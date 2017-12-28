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28 декабря 2017, четверг, 12:23
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28 декабря 2017, 09:28
Bitcoin Алексей Навальный борьба с курением Великобритания взрыв Санкт-Петербург Украина экономика

Заголовки утра. 28 декабря

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в материале « Даже не цикнули» рассказывает, как Центризбирком принимал власть в свои руки.

«У Анголы не стало первого». Потеря связи со спутником может привести к потерям в кадрах управления отрасли.

«Фонд доктора Лизы ищет справедливости». Людмила Алексеева направила в Ъ письмо в поддержку организации.

«Ведомости» в итоговом материале  «Политик года – оппозиционер Алексей Навальный» утверждают, что в предвыборном 2017 году он оказался фактически единственным политиком, который провел полноценную избирательную кампанию.

«Зачистка банковского сектора докатилась до крупнейших банков». Санации «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка – только начало.

«Экономика справилась с шоками, но не справилась с собой». Она осталась в состоянии структурного кризиса.

РБК в итоговом материале «Чем удивила экономика России в 2017 году» пишет, ВВП перешел к росту, но устойчивым его назвать нельзя. Расходы потребителей росли, а доходы падали. Инфляция опустилась ниже 4%, хотя в достижение этой цели верили не все.

«Газета.ru»: «Заморозка активов: США тренируется на Казахстане». Как заморозка казахстанских активов на $22,6 млрд в США повлияет на РФ.

«"Атмосфера была нервная"»: как проходил обмен пленными». Участник событий раскрыл детали обмена пленных в Донбассе.

«Известия» в итоговом материале «О самом главном» рассуждают, какими громкими скандалами и событиями запомнится россиянам 2017 год.

The Economist: Табачный парадокс: сжигаемые сигареты губят миллионы человек в год. Могут ли табачные гиганты их спасти? (The tobacco paradox: Combustible cigarettes kill millions a year. Can Big Tobacco save them?). В табачной индустрии начали появляться относительно безопасные технологии: электронные сигареты и системы электрического нагревания сигарет.

Bloomberg: Биткоин — невообразимая валюта (Bitcoin Is an Implausible Currency). Рассуждения о том, что представляет собой биткоин: валюту или платежную систему.

The Wall Street Journal: В НАТО идет полемика о диалоге с Россией (At NATO, a Debate Over Talk With Russia). Дипломатические отношения между НАТО и Россией оказались на перепутье. Германия и некоторые ее союзники хотят оживить восточно-западный диалог, а США и некоторым другим странам эта идея не нравится.
 
The Washington Post: Бум биткоинов — это подарок для экстремистских группировок (Bitcoin’s boom is a boon for extremist groups). Ультраправые давно искали способ избегать контроля со стороны правительств и технокомпаний. Теперь они его нашли.

The Telegraph: Не верьте пессимистам; британская экономика в 2018 г. будет чувствовать себя превосходно (Don't believe the pessimists; the UK economy will do just fine in 2018). Рассуждения о перспективах британской экономики на основании объемов рождественских продаж.

The New York Times: Как техногиганты нацелились на ваше здравоохранение (How Big Tech Is Going After Your Health Care). Apple, Google и Microsoft, а также другие крупные технологические корпорации разрабатывают приложения, сенсоры и прочие инструменты для отслеживания состояния здоровья.

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