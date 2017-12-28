Заголовки утра. 28 декабря

«Коммерсантъ» в материале « Даже не цикнули» рассказывает, как Центризбирком принимал власть в свои руки.

«У Анголы не стало первого». Потеря связи со спутником может привести к потерям в кадрах управления отрасли.

«Фонд доктора Лизы ищет справедливости». Людмила Алексеева направила в Ъ письмо в поддержку организации.

«Ведомости» в итоговом материале «Политик года – оппозиционер Алексей Навальный» утверждают, что в предвыборном 2017 году он оказался фактически единственным политиком, который провел полноценную избирательную кампанию.

«Зачистка банковского сектора докатилась до крупнейших банков». Санации «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка – только начало.

«Экономика справилась с шоками, но не справилась с собой». Она осталась в состоянии структурного кризиса.

РБК в итоговом материале «Чем удивила экономика России в 2017 году» пишет, ВВП перешел к росту, но устойчивым его назвать нельзя. Расходы потребителей росли, а доходы падали. Инфляция опустилась ниже 4%, хотя в достижение этой цели верили не все.

«Газета.ru»: «Заморозка активов: США тренируется на Казахстане». Как заморозка казахстанских активов на $22,6 млрд в США повлияет на РФ.

«"Атмосфера была нервная"»: как проходил обмен пленными». Участник событий раскрыл детали обмена пленных в Донбассе.

«Известия» в итоговом материале «О самом главном» рассуждают, какими громкими скандалами и событиями запомнится россиянам 2017 год.