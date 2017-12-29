Законопроект о СМИ – иностранных агентах, поступивший в Государственную Думу, может затронуть блогеров, если блогер приравнен к СМИ и получает иностранное финансирование. Это подтвердил журналистам информационного агентства «Интерфакс» вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, «физическое лицо может быть в соответствии с законопроектом может быть признано иноагентом», если оно приравнено к СМИ и получает иностранное финансирование. «Но в принципе мы не рассматриваем блогеров в контексте этого закона», – заявил парламентарий.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен на рассмотрение Госдумой сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатами Петром Толстым и Леонидом Левиным. Документ, представляющий собой поправки к законам «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и опубликован на сайте «Система обеспечения законодательной деятельности».

Позже в интервью телеканалу «Дождь» Толстой уточнил, что законопроект не касается российских блогеров, так как к включенным в него нормам могут иметь отношение «специальные Telegram-боты и созданные искусственно средства массовой информации, которые ретранслируют повестку иностранных агентов».

«Там действительно содержится норма, которая предусматривает причисление к иноагентам физических лиц по аналогии с американским законом, тех лиц, которые являются учредителями СМИ, владельцами СМИ и, что важно, получают иностранное финансирование. Наш русский блогер, который сидит дома и пишет блоги, никакого отношения к этим нормам не имеет и иметь не может», – приводит сайт телеканала слова Толстого.

Политологи считают, что в первую очередь законопроект направлен именно против Telegram -каналов. Побеседовать с «Полит.ру» о том, так ли это, и о том, что будет происходить в блогосфере и в области Telegram-каналов в случае принятия закона, согласился Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, политолог. По его мнению, пока этот законопроект больше относится к области демагогии, чем реальности.

«Мне кажется, что это идея несколько бредовая. Telegram-каналы на то и Telegram-каналы, что являются анонимными. И идентифицировать принадлежнось Telegram-канала конкретному лицу – это с точки зрения закона в принципе невозможно. Зачастую Telegram-каналы заводятся на подставные телефонные номера, номера людей, которые к этому вообще никакого отношения не имеют.

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Разумеется, у спецслужб есть возможность определят настоящих авторов Telegram-каналов, но это – методы технологического порядка, которые не прописаны в законе. То есть в случае Telegram-каналов закон не сможет действовать.

То же самое и с блогерами. Вот, допустим, у вас есть блог, который вы ведете под каким-то ником. И как доказать, что это именно вы? Никак. На основании того, что владелец ника сам представляется таким-то именем и фамилией? Так мало ли людей с таким именем и фамилией? К тому же это может быть и вообще какой-то провокатор, сторонний человек, которого на деле зовут совершенно иначе.

То есть ни блогер, ни владелец анонимного Telegram-канала даже не может получить уведомления о том, что он обязан зарегистрироваться как иностранный агент. Потому что как кто он его может получить? Как некий гражданин Российской Федерации? Словом, тут есть задача, которая, на мой взгляд, является практически нерешаемой. В принципе, будь она легко решаемой, не было бы такой взрывной популярности блогов, Telegram-канала и всего остального. Анонимность обеспечивает известную степень защиты.

Повторюсь: если человек призывает к свержению органов государственной власти, занимается экстремизмом и так далее, то для спецслужб установить его личность труда не составляет. Но это – компетенция спецслужб, которая не распространяется на другие ведомства. И Министерство юстиции или Роскомнадзор не могут, взяв технологию спецслужб, согласно закону идентифицировать пользователей. Так что я думаю, что на данный момент такой законопроект – больше демагогия, чем что-то иное.

Но вообще эта инициатива меня настораживает. Потому что одно дело – официальные СМИ и НКО. А тут другое. Я не могу понять, чего тут хочет Петр Толстой, как он думает идентифицировать граждан с точки зрения из деятельности и прибыли, которую те, возможно, получают из-за границы. Как это будет доказываться? Если даже кто-то получает из-за границы какие-то деньги, то о чем это говорит? У нас половина научного сообщества публикуется в западных изданиях (и это считается высочайшим показателем научных заслуг). Конечно, люди получают за это гонорары – и что же, на этом основании их можно будет признать иностранными агентами?

