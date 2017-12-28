Топ новостей 28 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня взрыв в магазине в Петербурге объявили терактом, ЦИК разрешил Владимиру Путину начать предвыборную агитацию, а стрелка с фабрики «Меньшевик» задержали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему глава государства назвал взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге терактом, хотя Следственный комитет ранее квалифицировал дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом. Песков подчеркнул, что «было бы неправильно что-то в данном случае рассказывать или комментировать из Кремля, лучше спрашивать комментарии у наших коллег из силовых ведомств», однако отметил: «Дело в том, что там были использованы поражающие элементы. Соответственно, это в любом случае террористический акт».

Последствия взрыва в "Перекрестке" 27 декабря 2017 НАК

Следственный комитет России рассматривает несколько версий взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, включая теракт. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Удивительные метамарфозы версий Следственного комитета pic.twitter.com/wKySGXsF4G — Лентач (@oldLentach) 28 декабря 2017 г.

О взрыве в Петербурге



Следствие: это был не теракт.

Путин: это был теракт.



Если президент знает о взрыве больше, чем следователи выезжавшие на место преступление, то о чем это говорит? Правильно, НУЖНО МЕНЯТЬ ТЕМУ НОВЫЙ ГОД СКОРО С КАКИМ МАЙОНЕЗОМ ОЛИВЬЕХУ ГОТОВИТЬ?! — Сталингулаг (@StalinGulag) 28 декабря 2017 г.

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен предполагаемый виновник взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Как пишет издание, за полчаса до взрыва на площади Калинина остановилась маршрутка, которая двигалась со стороны метро «Черная речка». Из салона вышел крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном. Он нес на одном плече ощутимый по весу бежевый рюкзак. Войдя в «Перекресток», молодой человек проследовал к камере хранения и оставил там рюкзак, затем вошел в торговый зал. Из магазина мужчина вышел без рюкзака, пересек площадь Калинина и затерялся в толпе. В 18:45 прогремел взрыв.

Нет, что вы, никакой это не теракт.

Подумаешь, пришел мужчина характерной внешности, оставил рюкзак, а тот через полчаса возьми и взорвись. Ни в коем случае не теракт. Никаких терактов нет.https://t.co/hsvtcdYWa7 — Живой голос Редакции (@Fontanka_spb) 27 декабря 2017 г.

После теракта 27 декабря в петербургском магазине сети «Перекресток» эта сеть решила демонтировать камеры хранения во всех своих магазинах. Об этом сообщил администратор супермаркета на Сенной площади. Между тем, в Великом Новгороде в гипермаркетах «Лента» камеры хранения также оказались недоступны: их обернули красно-белой лентой и повесили предупреждение, что камеры временно не работают «по техническим причинам».

ЦИК России зарегистрировал группу поддержки выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты, а также ее уполномоченных. Также Центризбирком разрешил Путину открыть специальный избирательный счет и начать предвыборную агитацию.

Владимир Путин сдает документы в ЦИК cikrf.ru

Бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов заявил, что открыл стрельбу в здании фабрики в Москве 27 декабря в рамках самообороны, сообщает информированный источник. Аверьянов, которого правоохранительные органы задержали ранним утром 28 декабря, дал показания, что открыл стрельбу из карабина «Сайга» после того, как один из явившихся на фабрику представителей взыскателя достал пистолет и направил оружие в его сторону.

Жители всех российских регионов впервые за долгое время увидят традиционное новогоднее обращение президента России своевременно — за пять минут до наступления Нового года. Как поясняет глава Дирекции сетей распространения программ Первого канала Валентина Удальцова, канал осуществлял трансляцию своих программ в пяти вещательных зонах, тогда как Россия расположена в 11 часовых поясах. В результате в Хабаровске, например, смотрели новогоднее обращение президента в час ночи 1 января, в Омске — в 23:00 31 декабря.

Русская православная церковь и Ростуризм подписали «соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России», заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, со стороны РПЦ документ подписывал епископ Тихон Шевкунов, которого в СМИ называют духовником президента России Владимира Путина. Шевкунов отвечает за вопросы культуры в патриаршем совете.

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) в московском Сретенском монастыре kremlin.ru

В правительстве России требуют принять жесткие меры «как в отношении отраслевых специалистов, так и в отношении функционеров» госкорпорации «Роскосмос» из-за неудачных запусков спутников, заявил отраслевой источник. 28 ноября аварией закончился вывод на орбиту 18 спутников, которые ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была доставить с Восточного. Аппараты сгорели в атмосфере. 26 декабря была утеряна связь с ангольским спутником Angosat-1, который был выведен на орбиту ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с космодрома Байконур.

от трёхступенчатой ракеты

отпала первая ступень

потом вторая а до взлёта

ещё четырнадцать часов — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 28 декабря 2017 г.

выгодно с этим ангольским спутником получилось ))) pic.twitter.com/WTZeIq8As4 — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 28 декабря 2017 г.

Помните когда Рогозин хотел застрелиться но попал себе ногу? Он и тогда азимут просто перепутал. — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 28 декабря 2017 г.

Юристы администрации президента США Дональда Трампа разрабатывают стратегию его защиты при сценарии, если бывший советник американского лидера по нацбезопасности Майкл Флинн обвинит президента в своих показаниях в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. По словам источников, если Флинн даст показания против Трампа или его старших помощников, Белый дом объявит экс-советника лжецом, который стремится выгородить себя.