиной ДАН

«Пожалуй, такое большое внимание обмену пленными 27 декабря уделяют потому, что обменов не происходило уже очень давно. Раньше это была процедура более или менее рутинная; потом имела место большая пауза. И вот сейчас произошел обмен. Наверно, рано еще говорить о возобновлении обменов как процесса – скорее, это только один шаг, и сделать из него какие-то выводы пока невозможно.

Если за ним последует второй шаг – где-нибудь в начале нового года, то можно будет уже пытаться понять, что конкретно это такое. Есть ли это выполнение минских соглашений, есть ли это проявление доброй воли к урегулированию как таковому? Потому что по минским соглашениям можно же идти и формально: надо обменивать пленными – мы и обмениваем. Но пока еще на этот счет делать выводы рано. Пока хорошо уже, что люди на Новый год попадут в свои дома.

По данным украинской стороны, в плену находится еще 103 военных и гражданских лица. И более 400 человек числятся пропавшими без вести, а значит, среди них тоже могут быть задержанные на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Но в это число, насколько я понимаю, не входят те, кого в Киеве считают политзаключенными – то есть те украинские граждане, которые отбывают наказание или ожидают суда в России по обвинению в каких-то преступлениях политического плана.

По ним идет отдельный обмен – пока, собственно, было всего несколько эпизодов такого обмена. Этих украинцев меняют на каких-либо ставших известными арестованных или осужденных россиян (чаще всего – попавших в плен). И да, россиян, попавших в плен, стремятся обменивать отдельно, не с другими пленными из ДНР и ЛНР. Все-таки большинство попавших в плен с обеих сторон – это украинцы, граждане России – относительная редкость, особенно фигуры статусные.

Получается немного цинично, так как мы говорим о людях как о некоем «обменном фонде». Но их действительно берегут для того, чтобы освободить украинцев, которые оказались в российских тюрьмах. Вообще риск того, что ради поддержания некого «баланса» могут задерживаться граждане другой страны и создаваться «обменный фонд», всегда существует. С другой стороны, обменивать все равно надо.

Обмен пленными между Донбассом и Украиной ДАН

Есть ли какая-то вероятность того, что произойдет обмен и с Россией? Вероятность есть; насколько я знаю, переговоры об этом идут. Но в этом вопросе все загадочно и непонятно, неясно, как и в какие моменты все это происходит. Решения на этот счет принимают очень влиятельные лица – на Украине есть представление, что чуть ли не Владимир Путин лично решает, кого освобождать и кого и на кого менять. Ну, думаю, что по таким фигурам, как Олег Сенцов, если до его освобождения дойдет дело, без утверждения первого лица не обойдется», – сказал Георгий Чижов.

Российские СМИ оценивают состоявшийся обмен как важный шаг в выполнении минских соглашений, однако отмечают, что радикального перелома в урегулировании конфликта благодаря обмену не произошло. Более того, не удалось пока даже выполнить предусмотренную этими соглашениями формулу «всех на всех».

«Мы работаем над согласованием дальнейших обменов. Разумеется, после состоявшегося в среду обмена списки нельзя считать закрытыми», – заявил газете «Коммерсантъ» постоянный представитель ЛНР в минской контактной группе Владислав Дейнего.