В общем, пока, как мне кажется, это только чьи-то «хотелки», а на практике до такого не дойдет. У нас, конечно, все возможно, но я надеюсь, что до этого не дойдет. Это в принципе нерабочая история. И если уж господин Толстой так озабочен Telegram-каналами, то ему как журналисту, пришедшему в парламент, следовало бы в первую очередь внести изменения в закон о СМИ, расширив его в область социальных медиа. Ведь Telegram-каналы на данный момент не являются СМИ: они называются социальными медиа, но в законе такой трактовки не прописано.

Так что если уж начинать, то с азов, и менять закон о СМИ, в котором надо прописывать существование не регулируемых государственными органами в части регистрации социальных медиа. А пока единственный шанс пресечь это – просто закрыть такие медиа. Запретить Facebook, закрыть Telegram – никаких других способов борьбы с этим у государства нет», – сказал Олег Бондаренко.

Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, в беседе с «Полит.ру» высказал мнение, что новый закон, если он будет придет, прежде всего позволит дать максимально широкие возможности для толкования действующего законодательства.

«Думаю, что здесь, как и в случае с предыдущим законом о СМИ-иноагентах, основная задача – не прописать четко правила игры, а создать максимально широкие возможности для трактовки действующего законодательства государственными органами. У нас в последние годы в государственном регулировании – прежде всего, политической сферы – наблюдается такая тенденция: центр тяжести в госрегулировании перемещается с нормативных документов, где все должно быть прописано четко, с минимальными «вилками», в сферу правоприменительной практики.

То есть, грубо говоря, трактовка норм все больше отдается на откуп конкретным ведомствам. Так, например, эта линия четко прослеживалась в уже принятом законе о СМИ-иноагентах, касающиеся традиционных СМИ. Потому что там уже непонятно, по каким критериям СМИ в эту категорию вносится и какие дополнительные обязательства это на СМИ налагает. Думаю, что та же логика прослеживается и в этом законопроекте.

Но здесь есть еще один большой дополнительный вопрос. Если в том, что касается традиционных СМИ, некая ясность все же наличествует (хотя и там есть основания для сомнений, потому что многие западные СМИ, например, не ведут никакой хозяйственной деятельности в России, а присутствуют только информационно), то в том, что касается физических лиц-блогеров и владельцев Telegram-каналов, так как из будут устанавливать?

С блогерами чуть легче, но вот с прочими источниками информации это – большой вопрос. Но здесь законодатель, видимо, смотрит в перспективу – потому что у нас государство взяло четкий курс на деанонимизацию Интернета, и даже Telegram-каналы в близком будущем должны будут четко идентифицироваться. По расчетам властей, эффект анонимности Telegram-каналов в ближайшие год-два должен исчезнуть.

Конечно, так предусмотрено законодательством, а совсем другое дело – как это будет реализовываться на практике. Потому что у нас многие положения законодательства о деанонимизации интернета и вообще о регулировании его, давно уже принятые и вступившие в силу, на практике не реализовываются. Потому что у государства пока просто нет таких технических возможностей. Государство сейчас в этом направлении активно работает – у нас предусмотрено к 2020-2022 годам создание полностью национального сегмента интернета. К этому времени физические носители интернет-информации должны быть полностью локализованы в стране. И тогда власть сможет уже настаивать, имея в руках инструменты воздействия, на реализации тех норм, которые предусмотрены законодательством.

Допустим, сейчас некоторые западные соцсети не делятся с российскими властями всей информацией, которой положено делиться по российским законам. И пока у власти есть единственный способ бороться с этим – это блокировка соцсетей. На это она не идет: LinkedIn заблокировали, но другие не стали. А как-то иначе заставить выполнять российское законодательство эти соцсети невозможно – потому что значительная часть их информации хранится за пределами России. Когда она будет храниться на ее территории, тогда будет уже другой разговор», – сказал Павел Салин.

Напомним, в настоящее время иностранными агентами в России признаны девять СМИ, в том числе «Радио «Свобода»» и «Голос Америки».