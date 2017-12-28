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28 декабря 2017, 14:01
выборы регионы
Константин Калачев, Николай Петров

Новый формат встреч с губернаторами

Владимир Путин с бывшими и действующими главами регионов
Владимир Путин с бывшими и действующими главами регионов
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с действующими и бывшими губернаторами ряда российских регионов. Он призвал сохранять преемственность власти и стремиться к выполнению своих задач. После этой встречи и заседания Госсовета 27 декабря СМИ заговорили о возможности укрупнения регионов.

Глава государства впервые собирает вместе бывших и нынешних глав регионов. Как сообщает информационное агентство РБК, Путин сам назвал этот формат мероприятия «необычным». Стенограмма всей встречи опубликована на сайте президента России.

В ходе встречи в Государственном Кремлевском дворце 27 декабря президент призвал новых губернаторов пользоваться опытом, накопленным их предшественниками, но также подчеркнул, что им нужно и самим уметь решать проблемы.

«Нужно, чтобы новый руководитель региона, а на его плечах огромная ответственность за людей, их благосостояние, самочувствие, чтобы он чувствовал себя полноценным руководителем региона, иначе работы не получится. В то же время он мог бы опираться, повторю еще раз, на то, что было сделано до него, и на ваш опыт, на знания»,  – приводит слова президента сайт «Российской газеты».

Президент высоко оценил деятельность бывших губернаторов и выразил надежду, что на новых постах они также будут вносить вклад в развитие страны. Новым руководителям регионов он пожелал успехов.

 
Встреча Владимира Путина с действующими и бывшими главами регионов
kremlin.ru

Тем не менее, тема растущих обязательств, зачастую не выполняющихся регионами, была центральной и на заседании Госсовета, состоявшемся ранее в тот же день. Путин назвал наращивание инвестиций политической задачей, передает интернет-издание «Газета.ру». Он пообещал главам регионов льготную реструктуризацию долгов, однако подчеркнул, что губернаторов, которые не справляются с исполнением социальных обязательств, ждет отставка.

Кроме того, в ходе Госсовета он затронул тему укрупнения регионов, которая регулярно понимается в СМИ. Путин отметил, что объединение субъектов Российский Федерации имеет смысл с точки зрения экономики, однако Конституция России не позволяет федеральному центру навязывать свое мнение по этому вопросу.

Напомним, главным сторонником идеи укрупнения регионов на протяжении нескольких месяцев выступает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В связи с этим в прессе выдвигались версии, что укрупнение начнется после президентских выборов 2018 года. Предполагают, что под укрупнения могут попасть, в частности, регионы Уральского федерального округа.

 
Заседание Государственного совета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов
kremlin.ru

Прокомментировать для «Полит.ру» происходящее согласился Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы». По его мнению, встреча продемонстрировала перемены в кадровой политике Кремля в отношении глав регионов и еще раз подчеркнула, какой будет новая стратегия Путина на посту президента в случае его победы на выборах 2018 года.

«Если главы регионов не справятся с социальными обязательствами, то судьба их будет печальна. Собственно говоря, на встрече с президентом речь шла в первую очередь о том, как «расшивать» долги.

Путин упрекнул губернаторов, которые не пользуются предоставляющимися возможностями для «расшивки», решения проблем долгов, так что регионы остаются закредитованными коммерческими банками, когда есть возможность перекредитоваться с помощью государства, получив кредиты под символические проценты. Он говорил про инвестиционную привлекательность. То есть понятно, что повестка экономического роста его волнует.

И понятно, что экономический рост начинается в регионах. Поднимая экономику регионов, поднимают экономику страны. В этом вопросе есть надежды на правительство, но не меньшие надежды возлагаются и на губернаторов. Поэтому и были отмечены десять регионов, которые оказались чемпионами по части привлечения инвестиций – Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская и Тульская области, республики Якутия и Кабардино-Балкария, а также Ямало-Ненецкий округ. Причем из десяти глав этих регионов троих я бы отнес к непопулярным.

 
Стенд предприятия из КБР, производящего высокотехнологичные томографы, на инвестфоруме "Сочи-2017"
glava.kbr.ru

Очевидно, что меняются подходы к региональной политике: раньше Кремль довольствовался отсутствием плохих новостей из региона и положительным результатом выборов. Понятно, что критерии оценки губернаторов были и есть, но главным прежде было «не быть первым, не быть последним», находиться где-то в серединке, оставаться незамеченным. Отсутствия плохих новостей и положительного итога выборов было достаточно для политической устойчивости. Сейчас же развитие экономики, задача привлечения инвестиций становится задачей политической.

Это меняет систему приоритетов. То есть снижение долговой нагрузки на регионы, повышение их инвестиционной привлекательности, привлечение новых инвесторов, рост валового регионального продукта теперь ставится во главу угла. Кстати, замечу, что в Китае работу властей в провинциях оценивают в первую очередь по объему привлеченных инвестиций и по росту валового регионального продукта.

