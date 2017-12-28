Wall Street Journal обратился к теме отношений между Россией и НАТО. Среди участников НАТО некоторое время назад возникла и до сих пор продолжается полемика о том, как следует взаимодействовать с Россией. Речь идет об уровнях ведения переговоров на встречах и о необходимости (или невозможности) восстановить диалог.

После того как Россия в 2014 г. присоединила Крым, страны НАТО начали стягивать к российской европейской границе войска, дабы предотвратить дальнейшую экспансию России. Также альянс приостановил сотрудничество с Россией и фактически (хотя и неофициально) прекратил на год дипломатические встречи. В мае 2016 г. некоторые страны-участницы начали требовать восстановления дипломатии с Россией на высшем уровне.

Учения Winter Wolf 2017 в Литве. Декабрь 2017 НАТО

В настоящий момент между участниками НАТО идет дискуссия о том, как и насколько развернуто следует вести дела с Россией. Германия и некоторые ее союзники настаивают на том, что пора восстанавливать отношения с Россией и оживлять диалог между Востоком и Западом. США в компании с несколькими другими странами возражают против сближения.

Некоторые западные руководители полагают, что нынешний дипломатический формат укрепляет восточные позиции НАТО. Другие возражают, что просто укреплять недостаточно, нужен еще и диалог, причем такой, при котором стороны слушают друг друга. Между тем, обе стороны (и российская, и НАТО) отмечают, что диалога нет, а для решения некоторых вопросов он необходим. На встречах Совета Россия — НАТО в последние 20 месяцев обсуждались важные темы — например, военные учения и инциденты над Балтийским морем. Но на самом деле формат этих обсуждений больше напоминал не диалог, а лекции.

По мнению представителей НАТО, любые переговоры экспертного уровня будут в большой степени выглядеть как возвращение к старому формату взаимодействия, который был принят до 2014 г. Иными словами, это будет восстановлением диалога в том статусе, в котором он велся до украинского конфликта. Скептически настроенным представителям не нравится идея такого восстановления в условиях того, что российско-украинская конфронтация еще себя не исчерпала.

Заседание Совета Россия-НАТО. 2013 NATO

Противники восстановления диалога ссылаются на отсутствие принципиальных перемен в поведении России. По их мнению, переход к переговорам экспертного уровня будет означать размывание границ дозволенного, в то время как главная задача альянса сейчас состоит в том, чтобы показать России, как следует себя вести. Выдвигаются и еще более веские аргументы: переход к серьезным переговорам станет для России вознаграждением за терпение и упорствование в своей политике и фактически легитимизирует присоединение Крыма.

В свою очередь, Германия уже не один месяц настаивает на том, что нужно проявить инициативу по дипломатическому сближению с Москвой. По мнению ее дипломатов, оживление диалога может привести к дипломатическим успехам и смягчению напряженности. Участники из Восточной Европы настроены гораздо более скептически: они сомневаются в том, что Россия заинтересована в смягчении напряженности.