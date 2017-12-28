Обмен вне формул
Накануне Нового года Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики провели масштабный и первый после долгого перерыва обмен пленными. Обмен проводился на командно-пропускном пункте «Майорск». Договоренность об обмене была достигнута после продлившихся более года переговоров.
Россиян, попавших в плен, не обменивали: предполагается, что их могут обменять на граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах по политическим обвинениям. Как заявила глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная, россиянин Евгений Мефедов был отправлен с турбазы Светлогорска, где первоначально предполагалось производить обмен, в СИЗО Одессы, сообщает газета «Коммерсантъ».
Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев освободит арестованных россиян только в обмен на осужденных в России украинцев. В украинских тюрьмах находятся более 15 граждан России, уточнил президент. Они, по его словам, «должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других».
Как рассказал интернет-изданию «Газета.ру» Миладин Богетич, официальный представитель украинской делегации Международного комитета Красного креста, участвовавший в обмене, примерно 30-40 человек выразили нежелание возвращаться в ДНР и ЛНР, так что общее число обменянных пленных оказалось меньше ранее заявленных. В целом же, по его словам, процесс был организован хорошо и прошел без инцидентов.
Кстати говоря, газета «Коммерсантъ» сообщала, что аналогичные случаи отказа пересекать разделительную линию были и среди тех, кто оказался в плену в ДНР и ЛНР.
Что касается пожелавших остаться на подконтрольной Киеву территории, то практически все они, по словам Богетича, уже отбыли наказание или были амнистированы, так что остаться они должны были уже в статусе свободных людей. Представитель Красного креста также подтвердил, что с обеих сторон еще остаются задержанные в связи с конфликтом.
О том, что представлял собой обмен пленными и можно ли воспринимать его как оживление процесса урегулирования, исполнение требований минских соглашений или только как разовую договоренность, с «Полит.ру» поговорил Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, пока сложно сказать, означает ли это событие некую активизацию в области урегулирования или же является чисто формальным следованием минским договоренностям.
«Пожалуй, такое большое внимание обмену пленными 27 декабря уделяют потому, что обменов не происходило уже очень давно. Раньше это была процедура более или менее рутинная; потом имела место большая пауза. И вот сейчас произошел обмен. Наверно, рано еще говорить о возобновлении обменов как процесса – скорее, это только один шаг, и сделать из него какие-то выводы пока невозможно.
Если за ним последует второй шаг – где-нибудь в начале нового года, то можно будет уже пытаться понять, что конкретно это такое. Есть ли это выполнение минских соглашений, есть ли это проявление доброй воли к урегулированию как таковому? Потому что по минским соглашениям можно же идти и формально: надо обменивать пленными – мы и обмениваем. Но пока еще на этот счет делать выводы рано. Пока хорошо уже, что люди на Новый год попадут в свои дома.
По данным украинской стороны, в плену находится еще 103 военных и гражданских лица. И более 400 человек числятся пропавшими без вести, а значит, среди них тоже могут быть задержанные на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Но в это число, насколько я понимаю, не входят те, кого в Киеве считают политзаключенными – то есть те украинские граждане, которые отбывают наказание или ожидают суда в России по обвинению в каких-то преступлениях политического плана.
По ним идет отдельный обмен – пока, собственно, было всего несколько эпизодов такого обмена. Этих украинцев меняют на каких-либо ставших известными арестованных или осужденных россиян (чаще всего – попавших в плен). И да, россиян, попавших в плен, стремятся обменивать отдельно, не с другими пленными из ДНР и ЛНР. Все-таки большинство попавших в плен с обеих сторон – это украинцы, граждане России – относительная редкость, особенно фигуры статусные.
Получается немного цинично, так как мы говорим о людях как о некоем «обменном фонде». Но их действительно берегут для того, чтобы освободить украинцев, которые оказались в российских тюрьмах. Вообще риск того, что ради поддержания некого «баланса» могут задерживаться граждане другой страны и создаваться «обменный фонд», всегда существует. С другой стороны, обменивать все равно надо.
Есть ли какая-то вероятность того, что произойдет обмен и с Россией? Вероятность есть; насколько я знаю, переговоры об этом идут. Но в этом вопросе все загадочно и непонятно, неясно, как и в какие моменты все это происходит. Решения на этот счет принимают очень влиятельные лица – на Украине есть представление, что чуть ли не Владимир Путин лично решает, кого освобождать и кого и на кого менять. Ну, думаю, что по таким фигурам, как Олег Сенцов, если до его освобождения дойдет дело, без утверждения первого лица не обойдется», – сказал Георгий Чижов.
Российские СМИ оценивают состоявшийся обмен как важный шаг в выполнении минских соглашений, однако отмечают, что радикального перелома в урегулировании конфликта благодаря обмену не произошло. Более того, не удалось пока даже выполнить предусмотренную этими соглашениями формулу «всех на всех».
«Мы работаем над согласованием дальнейших обменов. Разумеется, после состоявшегося в среду обмена списки нельзя считать закрытыми», – заявил газете «Коммерсантъ» постоянный представитель ЛНР в минской контактной группе Владислав Дейнего.