Публичная лекция Маргариты Завадской об ответственности за экономический кризис. Фоторепортаж

22 декабря в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру» политолог, сотрудник факультета Политических наук и социологии Европейского университета Маргарита Андреевна Завадская выступила в библиотеке-читальне имени Тургенева с лекцией «Неприкосновенные герои и козлы отпущения: как распределяется политическая ответственность за экономический кризис?»

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Маргарита Завадская рассказала о так называемом азиатском финансовом кризисе, который в 1997 году нанес сильнейший удар по экономике Индонезии. За крахом финансовой и банковской системы последовали волна банкротств, резкое сокращение экономики, рост безработицы и бедности.

В том же году в стране состоялись очередные парламентские выборы. Казалось бы, пострадавшее от неудачной экономической политики властей население должно выразить свое недовольство, проголосовав за оппозиционные партии. Однако на деле пропрезидентская партия «Голкар» получила рекордные 74,51 % голосов.

Ожидаемая реакция на плачевное состояние экономики не наступает. Выборы демонстрируют не уменьшение, а увеличение политической поддержки властей населением. Объяснение, почему это иногда происходит, стало целью исследований Маргариты Завадской и ее коллег.

Исследователи стремятся установить механизмы, которые определяют, кому население страны приписывает ответственность за экономические неудачи, в каких случаях “наказание” за плохую экономику возникает, а в каких – нет, и каковы отличия в политической ответственности между электоральными демократиями и авторитарными режимами.

Политологи успели предложить целый ряд моделей поведения избирателей: социологические модели указывают, что поддержка той или иной партии определяется социальной группой избирателей; более сложные модели учитывают сложившиеся традиции и эмоциональное отношение к партиям; прагматическая концепция утверждает, что поведение избирателя зависит от его оценки действий властей.

С 1980-х – 1990-х годов все больше развивается социально-психологическое направление исследований в экономике, представители которого заняты изучением того, как люди воспринимают те или иные события и факторы, что влияет на их оценку, какие системные явления могут делать эту оценку менее объективной. Такие исследования сейчас представляют особую отрасль «поведенческой экономики», предсказывающей поведение потребителей.

Одним из важных выводов, которые сделали исследователи, стало то, что для избирателей важно не реальное состояние экономики, а то, как они это состояние воспринимают.

Маргарита Завадская привела показательные пример сравнительного исследования жителей Украины и Филиппин, проведенного несколько лет назад. Население Украины на тот момент отличалось достаточно низкой степенью экономического неравенства.

Хотя население было в целом небогато, но различия между богатыми и бедными в среднем были невелики, по сравнению со многими другими странами. На Филиппинах же экономическое неравенство население, по объективным показателям, вроде индекса Джини, было во много раз сильнее. Тем не менее, жители Украины, судя по данным опросов, очень остро воспринимали неравенство, а на Филиппинах все были куда более довольны ситуацией.

Пытаясь предсказать поведение избирателей, следует понимать, что оценка ими ситуации может отличаться, и что один человек будет воспринимать как трагедию и крах, другой сочтет сравнительно небольшой неприятностью. Впрочем, существует другая исследовательская концепция, согласно которой люди одинаково воспринимают состояние экономики, но по-разному определяют, кто несет за нее ответственности и кого они должны “наказать”.

Если же обратиться к случаям, когда в стране отсутствует электоральная демократия, то оказывается, что исход выборов в них вообще не может ничего сказать о том, как населения распределяет ответственность за экономические неудачи. При этом дальнейшее развитие событий может быть разным.

Часто возрастание поддержки авторитарного режима на выборах в условиях серьезного экономического кризиса объясняется и другим эффектом. Именно он сыграл определяющую роль в победе Сухарно на индонезийских выборах 1997 года. При крахе экономики уровень благосостояния людей резко падает, а значит, голос конкретного избирателя становится значительно легче купить. Облегчив жизнь локальных групп граждан, можно добиться, что она, во-первых, массово примут участие в выборах, а, во-вторых, проголосуют за партию власти.