Все происходящее говорит о том, что перед Новым годом президент решил еще раз напомнить: повестка его следующего срока – это повестка роста и развития. А также напомнить, что губернаторы несут личную персональную ответственность за показатели социально-экономического развития региона. И такой подход будет ужесточаться – это проявление новой кадровой политики, говорящие о стремлении повысить качество и эффективность госуправления.

Словом, все это говорит о желании еще раз вернуться к теме образа будущего, в котором Россия – современное процветающее государство с растущей экономикой и растущими доходами населения. Ну, а губернаторам надо делать соответствующие выводы. Понятно, что внимание к вопросам регионального развития будет возрастать – это заметно и по последним назначениям и перемещениям полпредов. И, собственно говоря, губернаторам предстоит в ближайшие год-два пройти серьезный тест на способность создавать условия и помогать развитию региональной экономики», – объяснил Константин Калачев.

Он добавил, что, в сущности, сейчас каждое действие президента является шагом в избирательной кампании, поскольку выборы – самый подходящий период для изучения накопившихся проблем, включая проблемы кадровые, и поиска способов решить эти проблемы.

«На самом деле все, что сейчас происходит, является шагом в избирательной кампании. Все нужно воспринимать сквозь призму выборов и интересов выборов, хотя в публичной риторике, естественно, звучит совершенно иное. Понятно, что будет говориться: «Это была плановая работа, выборы – не самоцель.» Но в любом случае выборы – это точка, в которой соединяются вся внешняя и внутренняя политика, и это время, когда обратная связь становится особенно важна. А значит, выборы – это время для того, чтобы провести ревизию накопившихся проблем, и понять, как их решать. В том числе – как решать кадровые проблемы.

Собственно говоря, потому речь и идет о главах регионов: после того, как президент недавно похвалил правительство, отметив, что оно сделало все возможное для развития экономики, ясно, кто имен, если что, будет отвечать за понижение социального самочувствия на той или иной территории. Раньше у нас были крайними меры, муниципальный уровень управления. Сейчас за все ответит губернатор», – сказал Константин Калачев.

Говоря о теме укрупнения регионов, эксперт уточнил, что высказывания президента на заседании Госсовета заставляет полагать, что вопрос этот не закрыт окончательно. Однако можно рассчитывать, что если процесс объединения некоторых регионов и начнется, он не будет иметь массового характера.

«Собственно говоря, уже то, как президент об идее укрупнения говорил, ссылаясь на Конституцию, свидетельствует о следующем: если возникнет желание добровольного объединения бедных регионов с богатыми, то препятствовать никто не будет. Даже будут поощрять. То есть, судя по такой постановке проблемы, вопрос укрупнения регионов окончательно не закрыт. Другое дело, что это не будет носить характера кампании, а это могут быть некие разовые решения в отношении отдельно взятых территорий.

Но на самом деле самостоятельность мало кто хочет терять. А кроме того, если объединить бедный и богатый регион, мы не получим богатый регион. Мы получим бедный», – подчеркнул Константин Калачев.

По словам Николая Петрова, заведующего Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», встреча президента с губернаторами стала логическим продолжением его встречи с отправленными в отставку главами регионов. Он также высказал мнение, что идею укрупнения регионов едва ли будут реализовывать в близком будущем.

«Это было как бы продолжение той встречи, которая состоялась после массовых замен губернаторов. Тогда Путин встречался с бывшими губернаторами – и именно тогда прозвучала мысль, что хорошо бы встретиться тем и другим – тем, кто ушел, и тем, кого назначили. Путин это поддержал, и вот сейчас мы видели встречу в новом формате. Правда, по ней особой информации нет.

Что касается идеи укрупнения регионов, снова поднятой на Госсовете, то она периодически возникает. Ответ на вопрос об укрупнении регионов уже звучал, и не думаю, чтобы он изменился. Причем надо сказать, что идея укрупнения не только периодически возникает, но отчасти она даже реализуется – пусть не на уровне регионов, а на уровне, скажем, муниципальных образований, как это происходит в Московской области. Но идеология у процесса примерно такая же: проще управлять, когда меньше субъектов; и есть слить дотационную структуру с более финансово самостоятельной, то, кажется, можно избежать проблемы помощи финансово слабым структурам.

Я не думаю, что сегодня дойдет до такого рода инженерных подходов, потому что вся идеология этого процесса очень условна, относительна и смысла не имеет. А что имеет смысл, так это уменьшение той роли, которую играют административные границы. Если нам удастся уйти от тотальной роли административных границ, то мы придем к тому, что на развитие они особого влияния оказывать не будут. И тогда постоянные обсуждения того, не надо ли нам поменять административные границы в соответствии с новыми реалиями, уйдет в далекое прошлое», – считает Николай Петров.

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