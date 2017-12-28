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Названы лучшие регионы России, в которых рост объема инвестиций в основной капитал был на уровне 40%. В десятку регионов вошли Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская области, Мурманская область, Тульская область, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ, об этом на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах сообщил президент, пишет business-magazine.online.



Антиновость

Утром стало известно, что число пострадавших от взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге увеличилось до 13 человек. Восемь находятся в больнице, восемь – в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном. Пять пострадавших отказались от госпитализации, сообщила вице-губернатор города Анна Митятина в Twitter.



Власти пообещали выплатить пострадавшим от взрыва по 300 тысяч рублей, сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.



«Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших. Выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора СПб», – говорится в сообщении, на которое ссылается «Интерфакс».

Торговый зал магазина "Перекресток" в Петербурге после взрыва 27 декабря 2017 НАК

Непонятная новость

В Сургуте мужчина подозревается в краже мешка с подарками, который был оставлен у входа в музей во время праздничного мероприятия, говорится в сообщении главного управления МВД по Ханты-Мансийскому административному округу — Югре.

В полицию обратился сотрудник музея. Стоимость подарков – более 12 тысяч рублей.

По информации следствия, 31-летний мужчина увидел оставленный мешок с подарками из окна своей квартиры. Он спустился и забрал его. Против жителя Сургута возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК (кража). Он находится под подпиской о невыезде.

Ассорти

Поезд с фотовыставкой об истории развития железнодорожного транспорта в России запустили между Москвой и Тулой, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Экспресс получил название «Люди и поезда. История в лицах». Фотовыставка состоит из 30 фотоснимков, созданных в 1904–1966 годах из коллекции Музея Москвы дореволюционного и советского периодов. Фотографии рассказывают об этапах строительства железных дорог в России, известных железнодорожниках и посетителях московских вокзалов.

Событие приурочено к 180-летию со дня торжественного открытия первой в России Царскосельскoй железной дороги.

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Новосибирская прокуратура выступила против запретов для учащихся, введенных администрацией промышленного колледжа города.

«Установлено, что в колледже действовало «негласное правило», согласно которому учащимся запрещено покидать здание образовательного учреждения на переменах», – говорится в сообщении.

Представители прокуратуры отметили, что таким образом ограничивается право учащихся колледжа на свободу передвижений. Также прокуратура установила, что в учебном заведении существовал запрет на ношение усов, бороды и татуировок. Эти требования противоречат федеральному законодательству, как выявил надзорный орган.

«Поскольку установленный администрацией колледжа запрет нарушает права учащихся на самовыражение, правила внутреннего распорядка опротестованы», – сказано в сообщении.

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Реконструкция железной дороги на Сахалине РЖД

С 1 января 2018 года иностранцы смогут попасть на Камчатку и Сахалин по упрощенному режиму – электронной визе, говорится на сайте Минвостокразвития РФ.

Отмечается, что все технические работы проведены, необходимая инфраструктура создана.

В Приморье по электронной визе можно приехать через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка», «Турий Рог», морские пункты пропуска «Зарубино» и «Посьет». На Камчатке – через морской пункт пропуска «Петропавловск-Камчатский», на Сахалине – через морской пункт «Корсаков».

Во Владивостоке уже работает морской пункт пропуска и международный аэропорт Кневичи.

Всего пересечь границу можно будет в 11 пунктах пропуска.

Подать заявку на получение визы могут граждане 18 стран. Электронная виза выдается бесплатно.